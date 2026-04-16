Đi làm ăn xa, người đàn ông hốt hoảng khi bị người khác chiếm nhà

Ngày 16/4, ông Nguyễn Nhất Duy (46 tuổi, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, suốt 7 tháng qua ông đã gửi đơn kiến nghị, kêu cứu để đòi lại căn nhà nằm trên đường Bà Triệu (phường Nghĩa Lộ) bị người khác chiếm dụng trái phép nhưng chưa có kết quả.

Hồ sơ do ông Duy cung cấp cho thấy, trước đây căn nhà này thuộc sở hữu của ông T.V.H. và bà P.T.H.. Hai người này ly hôn nhưng có một khoản nợ chung nên ngôi nhà bị kê biên để đảm bảo thi hành nghĩa vụ dân sự.

Ông Nguyễn Nhất Duy cho biết bị bà N. chiếm dụng nhà trái phép từ tháng 10/2025 đến nay (Ảnh: Minh Quân).

Trong quá trình xử lý tài sản, cơ quan chức năng phát hiện ngôi nhà đã được vợ chồng ông H. chuyển nhượng cho bà L.T.N. (trú tại phường Nghĩa Lộ) không đúng quy định. Do đó, chấp hành viên thi hành án dân sự đã khởi kiện và được tòa án các cấp tuyên hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu, đồng thời hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà N..

Tháng 3/2024, ngôi nhà được đưa ra đấu giá. Ông Nguyễn Nhất Duy đã trúng đấu giá ngôi nhà này với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Tháng 12/2024, cơ quan chức năng đã cưỡng chế để giao ngôi nhà này cho ông Duy.

Ông Nguyễn Nhất Duy cho biết sau khi được bàn giao nhà, ông đã bỏ ra hơn 200 triệu đồng để sửa sang, mua sắm đồ đạc và dọn về ở.

Tháng 7/2025, ông Duy đi làm ở tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, ông phát hiện một nhóm người (trong đó có bà N.) đến phá khóa cổng để vào khu vực sân.

Đến tháng 10/2025, những người này tiếp tục phá khóa cửa chính rồi ngang nhiên chiếm dụng căn nhà để ở từ đó đến nay.

Hình ảnh từ camera an ninh do ông Duy cung cấp cho thấy một nhóm người ngang nhiên phá cổng để vào nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Nhà tôi trúng đấu giá và được bàn giao đúng quy định. Tôi dọn về ở, bỏ ra mấy trăm triệu đồng để sửa sang, mua sắm các vật dụng vậy mà họ ngang nhiên chiếm giữ suốt một thời gian dài”, ông Duy cho biết.

Từ tháng 10/2025 đến nay, ông Duy nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi để đòi lại căn nhà của mình. Tuy nhiên, đến thời điểm này sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Sáng 16/4, lãnh đạo UBND phường Nghĩa Lộ xác nhận đã tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Nhất Duy và chỉ đạo công an phường vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc. “Vụ việc đang được công an phường xác minh, giải quyết”, vị lãnh đạo này thông tin.

Phóng viên đã tìm cách liên hệ với bà N., người bị tố cáo chiếm dụng căn nhà của ông Duy, để tìm hiểu sự việc nhưng chưa liên lạc được.