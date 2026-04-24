Vì sao ngôi nhà bị chiếm được đấu giá từ gần 4,1 tỷ còn hơn 2,3 tỷ đồng

Sau khi báo Dân trí phản ánh vụ “đi làm ăn xa bị người khác chiếm nhà”, nhiều người dân ở Quảng Ngãi đã bày tỏ hoài nghi về quá trình đấu giá tài sản.

Đây là ngôi nhà 2 tầng, nằm trên đường Bà Triệu, phía đối diện là công viên Ba Tơ (phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi). Nhà kiên cố, nằm ở vị trí đắc địa nhưng được bán thông qua đấu giá với số tiền 2,3 tỷ đồng khiến nhiều người khó hiểu.

Căn nhà số 118 đường Bà Triệu (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) đang bị tranh chấp (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Nguyễn Thế Nhân, chấp hành viên Phòng thi hành án dân sự khu vực 1 (Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi) là người trực tiếp giải quyết vụ việc đã có lý giải về vấn đề này. Theo ông Nhân, thời gian qua ông cũng nghe có ý kiến cho rằng việc đấu giá “có vấn đề”. Tuy nhiên, việc đấu giá được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch.

Trước khi đưa tài sản ra đấu giá, cơ quan thi hành án đã thuê một đơn vị thẩm định giá của ngôi nhà số 118 đường Bà Triệu. Theo đó, giá trị thị trường của tài sản tại thời điểm tháng 8/2022 là gần 4,1 tỷ đồng. Kết quả thẩm định này được dùng làm mức giá khởi điểm cho lần đầu tiên đưa tài sản ra đấu giá.

Sau đó, cơ quan thi hành án dân sự phối hợp với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi đưa ngôi nhà số 118 ra đấu giá lần đầu nhưng không có người tham gia.

Căn nhà nằm trên mặt tiền tuyến đường lớn, đối diện là công viên Ba Tơ (Ảnh: Quốc Triều).

“Theo quy định, sau mỗi lần đấu giá không thành thì tài sản sẽ được giảm giá để tiếp tục đưa ra đấu giá đến khi bán được”, ông Nhân thông tin.

Do lần đầu đấu giá không thành nên chấp hành viên áp dụng Điều 104 Luật Thi hành án dân sự để ra quyết định giảm giá tài sản và tiếp tục đưa ra đấu giá. Theo quy định, mỗi lần giảm giá không quá 10% giá trị tài sản.

Ngôi nhà số 118 đường Bà Triệu trải qua 7 lần tổ chức đấu giá với 6 lần giảm giá mới có một người tham gia. Tại lần tổ chức đấu giá thứ 7 vào tháng 3/2024, giá trị tài sản chỉ còn hơn 2,3 tỷ đồng. Lần này, ông Nguyễn Nhất Duy là người duy nhất tham gia và trúng đấu giá.

Ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị này chỉ có nhiệm vụ đưa tài sản ra đấu giá. Giá trị tài sản do cơ quan thi hành án dân sự quyết định. Mỗi lần tổ chức đấu giá, trung tâm đều đăng tải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường.

“Thông tin đấu giá được thông báo, niêm yết công khai nhưng ngôi nhà có tranh chấp nên nhiều người không muốn mua”, ông Tân nói.

Như Dân trí phản ánh, suốt 7 tháng qua ông Nguyễn Nhất Duy (46 tuổi, phường Nghĩa Lộ) đã gửi đơn kiến nghị, kêu cứu để đòi lại căn nhà nằm trên đường Bà Triệu (phường Nghĩa Lộ).

Căn nhà này trước đó thuộc sở hữu của ông T.V.H. và bà P.T.H.. Hai người ly hôn nhưng có một khoản nợ nên ngôi nhà bị kê biên để đảm bảo thi hành nghĩa vụ dân sự. Sau đó, cơ quan chức năng phát hiện ngôi nhà đã được vợ chồng bà H. chuyển nhượng cho bà L.T.N. (trú tại phường Nghĩa Lộ).

Chấp hành viên thi hành án dân sự đã khởi kiện và tòa án các cấp tuyên hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Sau đó ngôi nhà được đưa ra đấu giá, kết quả ông Nguyễn Nhất Duy mua ngôi nhà này với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng và dọn về ở.

Tháng 7/2025, ông Duy đi làm ở tỉnh Đắk Lắk. Vài ngày sau, ông phát hiện một nhóm người (trong đó có bà N.) đến phá khóa cổng để vào khu vực sân. Đến tháng 10/2025, những người này tiếp tục phá khóa cửa chính rồi ngang nhiên chiếm dụng căn nhà để ở từ đó đến nay.