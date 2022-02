Sống như vợ chồng trước hôn nhân và bài học cảnh báo giới trẻ

Án mạng đau lòng

Điển hình nhất là vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Năm 2019, khi vừa về Hà Nội học tập tại một trường Đại học, Nguyễn Hùng Dũng (SN 2000), trú tại xã Gia Mô, huyện Tân Lạc, Hòa Bình đã gặp một người bạn cùng quê là chị Đ.T.L làm nghề tự do. Vừa bằng tuổi, lại cùng quê nên dễ nảy sinh tình cảm và cả 2 quyết định thuê nhà trên đường Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội để sống cùng nhau như vợ chồng.

3 năm trôi qua, cuộc sống của họ cũng thi thoảng có những khúc mắc nhưng nói chung vui vẻ cho đến một ngày chị L. "say nắng" một người đàn ông khác cùng công ty. Người đàn ông hơn chị L. vài tuổi, đã khiến chị mềm lòng và bắt đầu suy nghĩ về mối tình "trẻ con" của mình và chị đã nghĩ đến chuyện chia tay, chấm dứt cuộc sống chung với Nguyễn Hùng Dũng.

Sống chung không đăng ký kết hôn, để lại những hậu quả khi chia tay (Ảnh minh họa).

Dù là đàn ông, nhưng Dũng không dễ dàng chấp nhận. Anh ta buồn chán đến mức nảy ý định tự sát và mua sẵn một con dao giấu ở trong người. Tuy nhiên, khi nhìn thấy "vợ hờ" cười nói hồn nhiên với bạn trai, Dũng đã không kiềm chế được.

Khi chị L. nói sẽ dọn đồ sớm ra khỏi nhà, Dũng đã bí mật bám theo. Chứng kiến cảnh "vợ hờ" cùng bạn trai tình cảm với nhau, Dũng đã lao vào đâm tình địch để rồi ít phút sau đó, bạn trai mới của chị L. tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn Dũng bị lực lượng công an bắt giữ...

Mới đây nhất, ngày 9-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Sang (SN 1993) quê Cà Mau để điều tra về hành vi "Giết người". Theo cơ quan công an, Sang và chị N.M.V sống chung với nhau như vợ chồng tại dãy trọ nằm trong khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời gian gần đây, giữa Sang và chị V. thường xảy ra mâu thuẫn do sự ghen tuông của Sang.

Khoảng 1h sáng cùng ngày, Sang đã dùng dao chém nhiều nhát vào người chị L., khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Gây án xong, Sang cầm theo con dao chạy ra đường. Cùng lúc này, lực lượng tuần tra của Công an phường Thuận Giao đang làm nhiệm vụ tuần tra, đã phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Minh Sang khai lý do gây án vì ghen tuông. Nạn nhân V. có con riêng và sống chung như vợ chồng với Sang.

Trên đây là 2 vụ án mạng thương tâm, mà nguyên nhân đều xuất phát từ mâu thuẫn tình ái bởi lối sống chung chạ trước hôn nhân mà ra. Trong quá trình tìm hiểu tư liệu để thực hiện bài viết này, phóng viên ANTĐ được trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội kể cho nghe một câu chuyện bi thương...

K. và C. từ Nghệ An ra Hà Nội để xin việc làm. Họ có quan hệ tình cảm với nhau và cùng thuê trọ tại một khu chung cư nằm ở địa bàn ven đô. Sống với nhau như vợ chồng được khoảng 3 tháng, K. trong quá trình đi làm tiếp thị nước giặt tẩy đã đem lòng cảm mến H., cô gái 23 tuổi, quê Phú Thọ cùng làm việc với mình hàng ngày.

H. trẻ và có nhan sắc hơn C. Tính cách của H. cũng dịu dàng, hay tỏ ra quan tâm đến sinh hoạt của K. Mối tình của K. và H. ngày càng sâu đậm và cũng từ đó K. ít về nhà trọ ở chung với C. ngày trước.

C. phát hiện thấy những biểu hiện khác lạ của K. thì cũng đã rình mò và tận mắt chứng kiến H. chăm sóc K. từ bữa ăn trưa, cho đến giấc ngủ lúc đêm khuya. Bản thân đã từng hiến dâng cho K. cái quý giá nhất đời người con gái, nên C. căm tức K. và H. Trong đầu C. lóe lên ý nghĩ phải trả thù K. và H...

Câu chuyện này đương nhiên kết thúc không có hậu và hiện tại một trong những nhân vật chính đang phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Tuy nhiên, điều mà trinh sát muốn nhắc đến là khi tình yêu chưa đến độ "chín", những người trong cuộc đã "sống thử" và rồi chuốc lấy những bi kịch của cuộc đời và mãi mãi không thể có cơ hội sửa sai.

Hệ lụy từ sống chung trước hôn nhân

Trong nhiều năm trở lại đây, tác động của xã hội ảnh hưởng đến tư tưởng, đạo đức của giới trẻ, đã khiến không ít người có lối sống như người nước ngoài. Nếu như ở phương Tây, việc chung sống trước hôn nhân có thể được xem là bình thường thì ở Việt Nam, đó bị coi là vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục. Và hơn thế nữa, những "cuộc tình" kiểu này sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.

Khó kiểm soát cảm xúc trong quá trình chung sống, sẽ để lại những hậu quả khôn lường (Ảnh minh họa).

Theo nhiều nghiên cứu xã hội học, không phải bất cứ mối tình nào có giai đoạn sống chung trước hôn nhân đều tiến tới hôn nhân thật sự và phần nhiều trong số đó là "đường ai nấy đi". Tư tưởng không ràng buộc khiến khi chia tay, cả phía nam và nữ đều có thể bị mắc vào cuộc xung đột dẫn đến bạo lực.

Theo chuyên gia tâm lý An Việt Sơn, trong trạng thái nóng giận, hành vi phạm tội đôi khi mang tính nhất thời, manh động, bộc phát, chứ ít người dự mưu từ trước để gây hại cho đối phương, hoặc thậm chí là người thứ 3 xen vào cuộc sống chung trước hôn nhân của họ.

Do thiếu kỹ năng làm chủ cảm xúc, thiếu khả năng kiềm chế, bản thân những người trong cuộc có tác động vào làm cho đối tượng bùng phát cơn nóng giận và gây tội ác.

Không chỉ xảy ra hậu quả liên quan đến hành vi bạo lực mà sau thời gian sống chung, khi chia tay, cả hai còn phải chịu những tổn thương tinh thần đặc biệt là người phụ nữ. "Có những cặp đôi khi sống chung đã xảy ra mang thai ngoài ý muốn dẫn đến việc phá thai và không thiếu những người phụ nữ đã mất đi quyền làm mẹ vì phá thai quá nhiều" - bác sỹ Nguyễn Thúy An, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhìn nhận.

Theo luật sư Nguyễn Hồng Vân, sống chung như vợ chồng trước hôn nhân hoặc không đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về Luật Hôn nhân gia đình khiến những đứa trẻ nếu được sinh ra sẽ không có giấy khai sinh với đầy đủ phần cha - mẹ, hoặc phân chia tài sản chung, nếu chia tay sẽ gặp nhiều khó khăn.

Từ thực tiễn cuộc sống, nhìn nhận xung quanh, việc sống chung trước hôn nhân không "hồng tươi" như lý luận rằng có cơ hội tìm hiểu nhau kỹ hơn, hiểu thêm về tính cách để có hôn nhân hạnh phúc hơn, mà đã và đang để lại những hậu quả không thể đo đếm được.