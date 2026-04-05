Điểm tuần: Vấn đề pháp lý từ vụ nam sinh 19 tuổi bị hành hung ở Hà Nội

Hai đối tượng đánh tới tấp nam sinh 19 tuổi ở Hà Nội

Tối 28/3, Giáp Đức Sơn (46 tuổi, quê Bắc Ninh) và Nguyễn Minh Đức (40 tuổi, ở xã Cổ Đô, Hà Nội) xảy ra va chạm giao thông với một nam sinh 19 tuổi. Tới khu vực đường Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, Hà Nội), hai đối tượng cùng một người khác trên ô tô chặn đầu xe, hành hung dã man nam sinh bằng vật tày khiến nạn nhân bị thương nặng.

Công an đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, đồng thời truy tìm nghi phạm thứ 3 liên quan tới vụ việc.

Luật sư Trương Văn Tuấn (Trưởng Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn Luật sư TPHCM) nhìn nhận việc công an tạm giữ các đối tượng để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng là có căn cứ. Với tình tiết định khung dùng hung khí, vũ khí, các đối tượng có thể bị xem xét áp dụng chế tài là 2-7 năm tù.

Ngoài ra, hành động của các đối tượng còn xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng người khác. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, xác định mức độ tổn hại sức khỏe của nạn nhân cũng như tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi để xem xét thêm trách nhiệm pháp lý về tội Cố ý gây thương tích hoặc Giết người.

Hai đối tượng bị công an bắt giữ (Ảnh: Đ.T.).

Đối tượng 3 tiền án có bị tăng nặng trách nhiệm?

Lực lượng chức năng cho biết Giáp Đức Sơn là đối tượng côn đồ, nhân thân xấu, đã có 3 tiền án. Với lý lịch bất hảo này, nhiều độc giả băn khoăn Sơn có thể bị áp dụng những tình tiết nào theo quy định?

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận vấn đề đầu tiên cần xác định là đối tượng đã được xóa án tích hay chưa. Tiếp theo, cần làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả của 2 hành vi từng bị xử lý, kết hợp với tội danh có thể bị xử lý theo vụ việc mới nhất để đánh giá Sơn có thuộc trường hợp tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm hay không.

Nếu thuộc trường hợp tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm, Sơn có thể bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm h, khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015. Cá biệt, nếu hành vi của đối tượng được xác định có dấu hiệu tội Giết người và thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, đây sẽ là tình tiết định khung theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 với chế tài nghiêm khắc nhất có thể lên tới 20 năm tù (trường hợp phạm tội chưa đạt).

Đối tượng Giáp Đức Sơn (Ảnh: Công an Hà Nội).

Bị đánh, phòng vệ ra sao cho đúng luật?

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 22 Bộ luật Hình sự 2015, phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích đó. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.

Trong khi đó, vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại. Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Luật sư đánh giá để xác định chống trả như thế nào là phòng vệ chính đáng, trước tiên cần xác định tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi tấn công ra sao, có nguy cơ tác động như thế nào tới tài sản, sức khỏe, tính mạng người bị tấn công. Đối với hành vi phản kháng, việc phản kháng cần đảm bảo nhằm bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của bản thân, chống trả một cách cần thiết và phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội mà hành vi của đối thủ gây ra.

Mọi hành vi phòng vệ vượt quá giới hạn, ví dụ như việc đã khống chế được đối thủ nhưng vẫn tiếp tục hành hung hay đối thủ đã dừng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí bỏ chạy nhưng người bị tấn công vẫn rượt đuổi nhằm trả thù... đều là vi phạm pháp luật và có thể dẫn tới những rủi ro về pháp lý không đáng có

Nam sinh bị đánh tới tấp sau khi đã ngã xuống đất (Ảnh cắt từ clip).

"Tổng tài" dởm kháng cáo bất thành

Kết thúc phiên xét xử ngày 31/3 xem xét kháng cáo của "tổng tài" dởm Nguyễn Văn Thiên về tội Gây rối trật tự công cộng, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên hình phạt 2 năm tù như tại bản án sơ thẩm đối với bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp cho biết theo Điều 63 Bộ luật Hình sự 2015, người bị kết án phạt tù sau khi chấp hành tối thiểu 1/3 thời hạn đối với hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù có thời hạn thì có thể được bắt đầu xét giảm mức phạt tù. Một người có thể được xét giảm án nhiều lần, nhưng phải bảo đảm chấp hành ít nhất 1/2 mức hình phạt đã tuyên.

