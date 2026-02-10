Vụ đánh tử vong nam sinh lớp 9: Đối tượng là học sinh, xử lý ra sao?

Như Dân trí thông tin, rạng sáng 7/2, em H. (15 tuổi, học sinh lớp 9) ngồi uống nước cùng 2 bạn học tại cửa hàng tiện lợi trên đường Phạm Văn Đồng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) thì bị một nhóm người lạ mặt đi xe máy đến, dùng tay, chân đánh liên tiếp vào đầu dẫn tới bất tỉnh. Tối 8/2, nam sinh này tử vong do xuất huyết não nặng.

Công an tỉnh Gia Lai xác định 3 thanh thiếu niên hành hung H. có 2 người là học sinh THCS Trưng Vương và THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng), người còn lại trú xã Biển Hồ. Nguyên nhân đánh hội đồng là do ghen tuông.

Cảnh nam sinh bị hành hung (Ảnh cắt từ clip).

Vụ việc đang gây phẫn nộ trong dư luận. Dù nghi phạm ở độ tuổi học sinh nhưng nhiều người kiến nghị phải xử lý nghiêm nhằm đảm bảo tính răn đe của pháp luật. "Tôi vừa xem cái gì thế này? Không cần biết lý do là gì, hãy cho đám côn đồ hưởng mức án cao nhất, không có khoan hồng", bạn đọc có nickname Hamydan thốt lên.

"Cần trừng trị nghiêm khắc, người dưới 16 tuổi cũng phải có chế tài mạnh", anh Hoan Dinh bình luận.

"Đã tới lúc cần thay đổi độ tuổi chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Luật pháp cần nghiêm minh và mạnh tay hơn", độc giả Thinh Vo tiếp lời.

Vậy dưới góc độ pháp lý, với việc nghi phạm hành hung nam sinh đang ở độ tuổi học sinh cấp 2, chế tài xử lý theo quy định của pháp luật sẽ ra sao?

Luật sư Dương Đức Thắng (Giám đốc Công ty Luật Đức Trí Tín, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận bạo lực ở lứa tuổi thanh thiếu niên lâu nay luôn là vấn đề nhức nhối trong xã hội. Tuy nhiên, những vụ việc thời gian gần đây có dấu hiệu diễn ra theo chiều hướng nghiêm trọng hơn, không chỉ gây hậu quả về tài sản hay sức khỏe mà còn là tính mạng con người. Và vụ việc xảy ra tại Gia Lai là một ví dụ điển hình.

Đối với vụ việc này, để có cơ sở xác định trách nhiệm pháp lý, luật sư đánh giá trước tiên cần làm rõ về độ tuổi của nhóm đối tượng đã đủ 14 tuổi là tuổi chịu trách nhiệm hình sự hay chưa. Tiếp đó, cần làm rõ tính chất, mức độ của hành vi hành hung dẫn tới làm chết người.

"Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhiều vấn đề như ý chí chủ quan của nhóm đối tượng khi đánh người là gì, chỉ đơn thuần để "dằn mặt" vì ghen tuông hay có ý chí tước đoạt mạng sống người khác hay không; cường độ lực tác động, tần suất tấn công, tính chất của hành vi ra sao, có tính chất hiểm ác, tàn bạo, nhắm vào các vị trí trọng yếu trên cơ thể, có thể lập tức tước đoạt tính mạng người khác hay không... Đây sẽ là những căn cứ pháp lý quan trọng để xác định tội danh phù hợp", luật sư phân tích.

Từ kết quả xác minh, nếu công an xác định có tính chất nguy hiểm, tác động vào các vị trí trọng yếu nhằm tước đoạt tính mạng người khác hoặc không nhằm tước đoạt tính mạng nhưng ý thức được mức độ nguy hiểm mà vẫn thực hiện, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra, đây là hành vi có dấu hiệu Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Trường hợp tính chất, mức độ chưa tới mức nguy hiểm, chưa thể lập tức tước đoạt tính mạng người khác, cơ quan điều tra có thể xem xét dấu hiệu về tội Cố ý gây thương tích với hậu quả làm chết người theo khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Về tuổi chịu trách nhiệm hình sự, luật sư cho biết người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về một số tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng như Giết người (Điều 123), Cố ý gây thương tích (Điều 134), Cướp tài sản (Điều 168) hay Cưỡng đoạt tài sản (Điều 170)... quy định tại Bộ luật Hình sự 2015.

Đối chiếu quy định trên, dù hành vi có dấu hiệu của tội Giết người hay Cố ý gây thương tích, đây đều là các tội danh thuộc nhóm rất nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Bởi vậy, nếu các đối tượng là học sinh nhưng đã đủ 14 tuổi thì vẫn bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Trường hợp các đối tượng chưa đủ 14 tuổi, trách nhiệm hình sự sẽ được miễn trừ và thay thế bằng việc áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính.