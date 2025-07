Du khách tử nạn khi chơi dù lượn: Không phải ký cam kết là xong!

Như Dân trí thông tin, chiều 8/7, du khách H.Q.T. (36 tuổi, ở TPHCM) sử dụng dịch vụ dù lượn không động cơ do Công ty Tropical Forest tổ chức khai thác tại khu vực bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Người dẫn bay (phi công) là ông L.M.P. (41 tuổi).

Khi bay đến khu vực bãi Nam thuộc bán đảo Sơn Trà, dù lượn gặp sự cố làm du khách bị rơi xuống rừng gần bờ biển, phi công rơi xuống bãi cát ven biển. Vụ việc khiến du khách tử vong, phi công bị thương, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo công an, nguyên nhân ban đầu của sự việc được xác định do thao tác an toàn cho du khách khi bay chưa được đảm bảo. Dù du khách đã ký cam kết miễn trừ trách nhiệm nhưng lực lượng chức năng vẫn xác minh, làm rõ trách nhiệm của các bên trong vụ việc.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người gặp nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Luật sư Dương Đức Thắng (Giám đốc Công ty Luật Đức Trí Tín, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đánh giá đây là sự việc hết sức đáng tiếc, gây thiệt hại nghiêm trọng về con người. Với hậu quả làm chết người, bất kể nạn nhân có ký cam kết về việc miễn trừ trách nhiệm với đơn vị cung cấp dịch vụ hay không, cơ quan chức năng vẫn sẽ tiến hành xác minh làm rõ vụ việc.

Với kinh nghiệm tham gia nhiều vụ án hình sự trong vai trò kiểm sát viên, ông Thắng đánh giá đối với những sự việc có tính chất như trên, vấn đề mấu chốt để xác định trách nhiệm pháp lý sẽ là nguyên nhân vụ tai nạn, trong đó cần làm rõ yếu tố lỗi (nếu có) của các cá nhân, tổ chức khi kinh doanh, cung cấp dịch vụ trò chơi mạo hiểm.

"Về nguyên tắc, để được cấp phép kinh doanh dịch vụ giải trí nói chung, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ điều kiện và tuân thủ nghiêm túc mọi quy tắc an toàn khi kinh doanh, từ cơ sở vật chất (trang thiết bị), con người (trình độ chuyên môn, bằng cấp, các yếu tố về sức khỏe...) tới quy trình cung cấp dịch vụ.

Do đó, cơ quan chức năng sẽ lật lại hồ sơ và làm rõ nhiều vấn đề như quy trình cấp phép cho doanh nghiệp ra sao, doanh nghiệp đã đủ điều kiện kinh doanh chưa, phi công, người hướng dẫn có đảm bảo các tiêu chuẩn không hay quá trình kinh doanh, cung cấp dịch vụ cho khách hàng như thế nào, đã tuân thủ các quy tắc an toàn hay chưa", luật sư bình luận.

Theo Thông tư số 06/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dù lượn được xác định là môn thể thao hàng không, có người điều khiển và được chia làm 2 loại là dù lượn có động cơ và dù lượn không có động cơ. Việc cung cấp dịch vụ bay phải đảm bảo các điều kiện nghiêm ngặt về không gian, thời gian, trang thiết bị, điều kiện thời tiết hay kế hoạch an toàn, tìm kiếm, cứu nạn...

Quá trình xác minh, nếu phát hiện yếu tố lỗi trong cung cấp dịch vụ hoặc cấp phép kinh doanh dịch vụ mạo hiểm dẫn tới hậu quả chết người, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự Vô ý làm chết người theo Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra theo quy định.

Thi thể nạn nhân được đưa khỏi hiện trường (Ảnh: Công an cung cấp).

Về việc du khách đã ký thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm, ông Thắng đánh giá thỏa thuận này không đồng nghĩa với việc miễn trừ mọi trách nhiệm đối với đơn vị cung cấp dịch vụ. Đơn vị kinh doanh vẫn phải đảm bảo các quy tắc an toàn khi cung cấp dịch vụ bay cho khách hàng và phải chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra hậu quả nghiêm trọng, có yếu tố hình sự.

Thỏa thuận trên chỉ có hiệu lực trong trường hợp xảy ra hậu quả nhưng chưa tới mức xử lý hình sự. Khi đó, dựa trên thỏa thuận giữa các bên, trách nhiệm bồi thường dân sự sẽ được miễn trừ đối với các thiệt hại có thể xảy ra đối với khách hàng.