Vì sao đến nay có người vẫn chưa nhận được thẻ căn cước công dân?

Còn có ý kiến cho rằng, có quá nhiều thủ tục trong việc đồng bộ hóa các dữ liệu tích hợp thẻ căn cước công dân với các thủ tục hành chính khác.

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Thời gian qua, việc trả thẻ căn cước công dân đến tay người dân diễn ra còn chậm do nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan, trong đó đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, làm phong tỏa, giãn cách xã hội diện rộng, kéo dài, làm nguồn cung chíp điện tử dùng để sản xuất thẻ căn cước công dân nhập khẩu từ nước ngoài chưa kịp thời; ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thu thập thông tin dân cư và việc in trả thẻ; nhiều trường hợp công dân bị sai lệch thông tin trong cơ sở dữ liệu...

Mặt trước Căn cước công dân gắn chíp điện tử (Ảnh: Thế Kha).

Tính đến ngày 16/02/2022, Bộ Công an đã cấp và trả về công an các địa phương khoảng 60 triệu thẻ căn cước công dân, trong đó đến tay công dân khoảng 58 triệu thẻ, còn khoảng 2 triệu thẻ Bộ Công an đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để trả đến tay người dân.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Công an đã và tiếp tục tiến hành một số biện pháp nhằm giải quyết nhanh nhất các nhu cầu của người dân, nhất là chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện sản xuất và trực tiếp hoặc đôn đốc, phối hợp với Bưu điện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương trả thẻ căn cước công dân đến tay người dân; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định liên quan đến công tác cấp căn cước công dân, công tác quản lý cư trú.

Cùng với đó, Bộ Công an đã khai trương Tổng đài 1900.0368 hướng dẫn, hỗ trợ công dân; công khai các địa chỉ số như email dancuquocgia@mps.gov.vn và facebook fanpage Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (facebook.com/ttdldc) để tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến căn cước công dân.

Trường hợp công dân gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến căn cước công dân, đề nghị liên hệ tới những địa chỉ nêu trên để cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt, giải quyết.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong các giao dịch hành chính, Bộ Công an đã tham mưu với Chính phủ ban hành Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trong đó đưa ra nhiệm vụ và lộ trình cụ thể đối với việc tích hợp các thông tin công dân lên thẻ căn cước công dân, để thực hiện các thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa một số thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý cư trú, tinh giản các giấy tờ cần thiết để thực hiện các thủ tục hành chính, giảm tối đa thời gian đi lại của công dân, tiết kiệm cho nhà nước kinh phí phục vụ lưu trữ, bảo quản hồ sơ nhưng tăng cường tính chính xác, nhanh chóng các hoạt động nghiệp vụ.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành tiếp tục được quan tâm, triển khai đúng tiến độ.