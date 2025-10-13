Nhà trong ngõ Hà Nội đắt đỏ, nguy cơ cháy nổ cũng hàng đầu

Rạng sáng 11/10, lửa bùng lên từ tầng 1 nhà dân tại ngách 11/10, ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) rồi bùng lên tạo thành đám cháy lớn khiến 5 thành viên trong một gia đình tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do cháy xe máy tại tầng 1, sau đó lửa lan nhanh lên các tầng trên khiến các nạn nhân bị ngạt khói, không kịp thoát ra ngoài.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên nỗi lo ngại của người dân về sự an toàn của các ngôi nhà ống trong ngõ, ngách sâu tại Hà Nội. "Giá nhà trong ngõ Hà Nội đắt nhất hành tinh, nhưng nguy cơ cháy nổ thì cũng hàng đầu", bạn đọc Quang Thuận bày tỏ sự lo lắng.

Hiện trường bên trong ngôi nhà cháy (Ảnh: Công an Hà Nội).

Đặt ra phép so sánh, anh Nguyen Duy Pho bình luận: "Những ngôi nhà trong ngõ, ngách Hà Nội thực tế đều mất an toàn về phòng cháy chữa cháy. Nó chẳng khác gì cái hang, nếu xảy ra hỏa hoạn thì chỉ có chết chứ chạy đi đâu được".

Cũng bày tỏ sự băn khoăn, bạn đọc có nickname Conte Patricio viết: "Mật độ dân số Hà Nội quá cao, hạ tầng thì lạc hậu, nhà ở chất lượng kém, tiềm ẩn nguy cơ rất cao về cháy nổ. Rất cần thiết phải giãn dân bởi nếu sau này có thêm xe điện thì rất khó dập lửa khi hỏa hoạn".

"Quy hoạch thành phố đã quá lạc hậu, nhà ngõ nhỏ cháy vụ nào là tang thương vụ đó. Sao không xây dựng ra phía ngoài rìa, mở rộng quy hoạch thành phố để kéo dãn mật độ dân số ra vùng ngoại ô. Những ngôi nhà ngõ nhỏ như này đã đến lúc phải thay thế rồi", anh Nguyen Duy Tuyen tiếp lời.

Phân tích cụ thể hơn dưới góc độ kỹ thuật, độc giả Anh Quân Hùng đánh giá các ngôi nhà cũ có thiết kế đường điện nhỏ, cũ, chạy âm tường và đã bị lão hóa theo thời gian, bởi vậy nguy cơ chập cháy là rất lớn. Bởi vậy, anh đề xuất đối với những ngôi nhà đã cũ, tuổi thọ từ 15 năm trở lên cần phải bắt buộc lắp aptomat (cầu dao) tự động loại công suất nhỏ để đảm bảo an toàn, khi đường dây nóng lên, có hiện tượng bắn tia lửa điện thì sẽ tự động đóng điện để phòng chống cháy nổ.

Ngôi nhà cháy nằm trong ngõ nhỏ khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận hiện trường (Ảnh: Công an Hà Nội).

Cũng nhìn nhận dưới góc độ kỹ thuật, anh Quang Manh cho rằng với sự thay đổi của xã hội và sự phát triển của các thiết bị kỹ thuật, công nghệ hiện đại, nguy cơ cháy nổ hiện nay có thể tồn tại ở bộ sạc của bất kỳ thiết bị nào trong gia đình. Bởi vậy, người dân cần nâng cao ý thức và cẩn trọng hơn nữa trong việc phòng cháy chữa cháy.

Bạn đọc này phân tích: "Khoảng 5 năm trở lại đây, các thiết bị được sử dụng pin sạc rất nhiều, từ xe cộ, điện thoại, máy tính tới các đồ dùng nhỏ hơn như quạt cầm tay, sạc dự phòng, các loại máy móc, thiết bị hay thậm chí cả bàn chải đánh răng. Các thiết bị sử dụng dòng điện 12V nên phải qua cục giảm áp đổi nguồn trong cục sạc, trong khi tụ điện của các thiết bị sạc này chỉ được một thời gian là hỏng, tiềm ẩn nguy cơ phát nổ, chập cháy. Đó là lý do càng ngày, chúng ta càng thấy nhiều vụ cháy hơn.

Bởi vậy, mong mọi người cùng ý thức, khi không dùng sạc thì nên tắt thiết bị, rút sạc ngay để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Nguy cơ chập cháy có thể xảy ra với bất cứ gia đình nào nên người dân tuyệt đối không được chủ quan, đặc biệt hạn chế sạc thiết bị qua đêm bởi đây là thời điểm mọi người ngủ say, không thể xử lý dập lửa ngay từ đầu, tiềm ẩn nguy cơ lớn gây ra hỏa hoạn".

Có góc nhìn tương tự, độc giả Kim Thanh viết: "Tôi luôn nhắc mọi người tuyệt đối không cắm sạc khi đang ngủ, sạc xong phải rút cục sạc ra, không được cắm ngâm ở ổ điện, đồng thời để thiết bị chứa pin xa nguồn dễ cháy như vải vóc, giấy báo, bông mút. Đồng thời phải kiểm tra đường dây tải điện trong nhà bởi chuột bọ có thể cắn phá, dễ sinh chập cháy, tạo ra tia lửa điện. Đây không phải vấn đề do chập cháy nên aptomat sẽ không nhảy tự động để ngắt điện.

Ngoài ra, việc thiết kế đường dây và đấu nối cũng hết sức quan trọng. Thay vì đấu nối bằng cách buộc lại với nhau bằng tay thì phải dùng các đầu cos nối chuẩn (đủ dày, đủ tiết diện) để ép chặt và dùng dây dẫn không bị oxi hóa để giảm điện trở tiếp xúc, giảm sự sinh nhiệt, mối nối phải để so le, quấn đủ dày lớp cách điện. Mong mọi người cẩn trọng bởi việc cháy hiện nay chủ yếu do điện sinh ra chứ trong gia đình thường không có hóa chất tự bốc cháy".