Vụ xe cứu trợ đền 100 triệu đồng: Cú va chạm và 3 người vướng lao lý

Vụ lùm xùm đền 100 triệu đồng sau va chạm giữa xe tải cứu trợ của đoàn Đắk Lắk và ô tô Honda City của người đàn ông ở Thanh Hóa đã dần đi đến hồi kết.

Dù chỉ là một vụ va chạm giao thông thông thường, nhưng cách hành xử của các cá nhân có liên quan đã thu hút sự quan tâm của dư luận, với nhiều ý kiến trái chiều.

Đối tượng Đào Quang Hà bị tạm giữ hình sự vì liên quan đến hành vi chiếm đoạt tiền từ thiện sau vụ va chạm giao thông (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Đáng chú ý, trong vụ việc này, ít nhất 3 admin (quản trị viên) nổi tiếng trên mạng xã hội đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự.

Các đối tượng Lê Đăng Đức (SN 1992, trú tại xã Thiệu Giao, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Khánh (SN 2001, trú tại xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An) bị tạm giữ để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, Đào Quang Hà (SN 2001, trú tại tỉnh Hưng Yên) bị tạm giữ về hành vi lợi dụng việc kêu gọi từ thiện để chiếm đoạt tài sản.

Anh V.M.H. (SN 1999, chủ xe Honda City, quê ở Thanh Hóa) cho biết vụ tai nạn đã khiến cuộc sống của anh bị xáo trộn. Có thời điểm, anh phải khóa số điện thoại vì bị cộng đồng mạng công kích, thậm chí chửi bới.

Anh cũng chia sẻ rằng chỉ một hành động nhỏ của chủ xe cứu trợ khi xuất hiện trên mạng xã hội đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cá nhân anh và nhiều người liên quan.

Qua vụ việc, dư luận cho rằng câu chuyện kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội và cách sử dụng mạng xã hội hiện nay cần được xem xét kỹ lưỡng hơn.

Đối tượng Nguyễn Văn Khánh (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

“Đúng là mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”, bạn đọc Do Bùi Sỹ bình luận.

Bạn đọc Nguyễn Khánh An cho rằng: “Từ thiện, hãy trả lại đúng nghĩa đen cho nó. Từ thiện là làm việc tốt, cho đi mà không cần nhận lại bất cứ điều gì, thế nhưng hiện nay nhiều người lợi dụng danh nghĩa từ thiện để trục lợi, đánh bóng hình ảnh cá nhân. Cần xử lý nghiêm!”.

“Hiện nay, nếu kêu gọi từ thiện chuyển vào tài khoản cá nhân thì mọi người nên cẩn trọng. Có người làm từ tâm, nhưng cũng không ít trường hợp lợi dụng để tư lợi”, bạn đọc Lê Bình nhận định.

Bạn đọc Nhiên Phạm chia sẻ: “Nói mọi người thông cảm, chứ tôi không bao giờ từ thiện online kiểu này, chỉ tin qua các trang báo chính thống”.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng việc kêu gọi từ thiện trên mạng cần được thực hiện công khai, minh bạch để tránh rủi ro.

“Nếu chuyển tiền từ thiện vào tài khoản cá nhân thì nên chú ý. Hiện nay ngân hàng đã có loại tài khoản chuyên phục vụ thiện nguyện, mọi biến động số dư đều có thể tra cứu công khai. Do đó, không nên chuyển khoản vào tài khoản không thể kiểm tra được. Các khoản chi cần được công khai, minh bạch”, bạn đọc Hưng Nguyễn Hải chia sẻ.

Trước đó, ngày 11/10, xe tải chở hàng cứu trợ từ Đắk Lắk ra miền Bắc, khi đi đến cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra va chạm với ô tô Honda City của anh H..

Sau va chạm, chủ xe tải trong đoàn cứu trợ đồng ý bồi thường 100 triệu đồng, căn cứ theo bảng báo giá của Đại lý Honda ô tô Thanh Hóa.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Đại lý Honda ô tô Thanh Hóa cung cấp).

Tuy nhiên, một thành viên của đoàn cứu trợ sau đó đăng clip lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng “đánh giá” về bảng giá phụ tùng và dịch vụ. Clip nhanh chóng thu hút sự chú ý với nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn cho rằng báo giá quá cao.

Đại lý Honda ô tô Thanh Hóa đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh thông tin lan truyền trên mạng. Theo đại lý, ngày 12/10, xe được đưa về để kiểm tra thực tế, kỹ thuật viên đề xuất mức sửa chữa là 45 triệu đồng và được anh H. đồng ý.

Anh H. sau đó đã chuyển lại 55 triệu đồng cho chủ xe tải trong đoàn cứu trợ, song người này không nhận và chủ động hoàn trả lại.

Sau khi công an tạm giữ 3 đối tượng liên quan, chủ xe tải đã nhận thức được hành vi sai trái của mình, đồng thời gửi lời xin lỗi đến anh H. và cộng đồng mạng.