Hậu quả khôn lường từ việc phát tán tài liệu khiêu dâm để thu lợi

Như Dân trí thông tin, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Ngọc L. (33 tuổi, ở Khánh Hòa) về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. L. là người thuê khách sạn ở Đà Lạt rồi quay và phát trực tiếp video khiêu dâm lên không gian mạng nhằm thu hút người xem và kiếm tiền.

Với hành vi như trên, cô gái này có thể bị xử lý ra sao theo quy định pháp luật?

L. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo nội dung hướng dẫn tại Nghị định số 178/2004/NĐ-CP và Nghị định số 32/2012/NĐ-CP của Chính phủ, văn hóa phẩm đồi trụy có thể được hiểu là hình ảnh, vật phẩm, sản phẩm, thông tin thể hiện bằng hành động, hình ảnh, âm thanh lối sống ăn chơi, tiêu khiển thấp hèn, xấu xa, hư hỏng đến mức tồi tệ về đạo đức, trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Cũng theo hướng dẫn tại các Nghị định này, "khiêu dâm" được hiểu là hành vi dùng cử chỉ, hành động, hình ảnh, âm thanh gây kích thích ham muốn tình dục.

Việc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi bị nghiêm cấm có thể bị áp dụng chế tài xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự, tùy thuộc tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi.

Dưới góc độ hình sự, việc xử lý hình sự sẽ được áp dụng căn cứ số lượng hoặc mức độ phổ cập, tiếp cận ra xã hội của văn hóa phẩm đồi trụy. Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy với một số lượng hoặc mức độ phổ biến nhất định sẽ bị xử lý về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Cụ thể, trường hợp truyền bá dữ liệu số hóa có dung lượng từ 1GB đến dưới 5 GB; ảnh từ 100 đến dưới 200 ảnh; sách, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 50 đến dưới 100 đơn vị hay phổ biến cho 10-20 người thì có thể bị áp dụng mức phạt cơ bản là phạt tiền 10-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nếu thuộc các tình tiết như sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội; phổ biến cho người dưới 18 tuổi; dữ liệu số hóa có dung lượng từ 5GB đến dưới 10GB hay phổ biến cho 21-100 người, khung hình phạt có thể áp dụng theo khoản 2 Điều này là 3-10 năm tù.

Trường hợp dữ liệu từ 10GB trở lên; ảnh từ 500 đơn vị trở lên; sách báo in hoặc vật phẩm khác từ 200 đơn vị trở lên hay phổ biến cho từ 101 người trở lên, mức phạt có thể áp dụng là 7-15 năm tù.

Như vậy, hành vi quay và phát tán hình ảnh, video đồi trụy, khiêu dâm lên không gian mạng có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật hình sự theo khoản 2, Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015 về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Thậm chí, nếu cơ quan điều tra có căn cứ xác định việc phát tán trên không gian mạng đã tiếp cận từ 101 người xem trở lên hoặc dữ liệu phát tán có dung lượng từ 10GB trở lên, người vi phạm thậm chí có thể đối diện mức phạt rất nặng theo khoản 3 Điều này là 7-15 năm tù.

Ngoài những chế tài nêu trên, trong quá trình giải quyết Vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ đánh giá đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị can. Nếu bị can có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, căn cứ Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015, cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp dụng mức phạt thấp hơn so với mức phạt về tội danh bị xử lý theo quy định của pháp luật.