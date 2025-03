Vụ bé 16 tháng bị tông tử vong: Người lớn đã mất tập trung!

Vụ việc bé trai 16 tháng tuổi chạy ra khỏi trường Mầm non Tuổi thơ, bị ô tô cán tử vong tại TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) làm dấy lên lo ngại trong dư luận về chất lượng đào tạo, cấp giấy phép lái xe hiện nay cũng như sự an toàn trong việc đưa đón, trông coi học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục. Gửi bình luận về Dân trí, nhiều người không giấu nổi sự bất an.

Lái xe kém, lúng túng, xử lý non!

Theo dõi nội dung clip ghi lại vụ việc, độc giả Sỹ Đinh bình luận: "Về nguyên tắc, lái xe khi di chuyển nên để chân phải vào chân phanh, để xe trôi nhẹ một đoạn, nếu nó có vật cản xe sẽ dừng, còn thấy xe trôi đi thì mới tiếp tục đạp ga. Lên xe mà đạp ga ngay là dở rồi!".

Với bạn đọc Viet Nguyen, người này đánh giá xét tương quan về bối cảnh không gian (đường rộng, cháu bé cách xa đầu xe), phương tiện (xe con dòng hatchback, ít bị hạn chế tầm nhìn) và thời gian (cháu bé bị ngã nhưng vẫn kịp đứng dậy) thì việc tài xế khai nhận không nhìn thấy cháu nhỏ là không hợp lý. Theo đó, có thể trong lúc khởi động phương tiện, tài xế đã không tập trung quan sát, dẫn tới hậu quả là tai nạn thương tâm.

"Vô lý, đâm vào đứa bé cách đầu xe chỉ 1-2m mà không biết thì đúng là kinh ngạc. Em bé chắc chắn phải cao từ khoảng 80 cm, mà với chiếc xe nhỏ như vậy nhưng lái xe không thấy thì đúng là chuyện lạ. Đề nghị cơ quan điều tra làm rõ người này có quan sát đường không hay đang mất tập trung vào một công việc khác", độc giả này phân tích.

Vị trí hiện trường nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Dương Nguyên).

"Sự việc cho thấy lái xe rất ẩu hoặc tay lái rất kém. Tại những khu vực có học sinh, trẻ nhỏ thì phương tiện phải đi rất chậm, di chuyển từ tốn để khi có tình huống bất ngờ thì sẽ kịp xử lý. Rõ ràng trong trường hợp này, hoặc lái xe đã không làm chủ tốc độ ngay khi xe di chuyển, hoặc tay lái rất kém, hoặc tâm lý kém, lúng túng nên khi gặp sự cố đã không kịp xử lý. Cần xem xét lại chất lượng cấp phép lái xe hiện nay, tránh những trường hợp chất lượng tay lái kém vẫn được ra đường, gây nguy hiểm tới những người xung quanh", chủ tài khoản DVC bình luận.

"Lái xe quan sát kém. Bé cách phải trên 1m, xe hatchback (dòng xe có kích thước nhỏ) đó quan sát tốt", chủ tài khoản Privaterelay phân tích.

Cần quy định nghiêm ngặt về việc đảm bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục

Ngoài trách nhiệm của tài xế, nhiều người cũng cho rằng chất lượng của giáo viên cũng như điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo tại cơ sở giáo dục mầm non cũng là một nguyên nhân dẫn tới sự việc đau lòng. Anh Phan Trọng bình luận: "Đây là khu dân cư, đường giao thông, có nhiều phương tiện di chuyển. Lỗi ở đây thuộc về các cô nuôi dạy trẻ khi không quản lý cháu nhỏ, để trẻ nhỏ chạy nhảy, nghịch ngợm, chạy ra ngoài đường giao thông và gặp nguy hiểm".

Đặt câu hỏi về trách nhiệm của giáo viên, độc giả Quang Anh Pham viết: "Các giáo viên đã nhận con từ gia đình, tại sao không đưa vào trong lớp mà lại để cháu chạy nhảy tự do, ra khỏi cổng và ra ngoài đường? Các trường thường phải có cô đưa đón tại cổng, sau đó đưa con vào khuôn viên trường hoặc đưa lên lớp. Đây để cho con chạy ra khỏi khuôn viên rồi chạy luôn từ vỉa hè xuống lòng đường thì trách nhiệm nặng nhất chính là các giáo viên".

"Cô giáo chỉ cần kéo cánh cửa vào là được, nhưng điều này đã không xảy ra. Trong cuộc sống có những lúc mình làm một cái gì đó mà người khác nói là thừa, nhưng không thừa chút nào bởi mọi việc đều có ý nghĩa của nó", bạn đọc Nguyễn Đăng Khoa bình luận.

"Quá đau lòng! Cháu bé xấu số đã rơi vào "điểm mù" của cả giáo viên và người lái xe. Lúc cháu ngã và tự đứng lên có thể là một cơ hội để cảnh báo cho lái xe, nhưng rất tiếc chừng đó chưa đủ để gây chú ý với những người lớn xung quanh. Thành kính chia buồn cùng gia đình và người thân của cháu", chủ tài khoản HHL chia sẻ.

Trường Mầm non Tuổi thơ, nơi bé L. được gửi trẻ (Ảnh: Dương Nguyên).

Từ câu chuyện trên, nhiều người cho rằng cần bổ sung những quy định nghiêm ngặt hơn về việc đảm bảo an toàn tại cơ sở giáo dục mầm non. Bạn đọc có nickname Ca Po viết: "Nên bổ sung quy định về điều kiện an toàn của trường mầm non tư thục như phải cách xa mặt đường, có sân chơi đảm bảo diện tích trước cửa lớp học, có cổng được bảo vệ và camera giám sát thường xuyên. Nơi nào không đủ điều kiện tuyệt đối không cho hoạt động".

Độc giả KTS Trường Giang bình luận: "Tất cả các cơ sở mầm non phải có lan can chắn ở cửa (cao khoảng 65cm) trong suốt thời gian đón (tốt nhất là hàn cố định) để các cháu không chạy ra được mà người lớn vẫn bước qua được. Còn bình thường có cẩn thận đến đâu cũng có lúc lơ đãng vài giây, để rồi dẫn tới sự việc đau lòng như vừa rồi".