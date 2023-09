Số phận pháp lý của nghi phạm ném bé trai 4 tuổi xuống sông

Trưa 11/9, Huỳnh Hồng Hải (40 tuổi, ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) lái xe máy chở bé K. (4 tuổi) lên cầu Tôn Đức Thắng rồi ném bé trai từ độ cao 7 m xuống dưới sông. Đây là đoạn sông sâu, nước chảy mạnh nhưng bé trai may mắn thoát chết do được cha con anh Bùi Hữu Thành (39 tuổi, ở TP Cần Thơ) đi ghe ngang qua phát hiện, cứu vớt.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng xác minh và bắt giữ Hải. Bước đầu, công an cho biết bé K. là con chị T.T.V. (32 tuổi, ở TP.HCM), người yêu cũ của Hải. Sáng 11/9, K. cùng mẹ tới nhà Hải chơi thì bị Hải chở đi và ném xuống sông.

Đối tượng Hải (Ảnh: Tiến Tầm).

Nhiều độc giả Dân trí băn khoăn, với những hành vi trên, Hải có thể chịu trách nhiệm ra sao trước pháp luật?

Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đánh giá, hành vi của Hải thể hiện sự tàn nhẫn, mất nhân tính, trực tiếp xâm phạm tới tính mạng và sức khỏe của trẻ em. Đây là sự việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, vì thế cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo tối đa các quyền và lợi ích hợp pháp của bé K. cũng như xử lý nghiêm hành vi của Hải theo quy định của pháp luật.

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, ông Cường cho rằng với đặc thù lòng sông rộng, sâu, nước chảy siết ở đoạn sông nơi xảy ra sự việc, cộng với chiều cao từ thành cầu xuống mặt nước là 7 m, một người trưởng thành khi rơi từ độ cao đó hoàn toàn có thể bị nguy hiểm về tính mạng. Trong khi đó, nạn nhân lại là một bé trai 4 tuổi, còn non nớt và chưa có khả năng tự bảo vệ.

Do đó, khả năng gây nguy hiểm tới tính mạng nếu rơi từ độ cao này sẽ còn lớn hơn rất nhiều.

"Một người trưởng thành, có đầy đủ nhận thức và năng lực hành vi phải hiểu được rằng việc ném bé trai xuống sông là hành động hết sức nguy hiểm, có khả năng tước đoạt tính mạng nạn nhân ngay lập tức. Do đó, dù Hải có ý chí tước đoạt tính mạng của bé trai hay không, hành vi của người này vẫn có dấu hiệu của tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Việc cơ quan chức năng tạm giữ nghi phạm để điều tra hành vi này là có cơ sở", luật sư Cường phân tích.

Đối với việc bé K. thoát nạn, ông Cường cho biết đây là sự kiện bất ngờ, nằm ngoài ý chí chủ quan của Hải và không phải căn cứ miễn trách nhiệm hình sự đối với nghi phạm. Tuy nhiên, hành vi của Hải khi đó sẽ thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt và sẽ được xem xét trách nhiệm ở mức nhẹ hơn so với hình phạt được pháp luật quy định.

Cụ thể, theo các Điều 15, 57 Bộ luật Hình sự 2015, phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định.

Đối chiếu với trường hợp của Hải, nếu bị khởi tố về tội Giết người, nghi phạm có thể đối diện tình tiết định khung giết người dưới 16 tuổi theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự với mức phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, do thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt, mức án cao nhất Hải có thể đối diện nếu bị quy kết phạm pháp là 20 năm tù.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng có thể ghi nhận thêm các tình tiết giảm nhẹ cho người bị buộc tội nếu thể hiện thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải hay chủ động khắc phục hậu quả.

Khi đó, căn cứ các Điều 51, 54 Bộ luật Hình sự 2015, nếu đủ các tình tiết giảm nhẹ, tòa án có thể xem xét tuyên mức án thấp hơn khung hình phạt mà người bị buộc tội có thể bị VKS truy tố.

Hoàng Diệu