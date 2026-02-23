Từ vụ thi thể trẻ sơ sinh nổi trên ao: Vứt bỏ con mới đẻ bị xử lý ra sao?

Như Dân trí thông tin, chiều 19/2 (mùng 3 Tết), Công an xã Nam An Phụ (Hải Phòng) nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể trẻ sơ sinh đang trong quá trình phân hủy tại ao nhà bà B. (74 tuổi, người địa phương). Qua xác minh, công an xác định trẻ sơ sinh giới tính nữ, mới chào đời khoảng 2-3 ngày.

Lực lượng chức năng đã phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân, đề nghị người dân phối hợp cung cấp thông tin liên quan tới thi thể trẻ sơ sinh nêu trên.

Thông báo của lực lượng chức năng (Ảnh: Công an cung cấp).

Bình luận về sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận hành vi vứt bỏ trẻ sơ sinh không chỉ thể hiện sự độc ác, thiếu trách nhiệm, vi phạm những chuẩn mực đạo đức cơ bản của xã hội mà còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Cụ thể, Điều 124 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ trong 7 ngày tuổi thì bị xử lý hình sự về tội Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ.

Đối với hành vi giết con do mình đẻ ra trong 7 ngày tuổi, mức phạt là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm còn với hành vi vứt bỏ con mới đẻ, mức phạt là phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

"Để có căn cứ xử lý hình sự về tội danh này, cần đáp ứng 2 điều kiện cơ bản là nạn nhân là con mới đẻ trong 7 ngày tuổi và người mẹ là người bị ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt.

Trong đó, "bị ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu" có thể hiểu là người bị ảnh hưởng của tư tưởng cũ, không phù hợp với quan niệm lối sống hiện tại (VD: Tư tưởng không đẻ được con trai, quan niệm về chưa có chồng mà có con...) còn "hoàn cảnh khách quan đặc biệt" là trường hợp sau khi sinh con, người mẹ không có khả năng để nuôi con (VD: Bị bệnh hiểm nghèo, không đủ điều kiện về kinh tế...). Nếu không đáp ứng những điều kiện trên, hành vi có thể không bị xử lý về tội danh này mà sẽ bị xử lý về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015", luật sư phân tích.

Đối với trường hợp này, cơ quan điều tra trước tiên sẽ xác minh danh tính cũng như các điều kiện về hoàn cảnh sống của người mẹ, sau đó làm rõ việc thi thể trẻ sơ sinh dưới ao là do người mẹ trực tiếp vứt bỏ hay do yếu tố khách quan (VD: người mẹ vứt bỏ chỗ khác nhưng bị dọn dẹp hay các yếu tố khách quan khác dẫn tới rơi xuống ao...).

Từ kết quả xác minh nội dung trên, công an sẽ xác định việc thi thể trẻ sơ sinh ở dưới ao có phải do hành vi của người mẹ gây ra hay không, và người mẹ này có thuộc trường hợp "bị ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu" hoặc đang rơi vào "hoàn cảnh khách quan đặc biệt" không. Đây sẽ là những căn cứ pháp lý quan trọng để xem xét xử lý đối với người mẹ.