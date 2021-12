Vụ cản trở thi công điện gió ở Sóc Trăng: Có đối tượng đứng sau kích động

Dân trí "Qua khảo sát chúng tôi thấy có sự xuất hiện của "đầu gấu" hoặc "xã hội đen" kích động người dân", lãnh đạo Công an Sóc Trăng thông tin về vụ cản trở thi công điện gió.

Doanh nghiệp nói dân làm khó

Ông Lê Hùng, đại diện thi công tại dự án điện gió Hòa Đông 2 (xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, những ngày qua tình hình an ninh trật tự tại công trường rất căng thẳng.

Tại các vị trí dựng tuabin điện gió, người dân thường xuyên tập trung ngăn cản, không cho nhà thầu thi công với nhiều lý do khác nhau. Để đảm bảo tiến độ cam kết của nhà đầu tư và chính quyền địa phương, nhà thầu đã chi rất nhiều tiền để hỗ trợ cho người dân.

"Tuy nhiên, đòi hỏi từ phía người dân ngày càng quá và hành vi cản trở rất manh động. Người dân lấy những lý do không có căn cứ như sợ khi dựng cánh quạt lên không dám nuôi tôm, không dám cho tôm ăn nên đòi hỏi chủ đầu tư phải mua hết diện tích đất với giá một tỷ đồng trên 1.000 m2. Nếu không đáp ứng thì bà con không cho thi công", ông Hùng cho biết.

Theo ông Hùng, có một số nơi xuất hiện người lạ mặt đe dọa công nhân và lực lượng bảo vệ. Đã có trường hợp người dân chống người thi hành công vụ khiến nhiều cán bộ công an bị thương.

Dân cho rằng bồi thường không thỏa đáng

Trong khi đó, một số người được cho là người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án xây dựng nhà máy điện gió phản ánh với phóng viên là việc thu hồi đất, bồi thường thiệt hại không thỏa đáng khiến người dân bị thiệt thòi.

Ông P.V.K. (một hộ dân ở xã Hòa Đông) có đơn cho biết, tháng 5/2021, sau khi mua một phần đất, dự án điện gió thuê của ông K. 22.000 m2 đất với giá 800 triệu đồng, thời gian một năm. Một phần đất còn lại 5.000 m2 ông K. cho rằng nhà thầu dự án điện gió đã thi công lấn chiếm nên chủ đất yêu cầu bồi thường thêm.

Một người dân địa phương cho biết: "Dự án điện gió sẽ mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho địa phương nên rất cần sự đồng thuận của nhân dân và chủ đầu tư trên tinh thần hợp tác, cả 2 bên đều có lợi, không vì cái lợi của mình mà làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương.

Đồng thời, cũng rất cần sự vào cuộc khẩn trương, làm rõ mọi khúc mắc từ phía chính quyền địa phương và ngành chức năng, nhất là xem còn có gì chưa rõ ràng trong đền bù hay không.

Hiện trường người dân cản trở thi công điện gió ở Sóc Trăng (Ảnh: CTV).

Có "đầu gấu" đứng sau kích động

Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, ông đã đi thực tế tại các dự án điện gió tại thị xã Vĩnh Châu. Đơn vị đã có kế hoạch báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Sóc Trăng để xử lý dứt điểm vụ việc trong thời gian sớm nhất.

Theo Đại tá Lâm Thành Sol, các dự án điện gió là công trình trọng điểm của tỉnh, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng quan tâm. Do đó, việc nào đúng của các bên sẽ được cơ quan pháp luật bảo vệ.

"Người dân hay doanh nghiệp đúng đều được bảo vệ, ai làm chuyện không đúng là xử lý, không để đối tượng xấu làm tiền doanh nghiệp. Qua khảo sát chúng tôi thấy có sự xuất hiện của "đầu gấu" hoặc "xã hội đen" kích động để ăn chia với người dân.

Tổ công tác của tỉnh sẽ xuống làm việc, xử lý mạnh theo đúng quy định pháp luật. Việc nào đúng phải bảo vệ vì cả tháng nay doanh nghiệp bị cản trở thi công, không thực hiện được dự án, gây thiệt hại rất lớn", Đại tá Sol nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng, cơ quan chức năng đã nắm được danh sách những đối tượng đứng phía sau để kích động người dân. Nguyên nhân xảy ra tình hình mất an ninh trật tự kéo dài trong thời gian qua là do chính quyền các xã và thị xã Vĩnh Châu chưa kiên quyết xử lý.

Trước tình hình đó, ngày 4/12, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Hoàng Nghiệp vừa yêu cầu UBND thị xã Vĩnh Châu thành lập tổ công tác để giải quyết khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình thi công như việc người dân cản trở, yêu cầu bồi thường, hỗ trợ không hợp lý... các dự án điện gió tại địa phương này.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Công an thị xã Vĩnh Châu cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam 10 người và cấm đi khỏi nơi cư trú 5 người về hành vi chống người thi hành công vụ.

Vụ việc xảy ra ngày 30/10 khi lực lượng thi công công trình đặt cống tạm trên kênh Cây Me thuộc xã Vĩnh Hải. Lúc đó, 15 bị can đã ngăn cản, chửi bới, không cho nhà thầu thi công.

Khi lực lượng của Công an thị xã Vĩnh Châu đi qua cầu Cây Me để triển khai phương án bảo vệ, các bị can đã dùng gậy tấn công. Một số người còn mang 2 bình gas loại 12 kg đặt tại điểm đặt cống dọa cho nổ và đưa đường dây điện xuống kênh để ngăn cản thi công. Sự việc khiến 13 cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Vĩnh Châu bị thương, trong đó 2 người phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị.

Bạch Dương