Vụ ô tô chắn lối đi, đánh người khi bị than phiền: Hành xử côn đồ!

Ngày 7/4, báo Dân trí thông tin về vụ việc 2 ô tô đỗ chiếm trọn phần đường trong ngõ 10, đường Xuân Diệu (phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) khiến nhiều phương tiện khác không thể đi qua.

Đáng chú ý, một người đàn ông đi xe máy mang theo cặp lồng đã xuống xe phản ánh, yêu cầu nhường đường nhưng bị tài xế ô tô tải dùng vật giống gậy 3 khúc tấn công.

Hai ô tô đỗ song song khiến người đi xe máy không thể di chuyển qua (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo dõi vụ việc trên báo Dân trí, nhiều bạn đọc đã để lại hàng loạt bình luận thể hiện sự bức xúc trước hành vi côn đồ của tài xế xe tải.

"Đã đỗ xe cản đường đi lại còn hành xử hết sức côn đồ. Nếu không xử nghiêm sẽ nảy sinh thêm kẻ nhờn luật", tài khoản có tên Việt Anh nêu quan điểm.

Bạn đọc Tan Lam bình luận: "Cái này cần xử lý nghiêm, lỡ có người bệnh hay cháy nổ thì sao. Lùi lại một chút vừa hay vừa đẹp, đằng này lại đánh người".

"Hành vi của tài xế đỗ xe chắn hết đường đi và cầm hung khí đánh người khi bị than phiền hoàn toàn không thể chấp nhận và cần bị lên án mạnh mẽ. Hành động này không chỉ vi phạm nghiêm trọng luật giao thông mà còn đe dọa trực tiếp đến an ninh trật tự và an toàn của người dân.

Việc sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn thể hiện sự thiếu kiềm chế, coi thường pháp luật. Cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh để răn đe và ngăn chặn những hành vi tương tự trong tương lai", bạn đọc Nga Nguyễn nêu ý kiến.

Cảnh tài xế ô tô tải rút gậy, đòi tấn công người đi xe máy (Ảnh: Cắt từ clip).

Chủ tài khoản tên Kim Yên Nguyễn nêu quan điểm: "Pháp luật xử những vi phạm kiểu này quá nhẹ nên ngày càng xuất hiện nhiều người có thói côn đồ, bất chấp, kiếm cớ là hành hung người khác. Tôi cho rằng ngành chức năng cần soạn thảo, sửa luật hình sự để người dân ra đường không phải lo âu, sợ hãi".

Từ vụ việc này, bạn đọc Nguyễn Bảo Tiến nêu thực trạng: "Cần phải xử lý thật nghiêm hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của tài xế này để cảnh báo cho nhiều lái xe khác. Hiện nay, ở rất nhiều nơi đa phần trong các ngõ nhỏ không có cảnh sát giao thông vì thế một số lái xe trả hàng dừng, đỗ rất tùy tiện gây bức xúc cho người dân".

Camera ghi cảnh tài xế ô tô rút gậy tấn công người đi xe máy (Video: Giao thông Hà Tĩnh).

Mạng xã hội Facebook trước đó lan truyền clip trích xuất từ camera hành trình ghi lại cảnh một con ngõ bị 2 ô tô đỗ chiếm trọn phần đường.

Theo người đăng clip, sự việc diễn ra lúc 9h30 ngày 6/4 tại ngõ 10, đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Hai xe gồm ô tô tải biển số 37C-527.xx chở hàng và xe bán tải biển số 37C-458.xx là chủ hàng, cùng dừng đỗ song song để bốc hàng hóa.

Con ngõ chỉ rộng 5m, vì thế việc 2 phương tiện này dừng đỗ khá lâu khiến nhiều người không thể lưu thông. Lúc này, một người đàn ông đi xe máy không thể đi qua. Quá bức xúc, người này xuống xe yêu cầu các tài xế ô tô nhường đường.

Sau một lúc trò chuyện, tài xế xe bán tải quyết định lùi phương tiện. Tuy nhiên, tài xế ô tô tải lại rút hung khí để đe dọa và tấn công người đi xe máy.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, mời những người liên quan đến làm việc để xử lý.