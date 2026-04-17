Vụ đi làm ăn xa bị người khác chiếm nhà: Có dấu hiệu tội xâm phạm chỗ ở?

Ngày 16/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Trần Minh Tín (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, dựa trên thông tin báo chí đăng tải có thể thấy bà L.T.N. (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Theo luật sư Tín, xét về nguồn gốc ngôi nhà, đây là tài sản ông Nguyễn Nhất Duy có được thông qua đấu giá. Sau khi trúng đấu giá, ông Duy đã thực hiện xong các nghĩa vụ tài chính và được bàn giao tài sản.

Luật sư Trần Minh Tín, Đoàn Luật sư TPHCM (Ảnh: Quốc Triều).

“Như vậy, kể từ thời điểm đó ông Duy đương nhiên được xác định là chủ sở hữu hợp pháp của ngôi nhà nói trên”, luật sư Tín nhấn mạnh.

Theo khoản 2, Điều 22 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.

Sau khi tiếp nhận tài sản, ông Nguyễn Nhất Duy cùng gia đình chuyển về ngôi nhà trên để sinh sống. Như vậy, ông Duy có đầy đủ quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, lợi dụng lúc ông Duy đi vắng, bà L.T.N. cùng một nhóm người kéo đến phá khóa cửa để vào bên trong sau đó ở tại đây suốt một thời gian dài. Đây là dấu hiệu của tội Xâm phạm chỗ ở của người khác theo quy định tại Điều 158, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hình ảnh từ camera an ninh do ông Duy cung cấp cho thấy một nhóm người ngang nhiên phá cổng để vào nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Ngôi nhà đã được bàn giao cho ông Duy theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên bà N. vẫn cố tình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là phá khóa và vào ở từ tháng 10/2025 đến nay. Đây là dấu hiệu của tội Xâm phạm chỗ ở của người khác”, luật sư Tín nhận định.

Luật sư Tín nói thêm, trong vụ việc này, cần lưu ý sau khi thực hiện hành vi trái pháp luật, bà N. trực tiếp chiếm giữ, sử dụng ngôi nhà hay để cho một người nào khác sử dụng. Đây là nội dung cần được làm rõ để xác định trong vụ việc này bà N. có đồng phạm hay không?.

Như Dân trí phản ánh, ông Nguyễn Nhất Duy (46 tuổi, phường Nghĩa Lộ) cho biết suốt 7 tháng qua ông đã gửi đơn kiến nghị, kêu cứu để đòi lại căn nhà nằm trên đường Bà Triệu (phường Nghĩa Lộ) bị người khác chiếm dụng trái phép.

Hồ sơ do ông Duy cung cấp cho thấy, căn nhà này trước đó thuộc sở hữu của ông T.V.H. và bà P.T.H.. Hai người ly hôn nhưng có một khoản nợ chung nên ngôi nhà bị kê biên để đảm bảo thi hành nghĩa vụ dân sự. Sau đó, cơ quan chức năng phát hiện ngôi nhà đã được vợ chồng ông H. chuyển nhượng cho bà L.T.N. (trú tại phường Nghĩa Lộ).

Chấp hành viên thi hành án dân sự đã khởi kiện và tòa án các cấp tuyên hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu, đồng thời hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Tháng 3/2024, ngôi nhà được đưa ra đấu giá. Ông Nguyễn Nhất Duy tham gia và trúng đấu giá với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Sau khi được bàn giao nhà, ông Duy bỏ ra hơn 200 triệu đồng để sửa sang, mua sắm đồ đạc và dọn về ở. Tháng 7/2025, ông Duy đi làm ở tỉnh Đắk Lắk. Vài ngày sau, ông phát hiện một nhóm người (trong đó có bà N.) đến phá khóa cổng để vào khu vực sân.

Đến tháng 10/2025, những người này tiếp tục phá khóa cửa chính rồi ngang nhiên chiếm dụng căn nhà để ở từ đó đến nay.

Một lãnh đạo UBND phường Nghĩa Lộ xác nhận đã tiếp nhận đơn thư của ông Nguyễn Nhất Duy. UBND phường đã chuyển đơn và chỉ đạo công an vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc.