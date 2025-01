Mức phạt vì bật đèn pha khi gặp xe đi ngược chiều cần tăng gấp 10 lần

Chói mắt do đèn pha xe đối diện gần như là nỗi ám ảnh và cực hình với bất kỳ tài xế nào, bởi ánh sáng từ đèn này khiến người đối diện bị "mù" tạm thời vì lóa mắt. Ngay cả xe cùng chiều bật đèn pha cũng gây khó chịu bởi người lái xe thường xuyên phải quan sát qua kính chiếu hậu.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ có quy định về việc sử dụng đèn chiếu xa (đèn pha), còi. Theo đó, hành vi sử dụng đèn chiếu xa khi gặp xe đi ngược chiều sẽ bị xử phạt. Trong đó, mức phạt với tài xế ô tô là 800.000-1 triệu đồng.

Quy định này được đông đảo người dân hưởng ứng, đồng tình, thậm chí nhiều người còn cho rằng so với các lỗi khác thì mức phạt cho hành vi này còn quá nhẹ, cần tăng nặng hơn bởi sự nguy hiểm của nó mang lại.

Ánh sáng từ đèn pha khiến người đối diện bị "mù" tạm thời vì lóa mắt (Ảnh cắt từ clip: G.N).

Độc giả Huy Ngo: "Đúng phải phạt cái lỗi này, nhiều người không hiểu sao đỗ được kỳ thi sát hạch lái ô tô, mô tô luôn được ấy, đi xe cứ pha đèn. Trời ơi nhiều khi người đối diện đi không nhìn thấy phía trước, chán không muốn nói, mặc dù đường có đèn chiếu sáng mà họ vẫn rọi đèn pha".

Độc giả Đức Khôi: "Đèn led cộng với ý thức kém khi tham gia giao thông thực sự là ác mộng, gặp xe ngược chiều dương pha thẳng vào mặt người khác hoặc nháy liên tục; trên cao tốc đi sau xe khác cũng bật pha chiếu vào gương chiếu hậu. Có nhiều người không hiểu hay cố tình không hiểu hành động của mình lại gây nguy hiểm cho người khác. Thiết nghĩ khi dạy lái, giáo viên nên có chỉ dẫn rõ ràng văn hóa giao thông và cách sử dụng các loại thiết bị gắn trên xe cho học viên".

Nói về những nguy hiểm do việc sử dụng đèn pha, độc giả haiphongly đưa ra một tình huống từng gặp phải mà nguyên nhân là do đèn pha: "Tôi đã từng chứng kiến một tình huống cực kì nguy hiểm, một người đi bộ băng ngang đường, người đi bộ này nằm đúng trong khoản mù của đèn pha xe ngược chiều. May mắn là tài xế kịp thời đánh xe sang hướng vượt tuyến, nếu không có thể đã tông phải người đi bộ kia. Như vậy có thể thấy là đèn pha ánh sáng trắng có thể ngăn cản tầm nhìn cả phía trước và phía sau xe đang pha đèn, nên nó chẳng khác gì một cái bẫy triệt hạ xe ngược chiều bằng ánh sáng".

Không chỉ riêng ô tô mà xe gắn máy cũng lạm dụng đèn pha gây nguy hiểm cho người đối diện, như ý kiến độc giả Tuấn Minh: "Ở trong phố đôi khi vẫn thấy xe máy bật pha khiến xe đối diện không nhận thấy đèn xi nhan chuyển hướng của xe đó hoặc những xe phía trước rất dễ gây tai nạn !! Điều này cũng là nguyên nhân gây tai nạn hàng đầu mà cơ quan chức năng chưa làm mạnh tay"

Độc giả Tuệ Minh bức xúc: "Cái quan trọng là các xe (kể cả xe gắn máy) giờ cho phép trang bị đèn led rất chói mắt, không hiểu luật có cho phép không? do nhà sản xuất gắn hay chủ xe lắp thêm: nếu tự gắn thì phạt tội thay đổi kết cấu xe, thậm chí tịch thu luôn xe. Nếu nhà sản xuất gắn thì không cho nghiệm thu xuất xưởng nếu có đèn led. Nhiều người lái xe máy cũng vô thức về việc bật đèn pha, ô tô cũng vậy , không hiểu lúc thi lấy bằng họ có được học về việc cấm bật pha trong thành phố không? Tôi cũng bị đèn chiếu vào mặt suốt khi tham gia vào buổi tối khó chịu vô cùng".

Không chỉ người đi ngược chiều bị ảnh hưởng, nhiều trường hợp chạy cùng chiều cũng "dính" kiếp nạn, theo độc giả Hải Long: "Ở Việt Nam cả xe máy khi tham gia giao thông cũng cứ thích bật đèn pha, đi sau chiếu đèn thẳng vào kính chiếu hậu khó chịu vô cùng. Nhiều trường hợp độ đèn sau nữa, chói mắt người chạy sau lưng. Nhiều trường hợp chạy cùng chiều, phía sau bật đèn pha, nó phản chiếu vào kính chiếu hậu cũng rất khó chịu, xoay kính chiếu hậu thì không quan sát được phía sau".

Nhiều ý kiến e ngại cảnh sát giao thông khó có thể kiểm soát hết được, từ đó khó trong việc xử phạt, như độc giả Lê Quang Năng: "Ca này khó này, cảnh sát giao thông làm thế nào kiểm soát hết được nhỉ?"; độc giả Le Dang Huynh: "Lỗi này tôi đề nghị phạt 8 triệu mới xứng đáng, ý thức lái xe nhiều người quá kém, nhưng làm sao CSGT phạt được nhỉ?".

Độc giả Phiên Vũ đưa ra giải pháp: "Mấy ông ô tô có camera hành trình hết mà, đèn nó chiếu thẳng vào camera nên biển số hiện rõ trước mặt. Hãy gửi lên VNtraffic là họ sẽ bị xử lý hết, dễ hơn tất cả các tình huống khác".