Điện mặt trời, kẹo kera và mộ giữa đường thu hút bạn đọc tuần qua

Dân lắp điện mặt trời liên quan gì đến EVN mà phải đăng ký?

Sau thông tin lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng không đăng ký có thể bị phạt, nhiều bạn đọc thắc mắc vì sao người dân tự đầu tư để phục vụ gia đình, không kinh doanh mà phải đăng ký với EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

"Lắp trên mái nhà của mình, không bán cho ai, chỉ tự tiêu thụ thì chỉ nên bắt buộc đăng ký với EVN khi công suất cao vượt ngưỡng nào đó và người dân muốn được Nhà nước hỗ trợ. Đằng này, dân chỉ lắp 1 vài KW, bên điện lực yêu cầu đăng ký để làm gì?", độc giả Đỗ Minh thắc mắc.

Cảm thấy khó hiểu với đề xuất EVN đưa ra, độc giả Tuyên Lê cho rằng: "Lẽ ra phải tìm mọi cách để nâng cao hiệu quả sử dụng điện mặt trời cho người dân, như nghiên cứu cơ chế mua tối đa lượng điện dư (khi người dân không dùng đến). Đằng này lại tìm cách buộc người dân phải "cho không" số điện dư còn đòi hỏi họ phải đăng ký này nọ. Thật buồn! Làm sao nước ta có thể giảm phát thải về 0 vào năm 2050 được?".

Đề xuất buộc người dân đăng ký khi lắp điện mặt trời của EVN vấp phải nhiều ý kiến phản đối (Ảnh minh họa: EVN).

Ở góc nhìn chuyên gia, PGS.TS Nguyễn Minh Duệ - nguyên Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Năng lượng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam - cho rằng, đề xuất của EVN chưa thật sự thuyết phục.

Ông đặt câu hỏi: "Tại sao lại phạt? Phạt về cái gì? Và việc đó liên quan gì đến EVN mà lại phạt?".

Theo PGS.TS Nguyễn Minh Duệ, ngay cả khi có hàng triệu hộ dân cùng lắp đặt điện mặt trời cũng không ảnh hưởng nhiều đến an toàn của lưới điện quốc gia. Trái lại, đây là nguồn điện giá rẻ, không tiêu tốn nhiên liệu, không gây ô nhiễm và góp phần giảm tải cho hệ thống điện quốc gia. Nếu có vấn đề kỹ thuật, hoàn toàn có thể khắc phục được.

Mộ án ngữ giữa đường: Nên di dời, tránh ảnh hưởng giấc ngủ của tiên tổ

Thực hiện dự án Khu dân cư mới đường 390, xã Thanh Hải (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, nay là xã Hà Tây, TP Hải Phòng), Chủ tịch UBND xã Hà Tây cho biết chính quyền xã Thanh Hải (cũ) gặp nhiều khó khăn trong việc khai thác hạ tầng bởi có ngôi mộ tổ của dòng họ P.K. nằm giữa tuyến đường chính. Lãnh đạo xã nhiều lần họp bàn với dòng họ nhưng do còn nhiều người trong dòng họ không đồng thuận, ngôi mộ vẫn được giữ nguyên hiện trạng.

Anh Lại Trung Thông cho rằng nên di dời mộ để đảm bảo đây đúng nghĩa là nơi an nghỉ của người đã khuất. "Mộ là nơi an nghỉ của người đã khuất, không nên nằm giữa đường, nơi xe đi lại tấp nập, như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ ngàn thu của tiên tổ. Nên di chuyển nhanh, kẻo con cháu cũng bị ảnh hưởng", độc giả này viết.

Chung quan điểm, độc giả Do Anh Thien cho rằng dòng họ nên nhún nhường, nhường đất cho dân bởi đó là việc tốt nên làm, sẽ được sự ủng hộ của tổ tiên. "Người xe qua lại ồn ào, rung lắc như vậy thì các cụ làm sao an nghỉ được. Con cháu nên chuyển nhà cho các cụ, nhường đất cho người dân, đó là việc tốt nên làm. Tích thiện dư khánh, có tâm có đức, mặc sức mà ăn".

Ngôi mộ nằm giữa khu đường nội khu của khu dân cư (Ảnh: Nguyễn Dương).

Bãi giữ xe dưới chân cầu và những vấn đề pháp lý

Vụ cháy bãi giữ xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy chiều 30/8 khiến nhiều người cho rằng đã tới lúc cần mạnh tay dẹp bỏ những bãi gửi xe dưới gầm cầu bởi không chỉ vi phạm pháp luật, những điểm trông xe này còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về cháy nổ, mất an toàn nơi công cộng, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của người dân cũng như tài sản công của Nhà nước.

Luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết theo Văn bản hợp nhất số 33/VBHN-BGTVT ngày 21/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), một trong những nguyên tắc trong việc sử dụng, khai thác phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, bãi đỗ xe và các dịch vụ kinh doanh khác.

Tới nay, văn bản này đã được thay thế bằng Thông tư 41/2024/TT-BGTVT, trong đó không còn quy định cấm khai thác gầm cầu làm bãi đỗ xe nhưng đối chiếu các quy định khác của pháp luật, việc dừng đỗ xe, dựng công trình khác (bãi đỗ xe) dưới gầm cầu vượt vẫn là hành vi bị cấm và có thể bị xử phạt hành chính.

Ngoài ra, trong trường hợp để xảy ra cháy nổ, tổ chức, cá nhân quản lý, kinh doanh bãi đỗ xe có thể phải chịu trách nhiệm dân sự và thậm chí là hình sự, tùy thuộc hậu quả sự việc.

Một đoạn gầm cầu Vĩnh Tuy trơ lõi thép sau vụ hỏa hoạn (Ảnh: Gia Đoàn).

Vụ án Kẹo Kera: Không tìm được đủ bị hại, xử lý tiền bị can nộp lại ra sao?

Kết luận điều tra vụ án Lừa dối khách hàng liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty Cổ phần Asia Life, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên, 27 tuổi), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs, 27 tuổi) cùng các đồng phạm thu lợi bất chính tổng số tiền gần 12,5 tỷ đồng từ việc bán kẹo rau củ Kera.

Tới nay, các bị can đã tự nguyện đề nghị gia đình nộp tổng cộng số tiền gần 8,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Tuy nhiên, số lượng bị hại có đơn và được ghi nhận trong Kết luận điều tra hiện rất hạn chế, hiện dừng lại ở 32 người với tổng mức yêu cầu bồi thường chỉ là gần 21 triệu đồng.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đánh giá trong trường hợp các bị can nộp đủ tiền khắc phục hậu quả vụ án nhưng bị hại không tiến hành các thủ tục để nhận, số tiền khắc phục thừa sẽ xử lý theo quy định của Luật Thi hành án dân sự 2008.

Cụ thể, Khoản 2, Điều 126 Luật này quy định sau khi có quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ, chấp hành viên thông báo cho đương sự thời gian, địa điểm nhận lại tiền, tài sản.

Hết thời hạn 5 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật mà đương sự vẫn không đến nhận số tiền đã được gửi tiết kiệm mà không có lý do chính đáng thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục sung quỹ Nhà nước.