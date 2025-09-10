Vụ án Kẹo Kera: Không tìm được đủ bị hại, xử lý tiền bị can nộp lại ra sao?

Kết luận điều tra vụ án Lừa dối khách hàng liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty Cổ phần Asia Life, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên, 27 tuổi), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs, 27 tuổi) cùng các đồng phạm biết rõ hàm lượng chất xơ trong sản phẩm Kẹo rau củ Kera rất thấp, không có tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau nhưng đã lợi dụng danh tiếng bản thân để người tiêu dùng tin tưởng, mua sản phẩm và thu lợi bất chính tổng số tiền gần 12,5 tỷ đồng.

Tới nay, các bị can đã tự nguyện đề nghị gia đình nộp tổng cộng số tiền gần 8,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Tuy nhiên, số lượng bị hại có đơn và được ghi nhận trong Kết luận điều tra hiện rất hạn chế, hiện dừng lại ở 32 người với tổng mức yêu cầu bồi thường chỉ là gần 21 triệu đồng.

Vậy trong trường hợp các bị can đã nộp toàn bộ số tiền khắc phục hậu quả vụ án nhưng số lượng bị hại không đầy đủ, phần tiền thừa sẽ được xử lý ra sao theo quy định pháp luật?

Nhóm bị can thuê vườn cà rốt để quay video quảng cáo sản phẩm (Ảnh: K.R.).

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 62 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, bị hại trong vụ án hình sự được hiểu là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra.

Trong vụ án Lừa dối khách hàng nêu trên, bị hại trong vụ án có thể xác định là những người đã bị nhóm bị can lừa dối, vì tin vào những thông tin gian dối mà trực tiếp bỏ tiền mua sản phẩm thông qua các nền tảng, phương thức giao dịch khác nhau. Tổng số tiền họ bỏ ra để mua sản phẩm sẽ là cơ sở để xác định tổng số tiền các bị cáo thu lợi bất chính trong vụ án.

Kết luận điều tra thể hiện Thùy Tiên cùng các đồng phạm đã thu lợi bất chính gần 12,5 tỷ đồng, tuy nhiên số lượng bị hại có đơn yêu cầu hiện tại chỉ là 32 người, với tổng số tiền yêu cầu chỉ gần 21 triệu đồng. Theo luật sư Giáp, trong trường hợp các bị can nộp đủ tiền khắc phục hậu quả vụ án nhưng bị hại không tiến hành các thủ tục để nhận, số tiền khắc phục đó sẽ xử lý theo quy định của Luật Thi hành án dân sự 2008.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Ảnh: Hải Nam).

Cụ thể, khoản 2, Điều 126 Luật này quy định sau khi có quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ, chấp hành viên thông báo cho đương sự thời gian, địa điểm nhận lại tiền, tài sản.

Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông báo mà đương sự không đến nhận tiền thì Chấp hành viên gửi số tiền đó theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn và thông báo cho đương sự.

Hết thời hạn 03 tháng, kể từ ngày được thông báo nhưng đương sự không đến nhận tài sản mà không có lý do chính đáng thì Chấp hành viên xử lý tài sản theo quy định tại các Điều 98, 99 và 101 của Luật này và gửi số tiền thu được theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn, đồng thời thông báo cho đương sự.

Hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật mà đương sự vẫn không đến nhận số tiền đã được gửi tiết kiệm mà không có lý do chính đáng thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục sung quỹ nhà nước.

Như vậy, đối với khoản tiền khắc phục của Thùy Tiên và các đồng phạm, nếu không xác định được đầy đủ bị hại hoặc đã xác định bị hại nhưng bị hại không tiến hành các thủ tục để nhận tiền thì hết thời hạn 5 năm, cơ quan thi hành án sẽ làm thủ tục sung quỹ nhà nước theo quy định.