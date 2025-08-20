Hà Nội: Người dân kêu cứu vì sắp phải sống cạnh khu mồ mả vô danh

Báo Dân trí nhận được đơn kêu cứu của gần 100 hộ dân sinh sống tại khu đấu giá Lò Gạch (xã Bình Minh, TP Hà Nội) về việc quy tập, di chuyển mộ nằm trên đất thuộc khu đô thị Thanh Hà về chôn sát khu dân cư, gây ảnh hưởng đến môi trường sống, cảnh quan và đời sống của người dân.

Người dân kêu cứu vì sắp phải sống cạnh khu mồ mả vô danh (Video: Sơn Nguyễn).

Sáng 20/8, dẫn phóng viên Dân trí đến khu vực bãi đất cạnh khu đấu giá Lò Gạch, bà Hoàng Thị Hồng (60 tuổi, xã Bình Minh) vừa bức xúc, vừa lo lắng khi khu đất sát nhà có nguy cơ trở thành nghĩa trang, sau khi một nhóm người đưa máy xúc tới làm đường vài ngày trước đó.

"Khoảng 14h ngày 9/8, tôi thấy một chiếc máy xúc đi ngang qua nhà, tiến vào khu vực bãi đất tôi đấu thầu để trồng rau, chăn nuôi. Họ phá hàng rào tôi dựng để bảo vệ khu chăn nuôi, rồi san gạt làm đường.

Tôi yêu cầu đơn vị thi công dừng ngay hoạt động và cung cấp giấy phép thi công nhưng họ không đưa ra được bất kỳ giấy tờ hợp lệ nào, rồi tiếp tục làm.

Qua tìm hiểu, chúng tôi mới biết họ san gạt làm đường để đưa mồ mả vô danh từ khu đô thị Thanh Hà về đây chôn cất, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Vụ việc chỉ dừng lại khi chính quyền địa phương, công an xã xuống làm việc", bà Hồng kể lại.

Anh Song lo ngại việc nếu di dời mộ vô danh từ khu đô thị Thanh Hà về sát khu dân cư, sau này sẽ có nhiều mộ từ nơi khác sẽ chuyển về đây (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Cùng chung nỗi lo, anh Nguyễn Thanh Song (cư dân khu đấu giá Lò Gạch) cho biết, từ khu dân cư ra đến khu đất tập kết mồ mả chưa đầy 100m.

"Những ngôi mộ vô danh mà họ định đưa về đây chôn cất quá gần khu dân cư, chỉ cách khoảng 50-60m. Chúng tôi lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là trẻ em và người cao tuổi.

Gia đình tôi cùng gần 100 hộ dân đã kiến nghị chính quyền xã, không cho phép di chuyển mồ mả từ nơi khác về khu Lò Gạch. Phía trước khu dân cư là dòng sông ô nhiễm, giờ phía sau lại có nguy cơ thành nghĩa trang, khiến người dân chúng tôi vô cùng bất an", anh Song nói.

Chị Vũ Thị Tuyết, một hộ dân chia sẻ, xã Bình Minh (xã Cự Khê, Thanh Oai cũ) là địa phương có bề dày truyền thống văn hóa, nhưng hiện trạng quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn đã tồn tại nhiều bất cập: các điểm chôn cất nằm xen kẽ khu dân cư, phá vỡ cảnh quan, ảnh hưởng đến mục tiêu xây dựng nếp sống văn minh theo chủ trương của Nhà nước.

Chị Tuyết cho rằng, việc tiếp tục đưa mộ, hài cốt từ nơi khác về sát khu dân cư vi phạm nguyên tắc và tiêu chuẩn về quy hoạch nghĩa trang, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường đất và nguồn nước ngầm, đặc biệt trong bối cảnh dòng sông Nhuệ chảy qua địa bàn đã ô nhiễm nghiêm trọng.

"Nghĩa trang này chỉ cách khu dân cư chưa đầy 100m, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng do vi khuẩn, mầm bệnh có thể phát tán; ngoài ra tác động nặng nề về tâm lý, đời sống tinh thần của chúng tôi", chị Tuyết chia sẻ.

Trả lời phóng viên Dân trí liên quan sự việc trên, Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Đăng Việt, cho biết, xã đã tổ chức buổi đối thoại với đại diện các hộ dân sinh sống tại khu đấu giá Lò Gạch về nội dung được phản ánh.

Ông Việt khẳng định, chính quyền địa phương không có chủ trương, cũng như không quy hoạch khu đất gần khu dân cư Lò Gạch thành nghĩa trang như lo lắng của người dân.

"Sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh, xã đã mời người dân lên làm việc để lắng nghe, trao đổi. Quan điểm của xã là luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân để tìm ra phương án xử lý phù hợp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân", Chủ tịch UBND xã Bình Minh nói.

Trước đó, biên bản làm việc giữa các hộ dân và lãnh đạo UBND xã Bình Minh ngày 13/8 thể hiện, UBND xã không đồng ý việc thực hiện di chuyển mộ về khu Lò Gạch, thôn Khúc Thủy.

Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ định hướng chỉ đạo thôn Khúc Thủy di dời toàn bộ mồ mả tại khu vực Lò Gạch vào khu nghĩa trang quy hoạch theo đúng quy định.

Đồng thời, UBND xã sẽ rà soát lại quy hoạch, cắm mốc để quản lý, tránh lấn chiếm. Xã sẽ tiếp nhận đề nghị của người dân về việc sử dụng khu vực đất công gần khu dân cư Lò Gạch vào mục đích công cộng, như xây dựng khu vui chơi…