Vụ 40 "cần thủ" bị khởi tố: Cần tỉnh táo với hình thức câu cá có tính cá độ

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 40 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức câu cá trao thưởng, để điều tra về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Vụ việc xảy ra tại một hồ câu cá trá hình tại xã Ea Knuếc (Đắk Lắk), thu hút các con bạc đến từ nhiều tỉnh như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Gia Lai và Thanh Hóa.

Các đối tượng tham gia câu cá trá hình được đưa về trụ sở công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Phan Ngọc Nhàn, Đoàn luật sư Đắk Lắk, cho biết dựa trên các thông tin báo chí đã đăng tải, việc cơ quan chức năng khởi tố các đối tượng trên là đúng theo quy định của pháp luật.

Luật sư Nhàn lý giải các đối tượng đã tham gia câu cá nhưng cá độ, tính thắng thua bằng tiền với nhau, đây là dấu hiệu của tội Đánh bạc theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo quy định, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào mà thắng thua bằng tiền, hoặc hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, hay chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, có thể bị phạt tiền 20-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Đối với các trường hợp đánh bạc có tổ chức, mang tính chuyên nghiệp hoặc với số tiền, giá trị lớn, người vi phạm sẽ phải đối mặt với những khung hình phạt nghiêm khắc hơn.

Luật sư cho rằng trong vụ việc này, chủ hồ câu có dấu hiệu của tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cũng theo luật sư Nhàn, hiện nay có không ít cá nhân đứng ra tổ chức các hoạt động câu cá giải trí. Với những trường hợp này, cá câu được thường dùng để thưởng thức, hoặc cân bán lại cho người có nhu cầu nên không vi phạm pháp luật.

"Người dân cần tỉnh táo, tránh việc bị rủ rê hoặc do thiếu hiểu biết mà tham gia các hình thức câu cá mang tính cá độ, tính thắng thua bằng tiền, bởi đây là các hành vi vi phạm pháp luật", luật sư thông tin.

Như Dân trí đưa tin, đối tượng Đinh Bộ Lĩnh (31 tuổi, trú tại xã Ea Knuếc) đã thuê lại hồ câu của một người dân tại xã Ea Knuếc, tổ chức kinh doanh câu cá trao thưởng bằng tiền nhằm thu lợi bất chính.

Lĩnh sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin về thời gian, địa điểm, cơ cấu giải thưởng và mức phí tham gia. Mỗi người tham gia chơi sẽ phải đóng 2,5 triệu đồng.

Ngày 28/3, hồ câu chính thức khai trương thu hút rất đông con bạc tham gia. Khoảng 16h30 cùng ngày, cơ quan công an đã đột kích hồ câu, bắt quả tang hàng chục đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức câu cá trao thưởng bằng tiền.

Lĩnh khai nhận đã thu của hàng chục con bạc hơn 107 triệu đồng. Số tiền này, đối tượng trích 80-85% chi trả giải thưởng, chi phí tổ chức và số còn lại Lĩnh thu lợi bất chính.

Theo cơ quan công an, đối tượng Lĩnh công bố giải thưởng là hiện vật bằng cây cần câu có giá trị 2-30 triệu đồng, nhưng thực tế các giải đều được chi trả bằng tiền mặt.