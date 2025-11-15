Hà Nội: Đất trung tâm chỉ đền bù 290.000 đồng/m2, dân đề nghị điều chỉnh

Cử tri phường Tây Hồ (TP Hà Nội) mới đây đề nghị thành phố xem xét lại quy mô dự án đường Đặng Thai Mai.

Cử tri cho rằng việc mở rộng tuyến đường này lên 93m là lãng phí và có dấu hiệu "lợi ích nhóm" của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, mức bồi thường 290.000 đồng/m2 khiến nhiều hộ dân băn khoăn vì mức này quá thấp so với giá trị thực tế. Do đó, cử tri đề nghị thành phố làm rõ tính minh bạch, điều chỉnh giá đền bù cho hợp lý.

Cử tri cũng kiến nghị thành phố sớm công bố phương án tái định cư để người dân ổn định cuộc sống.

Hà Nội đang rà soát, làm rõ kiến nghị về giá bồi thường đất dự án đường Đặng Thai Mai (Ảnh minh họa: Ngọc Hải).

Trả lời về vấn đề này, UBND TP Hà Nội cho biết, ngày 9/4/2019, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 (trong đó có dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai).

Ngày 9/7/2019, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, hoàn thành bản vẽ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đặng Thai Mai - giai đoạn 1 với tỷ lệ 1/500.

Theo đó xác định quy mô trục không gian bán đảo Quảng An có bề rộng mặt cắt ngang điển hình B = 93,6m tuân thủ theo Quy hoạch phân khu đô thị A6 được duyệt; thành phần mặt cắt ngang theo phương án đã được UBND Thành phố thống nhất tại Thông báo số 334/TB-UBND ngày 05/4/2018.

Theo báo cáo của UBND quận Tây Hồ lúc đó (văn bản số 365/UBND-QLDA ngày 12/3/2021 và số 76/UBND-QLDA ngày 6/2/2023), hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường đã được báo cáo, lấy ý kiến và được sự đồng thuận của cộng đồng dân cư khu vực có liên quan (tổng số phiếu lấy ý kiến 30 phiếu đều đồng thuận với chỉ giới đường đỏ tuyến đường).

Theo đề nghị của UBND quận Tây Hồ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đặng Thai Mai giai đoạn 1 tại Tờ trình số 1748/TTr-QHKT-HTKT ngày 21/4/2023.

Ngày 5/5/2023, UBND thành phố đã có Quyết định số 2595/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đặng Thai Mai giai đoạn 1, tỷ lệ 1/500, theo đó xác định đoạn tuyến từ đường Xuân Diệu đến ngõ 35 Đặng Thai Mai có tính chất là trục không gian cảnh quan của khu vực bán đảo Quảng An, quy mô mặt cắt ngang điển hình rộng 93,6m.

Như vậy, chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đặng Thai Mai đã được lập, thẩm định và công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo quy trình quy định đảm bảo tính minh bạch.

Tính chất, chức năng, quy mô bề rộng tuyến đường 93,6m được phê duyệt tuân thủ theo đúng chủ trương đầu tư dự án tuyến đường và định hướng các quy hoạch có liên quan được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Hiện nay, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai giai đoạn 1 đã được UBND quận Tây Hồ (nay là phường Tây Hồ) phê duyệt tại Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 26/8/2024 và đang triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch là cần thiết.

Về công tác bố trí quỹ nhà tái định cư, UBND TP Hà Nội cho biết đã chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng cho UBND quận Tây Hồ (trước đây) sử dụng 39 căn hộ để thực hiện công tác dự án Xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai giai đoạn 1, gồm 2 căn tại nhà C Xuân La (phường Xuân La, quận Tây Hồ trước đây) và 37 căn tại nhà CT5, CT6 Khu nhà ở MHDI-1 (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm trước đây).

Về giá bồi thường về đất, UBND TP Hà Nội cho biết, việc tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi giải phóng mặt bằng được áp dụng theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 160 Luật Đất đai 2024, là xác định giá đất cụ thể. Việc xác định giá đất cụ thể phải thực hiện theo nguyên tắc thị trường quy định tại Điều 158 Luật Đất đai 2024.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Tây Hồ theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, làm rõ nội dung kiến nghị của cử tri. Khi có kết quả sẽ kịp thời thông tin để cử tri biết.