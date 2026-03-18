Lái xe dương tính ma túy tông chết người, trách nhiệm pháp lý ra sao?

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ Huỳnh Nhơn (39 tuổi, ở xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo công an, tối 16/3, Nhơn điều khiển xe tải chở mủ cao su lưu thông trên Quốc lộ 29. Tới địa bàn xã Pơng Drang, xe tông thẳng vào 3 ô tô bên phải cùng chiều rồi tiếp tục tông trúng người đi bộ là anh K. (21 tuổi). Vụ việc khiến người đi bộ tử vong tại chỗ, 4 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Kết quả xác minh ban đầu của công an cho thấy xe ô tô chở quá trọng tải 49,34%, lái xe không chú ý quan sát dẫn tới tai nạn và có dương tính với chất ma túy.

Với hàng loạt diễn biến như trên, tài xế có thể phải chịu trách nhiệm ra sao trước pháp luật?

Khoảnh khắc xe tải gây tai nạn (Ảnh cắt từ clip).

Phân tích dưới góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, người nào vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như làm chết người, gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên hay gây tổn hại sức khỏe người khác từ 61% trở lên... thì có thể bị xử lý về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đối chiếu với trường hợp trên, từ thông tin lực lượng chức năng cung cấp, có thể thấy tài xế đã có dấu hiệu vi phạm quy định về điều khiển phương tiện khi chở quá trọng tải cho phép tới gần 50% và thiếu quan sát.

Hành vi này dẫn tới hậu quả nghiêm trọng khi 1 người tử vong, 4 phương tiện bị hư hỏng nặng. Bởi vậy, việc công an tạm giữ Nhơn để làm rõ trách nhiệm về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ là hoàn toàn có cơ sở.

Quá trình điều tra tiếp theo, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục củng cố chứng cứ để tống đạt các quyết định tố tụng liên quan. Nếu bị quy kết trách nhiệm hình sự về hành vi tại Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, với tình tiết điều khiển phương tiện trong tình trạng có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác, Nhơn có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều luật này.

Theo đó, người phạm tội thuộc tình tiết quy định tại khoản 2 Điều này có thể bị xem xét áp dụng mức phạt là 3-10 năm tù.

Ngoài ra, trong quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ đánh giá đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội. Nếu có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, căn cứ Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015, cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp dụng mức phạt thấp hơn so với mức phạt về tội danh bị xử lý theo quy định của pháp luật.