Trường hợp này, sau khi chấp hành được ít nhất 8 tháng tù, Thiên có thể được đưa vào danh sách xét giảm thời gian chấp hành hình phạt tù. Để có thể được giảm thời gian chấp hành hình phạt tù, Thiên còn phải đáp ứng các điều kiện khác theo quy định như chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động, cải tạo và phải có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên; đã bồi thường ít nhất 1/2 nghĩa vụ dân sự cho các bị hại và được cơ quan có thẩm quyền đề nghị xét giảm bằng văn bản.

Trong trường hợp đáp ứng các yêu cầu trên, "tổng tài" dởm có thể được xét giảm thời gian chấp hành hình phạt tù. Tuy nhiên, Thiên vẫn phải chấp hành ít nhất 1/2 mức phạt tù của bản án đã tuyên, tức 12 tháng tính từ thời điểm tạm giữ, tạm giam.

Tổng tài "dởm" Nguyễn Văn Thiên tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Thảm án con rể truy sát bố mẹ vợ

Tối 26/3, Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, ở xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị) thuê ô tô do tài xế S. (40 tuổi, ở TP Đà Nẵng) điều khiển di chuyển từ Đà Nẵng vào Quảng Trị rồi dùng súng sát hại tài xế và giấu xác nạn nhân trong rừng keo.

Sau đó, Đạo lái xe tới nhà bố mẹ vợ ở xã Kim Điền, dùng súng bắn mẹ vợ tử vong, bố vợ bị thương nặng. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận với riêng tội Giết người, Đạo có thể bị xem xét áp dụng nhiều tình tiết định khung khác nhau theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 gồm Giết 2 người trở lên (điểm a), Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (điểm e) và Vì động cơ đê hèn (điểm q).

Trong đó, Điều 4 Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao quy định phạm tội vì động cơ đê hèn là trường hợp người phạm tội thực hiện hành vi để trả thù, để trốn tránh trách nhiệm của bản thân hoặc phạm tội với người mình mang ơn hoặc những hành vi phạm tội khác thể hiện sự bội bạc, phản trắc. Đối chiếu trường hợp này, có cơ sở để cơ quan điều tra xem xét tình tiết phạm tội vì động cơ đê hèn đối với Đạo.

Nguyễn Ngọc Đạo cùng tang vật vụ án (Ảnh: Nhật Anh).

Nữ ca sĩ mặc bikini ngâm mình ở Giếng Tiên

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Đông kiểm tra, xử lý những vấn đề liên quan đến vụ việc ca sĩ Juky San mặc bikini ngâm mình tại khu vực Giếng Tiên. Trước đó, sáng 30/3, loạt hình ảnh ca sĩ Juky San check-in tại Giếng Tiên đã gây ra nhiều ý kiến trên mạng xã hội.

Luật sư Nguyễn Hải Nhi (Công ty Luật FDVN, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng) cho biết Giếng Tiên có thể được xem là một giá trị văn hóa địa phương nhưng nếu đối chiếu theo quy định không thuộc phạm vi áp dụng trực tiếp của các chế tài theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP, khó có căn cứ xử phạt hành chính.

Tuy nhiên, nếu tại địa phương có ban hành nội quy quản lý Giếng Tiên hoặc quy định bảo vệ cảnh quan, nguồn nước như cấm tắm, ngâm mình, tác động đến nguồn nước thì cá nhân vi phạm có thể bị xử lý theo các quy định này.

"Dù Giếng Tiên chưa phải là đối tượng có quy định rõ ràng về chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm, xâm phạm giá trị lịch sử. Tuy nhiên, hành vi của ca sĩ trên vẫn có thể bị đánh giá là chưa phù hợp với giá trị, niềm tin của cộng đồng, có thể bị nhắc nhở, xử lý theo quy định của địa phương", luật sư Nhi nêu quan điểm.