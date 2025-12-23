Tạm giữ tài xế gây tai nạn liên hoàn 7 ô tô trên quốc lộ 5

Ngày 23/12, Công an TP Hải Phòng cho biết đã tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Thịnh (SN 1974, trú tại xã Lai Khê, TP Hải Phòng) để điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 5.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Đ.X.).

Theo cơ quan công an, khoảng 15h45 ngày 22/12, tại km46+500 quốc lộ 5, chiều Hà Nội – Hải Phòng, ô tô đầu kéo biển số 15C-132.14 kéo theo rơ moóc 15R-024.15 do Nguyễn Văn Thịnh điều khiển đã va chạm với các phương tiện cùng chiều đang dừng chờ đèn tín hiệu.

Vụ tai nạn khiến 7 ô tô tông liên hoàn. Hậu quả, anh L.C.B. (SN 1974, trú tại xã Hà Tây, TP Hải Phòng) và anh V.Q.T. (SN 1993, trú tại phường Phù Liễn, TP Hải Phòng) tử vong tại hiện trường. Anh N.V.Q. (SN 1982, trú tại xã Hà Tây, TP Hải Phòng) bị thương.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do tài xế xe đầu kéo không chú ý quan sát. Các phương tiện hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 450 triệu đồng.

Ngay sau tai nạn, Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, tổ chức cứu hộ, cấp cứu nạn nhân và phân luồng giao thông.

Kết quả kiểm tra cho thấy các tài xế liên quan không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.