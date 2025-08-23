Đặng Chí Thành hành hung phụ nữ: Có thể xử lý thêm tội danh?

Như đã đưa tin, Công an TP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Chí Thành (31 tuổi, ở phường Phương Liệt) về tội Gây rối trật tự công cộng. Thành là đối tượng hành hung phụ nữ tại sảnh chung cư Sky Central (số 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội) tối 9/8.

Dù quyết định tố tụng đã được tống đạt, nhiều độc giả băn khoăn, với tội danh đó thì nạn nhân có được yêu cầu Thành bồi thường chi phí viện phí và tổn hại sức khỏe không?

Khoảnh khắc Thành hành hung người phụ nữ (Ảnh cắt từ clip).

Giải đáp băn khoăn của độc giả Dân trí, luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác ở mức từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc một số tình tiết theo luật định thì có thể bị xử lý hình sự về tội Cố ý gây thương tích.

Do đây là tội danh mang tính định lượng, cần xác định chính xác mức độ tổn hại sức khỏe của bị hại để làm rõ trách nhiệm pháp lý của người thực hiện hành vi vi phạm.

"Từ diễn biến vụ việc và những thông tin hiện có, hiện chưa thể xác định mức độ thương tích của nạn nhân, do đó chưa thể xem xét dấu hiệu hình sự theo Điều 134 Bộ luật Hình sự đối với nghi phạm. Việc có xử lý hình sự về tội danh này hay không sẽ được cơ quan tiến hành tố tụng xem xét sau khi có kết giả giám định mức độ tổn hại sức khỏe của người phụ nữ", luật sư bình luận.

Tùy thuộc kết quả giám định của nạn nhân, có thể xảy ra 2 tình huống như sau:

Thứ nhất, nếu kết quả giám định thương tật ở mức 11% trở lên, công an sẽ xem xét hành vi có thuộc tình tiết "có tính chất côn đồ" hay không. Nếu có, việc xử lý hình sự sẽ căn cứ khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 và không phụ thuộc việc nạn nhân yêu cầu hay không còn ngược lại, nếu không thuộc tình tiết này, việc xử lý hình sự sẽ căn cứ khoản 1 và cần có đơn yêu cầu của nạn nhân.

Thứ hai, nếu kết quả giám định dưới 11%, đồng thời hành vi bị xác định có tính chất côn đồ và nạn nhân có yêu cầu xử lý hình sự, cơ quan điều tra sẽ xem xét dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Trường hợp hành vi không thuộc các tình tiết định khung quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ không xem xét trách nhiệm hình sự. Khi đó, chế tài hành chính sẽ được áp dụng với mức phạt 5-8 triệu đồng, căn cứ khoản 5, Điều 7 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đặng Chí Thành (Ảnh: Công an Hà Nội).

Bình luận thêm dưới góc độ pháp lý, luật sư cho biết theo khoản 1, Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, một số tội danh theo quy định sẽ chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của bị hại, trong đó có tội danh thuộc trường hợp tại khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Do đó, nếu có cơ sở xác định hành vi của Thành thuộc khoản này, việc xử lý hình sự chỉ tiến hành khi có yêu cầu của nạn nhân. Trong quá trình vụ án được giải quyết, nếu nạn nhân rút đơn yêu cầu, trách nhiệm hình sự đối với nghi phạm có thể được miễn trừ.