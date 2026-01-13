Nhóm thiếu niên chơi đùa trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Ngày 13/1, Công an xã Công Hải cho biết đã liên hệ với gia đình của 3 thiếu niên có hành vi chơi đùa trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (đoạn qua tỉnh Khánh Hòa) để mời đến trụ sở làm việc.

Trước đó, sáng 12/1, trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an xã Công Hải phát hiện 3 thiếu niên đang đùa nghịch trong làn đường cao tốc. Ngay sau đó, tổ công tác đã tiếp cận, đưa các em ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Công an xã Công Hải làm việc với phụ huynh của các thiếu niên chạy vào cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Ảnh: Công xã Công Hải)

Qua xác minh, 3 thiếu niên trong độ tuổi từ 9 đến 15 (cùng trú tại thôn Ma Trai, xã Công Hải), hiện đã nghỉ học.

Công an xã đã liên hệ với gia đình các em để phối hợp quản lý, giáo dục và tuyên truyền về an toàn giao thông.

Tại buổi làm việc, các thiếu niên đã nhận thức được hành vi nguy hiểm, cam kết không tái phạm. Gia đình các em bày tỏ cảm ơn lực lượng công an vì đã kịp thời ngăn chặn, đồng thời thống nhất phối hợp trong công tác quản lý, giáo dục con em.

Công an xã Công Hải khuyến cáo phụ huynh và học sinh tuyệt đối không vào làn đường cao tốc, không thực hiện các hành vi gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông. Đồng thời công an đề nghị chính quyền địa phương, nhà trường, các đoàn thể cơ sở tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm phòng ngừa những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.