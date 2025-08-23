Chốt không đưa mồ mả khu đô thị Thanh Hà về khu đấu giá Lò Gạch

Gần 100 hộ dân gửi lời cảm ơn báo Dân trí

Chiều 23/8, ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh (TP Hà Nội) thông tin tới phóng viên Dân trí, xã đã thống nhất chọn khu đất sau nhà truyền thống xã Cự Khê cũ, đối diện trụ sở UBND xã Bình Minh mới, để di dời khu Mả Bụt.

"Chính quyền cũng đang lấy ý kiến người dân để triển khai phương án. Cơ bản người dân thôn Khúc Thủy đồng thuận, chỉ còn băn khoăn về cách tổ chức thực hiện. Chủ đầu tư dự án cũng đã cam kết hỗ trợ 500 triệu đồng phục vụ quá trình di dời", ông Việt cho biết.

Anh Nguyễn Thanh Song, đại diện cho gần 100 hộ dân khu đấu giá Lò Gạch gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí đã kịp thời về địa phương xác minh, đăng tải thông tin trước nguy cơ họ sắp phải sống cạnh khu mồ mả vô danh.

"Chính quyền địa phương đã ghi nhận lời khẩn cầu của gần 100 hộ dân và quyết định không đưa phần mộ khu Mả Bụt về khu đấu giá Lò Gạch nữa", anh Song bày tỏ.

Bí thư thôn Khúc Thủy xin ý kiến người dân về việc di dời khu Mả Bụt, chiều 23/8 (Ảnh: Gia Đoàn).

16h cùng ngày, hàng chục người dân thôn Khúc Thủy và cư dân khu đấu giá Lò Gạch đã có mặt tại nhà văn hóa thôn để tham gia hội nghị nhân dân, lấy ý kiến về việc di chuyển mồ mả khu Mả Bụt.

Người dân thôn Khúc Thủy nghe thông báo về lịch họp qua loa phát thanh của thôn. Cư dân khu đấu giá Lò Gạch nhận được thông báo qua mạng xã hội.

"Các ông muốn làm phải hỏi ý kiến người dân, chứ không thể tự bàn bạc với doanh nghiệp rồi quyết định đào chỗ này, chôn chỗ kia. Chúng tôi không gây khó khăn gì, nhưng không được một lời xin ý kiến", một người dân thôn Khúc Thuỷ bức xúc về việc di dời mồ mả khu Mả Bụt.

"Từ lúc dự án bắt đầu triển khai, chủ đầu tư đã đồng ý với chúng tôi sẽ giữ lại khu Mả Bụt, vì bao đời nay, chỗ này là nơi chôn cất trẻ em mất.

Hai ngày nay, doanh nghiệp đã cho máy xúc vào khu Mả Bụt làm lễ, đào bới mà chúng tôi không hề hay biết. Thôn cũng không bàn bạc với dân mà tự ý làm việc với doanh nghiệp, rồi quyết định.

Nguyện vọng của chúng tôi là giữ lại khu Mả Bụt, xây tường rào bao quanh, dựng bia mộ để hương khói", bà Đào Thị Đông, 72 tuổi, người dân thôn Khúc Thủy bày tỏ.

Đã tìm được địa điểm phù hợp để làm nghĩa trang

Nhiều người dân bức xúc việc doanh nghiệp cho máy xúc vào khu Mả Bụt làm lễ, đào bới khi cuộc họp lấy ý kiến đang diễn ra (Ảnh: Gia Đoàn).

Trấn an người dân, ông Đặng Quốc Đoàn, Bí thư thôn Khúc Thủy cho biết, doanh nghiệp chỉ cho máy xúc dọn rác ở khu Mả Bụt chứ chưa thực hiện di dời. Ông thừa nhận thiếu sót khi chưa mời đại diện người dân ra chứng kiến.

"Sau nhiều ngày khảo sát, hôm qua thôn đã tìm được địa điểm phù hợp để di chuyển Mả Bụt. Vì mừng quá nên chưa kịp thông báo với người dân.

Hôm nay chúng tôi tổ chức họp để xin ý kiến nhân dân. Mong bà con chia sẻ, tạo điều kiện cho việc di dời", ông Đoàn nói.

Theo Bí thư thôn Khúc Thủy, địa điểm được chọn để di dời Mả Bụt là khu đất nằm phía sau nhà truyền thống xã Cự Khê cũ, đối diện trụ sở UBND xã Bình Minh mới. Bước đầu, chủ đầu tư dự án đã cam kết hỗ trợ thôn 500 triệu đồng để triển khai việc di dời, hương khói.

Về đề xuất của thôn, nhiều người dân đồng thuận với việc đưa Mả Bụt về khu đất sau nhà truyền thống xã Cự Khê cũ. Cuộc tranh luận kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ khi người dân yêu cầu thôn và chủ đầu tư phải có cam kết rõ ràng, "giấy trắng mực đen".

Nhiều ý kiến đề nghị chủ đầu tư xây dựng tháp tưởng niệm trước khi tiến hành di dời.

"Chúng tôi tạo điều kiện, nhưng cần biết rõ kế hoạch, di dời thế nào, xây dựng thế nào", một người dân nêu ý kiến.

Việc di dời mồ mả khu Mả Bụt nhận được sự quan tâm của người dân (Ảnh: Gia Đoàn).

Đáp lại, Bí thư thôn Khúc Thủy khẳng định: "Nếu phương án được người dân chấp thuận, thôn sẽ thông báo đầy đủ những nội dung bà con quan tâm".