Tông chết người sau khi ăn nhậu: Đừng nghĩ bỏ trốn tới hôm sau là xong!

Liên quan vụ việc nữ tài xế điều khiển ô tô tông tử vong ông Lê Phước Toàn , Chủ tịch xã Dray Bhăng (tỉnh Đắk Lắk) tối 3/10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, ở xã Ea Ktur) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khai với công an, Chi cho biết có đến quán ăn phụ giúp bạn nấu nướng và ăn nhậu từ chiều 3/10. Tối cùng ngày, bị can lái xe về tới Quốc lộ 27 đoạn qua xã Dray Bhăng thì tông trúng ông Toàn khiến nạn nhân văng xa 10m và tử vong. Sau khi gây án, Chi cho xe di chuyển thêm 100m rồi dừng lại, bỏ ô tô tại hiện trường và rời đi.

Khoảnh khắc ô tô tông tử vong chủ tịch xã (Ảnh cắt từ clip).

Sáng 4/10, công an kiểm tra nhưng không phát hiện nồng độ cồn trong người bị can. Điều này khiến nhiều người không khỏi bất bình. Độc giả Nguyen Duy Khoi viết: "Lái xe gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường, hôm sau mới ra trình diện thì kiểm tra gì nữa".

"Ăn chơi, nhậu nhẹt, gây tai nạn lại bỏ chạy. Sáng hôm sau mới tới trình diện thì kiểm tra nồng độ cồn làm gì cho phí thiết bị. Loại này nên bỏ tù, tước bằng vĩnh viễn bởi hành vi coi thường mạng sống người khác, làm cho một gia đình vợ mất chồng, con mất cha, xã hội mất đi một cán bộ xông xáo, năng nổ, thật đau xót. Nhìn chiếc xe dán lá cờ ngược là hiểu nhận thức thế nào rồi", chủ tài khoản Hung Gia bức xúc.

Theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ nếu thuộc trường hợp trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn có thể bị áp dụng tình tiết định khung, tăng nặng trách nhiệm hình sự với mức phạt lên tới 3-10 năm. Điều này dẫn tới việc trong nhiều trường hợp, tài xế cố tình rời hiện trường và chỉ tới trình diện vào ngày hôm sau, khi nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở đã giảm hoặc không còn.

Vậy theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp này, tài xế có thể bị xử lý ra sao?

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội có thể đối diện mức phạt là phạt tiền 30-100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ tới 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm.

Trường hợp hành vi thuộc các tình tiết định khung như Không có giấy phép lái xe theo quy định; Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định; Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn hay Làm chết 2 người... thì người vi phạm có thể bị xử lý theo khoản 2 với mức phạt là 3-10 năm tù.

Theo khoản 26, Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, một trong các hành vi bị nghiêm cấm là bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông đường bộ để trốn tránh trách nhiệm hoặc khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông đường bộ.

Ngoài ra, theo khoản 1, Điều 80 Luật này, người điều khiển phương tiện gây tai nạn phải có các trách nhiệm cơ bản gồm: (i) Dừng ngay phương tiện, giữ nguyên hiện trường, trợ giúp người bị nạn, báo tin cho cơ quan chức năng; (ii) Ở lại hiện trường tới khi có người của cơ quan công an, trừ trường hợp phải đi cấp cứu, đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc xét thấy bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe nhưng phải đến trình báo ngay tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và (iii) Cung cấp thông tin bản thân, người liên quan đến vụ tai nạn và thông tin vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền.

Bị cáo Lê Thị Cẩm Chi (Ảnh: Công an Đắk Lắk).

Như vậy, người điều khiển sau khi gây tai nạn có nghĩa vụ ở lại hiện trường để phối hợp giải quyết với các cơ quan có liên quan, trừ trường hợp phải đi cấp cứu, đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc xét thấy bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe. Trường hợp xét thấy bị đe dọa thì phải tới trình báo ngay tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nếu không tuân thủ các nguyên tắc trên, có đủ điều kiện nhưng không cứu giúp người bị nạn mà rời bỏ hiện trường, người vi phạm có thể bị áp dụng trách nhiệm theo điểm c, khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 là "Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn".

Khi đó, bất kể kết quả xét nghiệm xác định tài xế có nồng độ cồn hay không, người vi phạm vẫn có thể đối diện với khung hình phạt bị truy tố là 3-10 năm tù.