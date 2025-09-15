Vụ việc tài xế xe bồn chở bê tông gây tai nạn giao thông tại gầm cầu chui Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, Hà Nội), sau đó tiếp tục điều khiển xe kéo lê nạn nhân trên đường khiến nạn nhân tử vong, với mục đích né bồi thường, đã khiến dư luận phẫn nộ trước hành vi dã man, phi nhân tính của tài xế này.

Nhiều bạn đọc bức xúc cho rằng, thực tế những sự việc này bắt nguồn từ suy nghĩ ác độc đang tồn tại trong một bộ phận tài xế: "Cán mà không chết, họ tàn tật thì mình phải nuôi cả đời".

"Hành vi cố tình cán chết nạn nhân quá kinh khủng. Đây là tâm lý đã có sẵn ở không ít lái xe chứ không phải là một phút bồng bột. Cũng là con người với nhau nhưng bản năng còn ác, dã man hơn thú dữ.

Pháp luật nên trừng trị nghiêm khắc để răn đe những ai xem thường tính mạng người khác", độc giả Nguyễn Tâm bức xúc.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Phạm Dũng).

Tài khoản Thư Báo nhấn mạnh, cho dù vì bất cứ nguyên do nào thì hành động ác nhân này cũng không thể chấp nhận được.

"Những lỗ hổng pháp lý có đang gián tiếp để tình trạng này xảy ra?. Việc một số tài xế cố tình giết nạn nhân để khỏi phải nuôi dưỡng, chạy chữa tốn kém đã tồn tại từ lâu nhưng chưa có hướng khắc phục", bạn đọc đặt vấn đề.

Cùng quan điểm, bạn Henry Nguyễn bày tỏ: "Giới tài xế ai mà chẳng biết tiền chạy chữa nếu nạn nhân tàn tật nhiều hơn tiền lo quan tài, ma chay. Đây là một lỗ hổng nghiêm trọng của pháp luật mà đến nay vẫn chưa được sửa đổi. Thật đáng buồn!".

Ám ảnh khi xem đoạn clip, bạn đọc Trinh Hieu Trung viết: "Rất buồn, thứ suy nghĩ này đã tồn tại trong cánh xe tải, xe công từ lâu. Thử hỏi, giết đi một mạng người có thanh thản lắm không?. Cho dù bạn có bị tuyên phải đền bù thiệt hại suốt đời, bạn vẫn được sống, vẫn làm việc, vẫn có thể là người tử tế.

Còn khi bạn cố ý "chèn nạn nhân tới chết", cả đời bạn sẽ là kẻ giết người, bạn có thanh thản nổi không?. Mình không tin vào nhân quả, nhưng mình tin rằng sống tử tế, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

Cùng chung quan điểm, chị Võ Thị Thu Thủy bày tỏ: "Tư duy tông chết để khỏi đền bù nhiều lần đã ăn sâu trong tâm lý của không ít tài xế. Nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra theo đúng "kịch bản" này. Cánh tài xế chọn đền bù một lần còn hơn là kéo dài việc chi trả thuốc men, hầu tòa nhiều lần, hay bị người nhà nạn nhân đòi hỏi thêm.

Chính những áp lực ấy đã khiến một số tài xế chọn cách hành xử vô nhân tính. Tôi mong cơ quan nhà nước sớm có biện pháp mạnh để chấm dứt lối suy nghĩ lệch lạc, tàn nhẫn này".

Bình Bùi chia sẻ: "Không ít tài xế mang tư tưởng coi thường tính mạng người khác, nên dễ hiểu vì sao nhiều xe bồn, xe công, xe tải vẫn lao nhanh trên đường đông đúc, không giảm tốc độ, như thể nếu có đâm vào ai thì người đó phải chịu.

Cá nhân mình luôn bất an khi đi gần những chiếc xe to, cồng kềnh, khuất tầm nhìn mà vẫn phóng nhanh, vượt ẩu. Dĩ nhiên, cũng có những học sinh còn non nhận thức, thiếu kỹ năng và ý thức giao thông nên đi xe ẩu, thiếu quan sát.

Mình chỉ phản ánh những điều thường xuyên chứng kiến trên đường, mong mọi người thông cảm".

Ở một góc nhìn khác về sự việc, bạn đọc tên Hiệp cho rằng, tài xế xe bồn, xe ben, xe công… nên được cấp phép đặc biệt hơn, không chỉ sát hạch kỹ năng mà cả đạo đức, nhận thức và hành vi khi tham gia giao thông.

"Đồng thời, cần có luật bảo vệ họ trước áp lực từ chủ doanh nghiệp. Nhiều vụ chạy ẩu, chạy nhanh là do bị ép tiến độ, nếu không làm kịp thì bị phạt hoặc mất việc. Muốn giảm tai nạn, phải vừa siết tiêu chuẩn tài xế vừa gỡ áp lực từ phía doanh nghiệp", bạn đọc kiến nghị.