Từ việc lắp thang thoát hiểm chung cư mini: Lắp cho có, mang tính đối phó?

Sau vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội), nhiều chủ chung cư mini tại Hà Nội đồng loạt trang bị thêm thang dây, thang thoát hiểm tại tòa nhà. Dù được coi là giải pháp mang tính an toàn cho người dân phòng trường hợp hỏa hoạn xảy ra, song động thái này lại vấp phải những ý kiến trái chiều.

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ là làn sóng phản đối dữ dội. Nhiều người cho rằng đây thực chất chỉ là biện pháp qua loa, mang tính tình thế nhằm đối phó với lực lượng chức năng, thậm chí có thể đem lại nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội khác cho các hộ dân.

Thang thoát hiểm tại căn chung cư mini ở đường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) được chủ nhà lắp đặt từ tầng 6 đến tầng 2 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Lo ngại thang sập hơn chết cháy!

"Lắp thang thoát hiểm là điều nên làm, nhưng có vẻ những chiếc thang này mong manh quá. Một hay hai người cùng xuống có lẽ không vấn đề nhưng nếu đồng loạt 10, 15 người cùng xuống một lượt, tôi sợ có khi người chết cháy thì không nhưng người chết vì thang sập lại là nguyên nhân chính", chủ tài khoản Bông Xu bày tỏ sự lo ngại.

Có chung sự nghi ngờ, anh Phạm Xuân Hưng viết: "Không có sự đánh giá mà cứ lắp ồ ạt, giả sử có cháy xảy ra, nhiều người xuống bằng thang này liệu thang có chịu tải được không? Thời gian lâu ngày, các mối hàn có còn đảm bảo không? Nói chung đây chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài không ổn. Mong các lãnh đạo xem xét và có hướng dẫn để người dân thực hiện".

"Tôi thấy toàn thang inox hoặc thép. Có khi cháy chính những thang này sẽ nóng trước và nóng bỏng luôn, người leo thang này có khi thành thịt chín", độc giả Brian Nguyễn nêu vấn đề.

"Vật liệu làm có đảm bảo không, mối hàn đảm bảo không? Nếu sắt, inox thì chiều dày bao nhiêu? Nếu sắt nên sơn tĩnh điện, nếu không 3-4 năm bị rỉ ngay. Tới hồi cháy mục rồi 5-10 người lên thì gãy hậu quả còn khủng khiếp hơn nữa. Vị trí như thế nào, khi nào được vận hành, nếu không trộm nó vào cũng khổ", anh Nguyễn Duy Linh phân tích.

Băn khoăn về công dụng của thang thoát hiểm, độc giả Tu Trinh Hong viết: "Sai nối tiếp sai, sai về mật độ, cao độ, trật tự xây dựng, sai về ý nghĩa của lối thoát nạn. Những cái lối thế này, người già, trẻ em, phụ nữ mang bầu, người ốm leo được không? Hay lại có thể gây tai nạn tiếp?".

Căn chung cư mini ở phố Quan Nhân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) được lắp đặt thang dây từ sân thượng tầng 6 đến tầng 2 (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Cái thang thẳng đứng kia lắp cho có à, chưa xuống tới nơi đã rơi rồi", "Chắc làm cho có để đối phó, vì thang thoát hiểm quá mỏng. Thử hỏi khi cháy cả chục người xuống, thang có chịu nổi không? Chắc là không";

"Nhìn cái thang dây là đúng kiểu lắp đối phó cho có chứ không phải vì mục đích an toàn bởi thang dây đến bộ đội đặc công còn phải học mãi mới di chuyển được. Bản thân những thang sắt hay inox hàn vào tường kia cũng chưa có bài test đánh giá khi thoát hiểm tải đc bao nhiêu người cùng di chuyển 1 thời điểm. Công an PCCC cần phải tổ chức thẩm duyệt những hạng mục này, sợ rằng chạy thoát đám cháy nhưng lại gặp thang rơi thì oan gia lắm"... hàng loạt độc giả bày tỏ sự quan ngại về tính an toàn của hệ thống thang thoát hiểm "tự phát" này.

Dưới góc nhìn về an ninh trật tự xã hội, chủ tài khoản Doxuantuan chia sẻ: "Rất tốt nhưng cũng sợ mấy anh trộm đây!".

"Phải có bản vẽ thiết kế, phương án hoàn chỉnh mới cho lắp đặt, chứ nếu không việc cứu hộ cứu nạn chưa thấy mà tiềm ẩn nguy cơ trộm cắp có thêm cơ hội thăm hỏi từng nhà!", "Lại tạo điều kiện cho mấy đồng chí trộm lộng hành"... nhiều độc giả khác có chung mối quan ngại.

Ở chiều ngược lại, nhiều độc giả ủng hộ với những động thái này. "Trước mắt có như thế cũng tốt hơn rồi. Chính quyền cần rà soát kỹ, kiểm tra và yêu cầu có hệ thống thoát hiểm đảm bảo theo quy định về phòng cháy chữa cháy", anh Mai Trung Thực viết.

"Có thang thoát hiểm còn tốt hơn không. Thử hỏi nếu có thang thoát hiểm thô sơ như trên, thì vụ cháy ở Thanh Xuân vừa rồi, 56 người chết hay 1-2 người chết do rơi thang", độc giả Le Thanh Dung phản biện.

"Mình rất ủng hộ nhà chung cư nên làm cầu thang thoát hiểm độc lập bên ngoài. Từ nay cần quy định các tòa nhà chung nên xây cầu thang thoát hiểm bên ngoài thay vì thiết kế bên trong toàn nhà, sẽ rất công hiệu khi xảy ra hỏa hoạn", độc giả Lê Quang Phước nêu quan điểm.

Hoàng Linh