Bé 4 tuổi bị người yêu cũ của mẹ ném xuống sông: "Đừng bỏ con chú ơi"

Vinh danh 2 cha con người cứu cháu bé

Liên quan vụ cháu bé 4 tuổi bị người yêu cũ của mẹ ném xuống sông ở TP Long Xuyên (An Giang), ngày 12/9, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã vinh danh, trao bằng khen tới anh Bùi Hữu Thành (39 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) - người trực tiếp cứu sống cháu bé.

Công an tỉnh An Giang cũng trao bằng khen tới ông Bùi Ngọc Thọ (63 tuổi, cha anh Thành) vì đã cùng tham gia cứu vớt cháu bé.

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang trao bằng khen tới ông Thọ (Ảnh: Tiến Tầm).

Cùng ngày, anh Thành và ông Thọ cũng nhận được bằng khen từ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ biểu dương về hành động quả cảm.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang, Công an tỉnh An Giang cũng đã khen thưởng các cá nhân, tập thể thuộc ngành công an của tỉnh có thành tích trong việc truy bắt nhanh đối tượng gây ra sự việc.

Đại diện UBND TP Cần Thơ trao bằng khen tới cha con ông Thọ và anh Thành (Ảnh: Tiến Tầm).

"Cha con tôi nghĩ có người ném rác"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về khoảnh khắc cứu cháu bé thoát "hà bá", anh Bùi Hữu Thành cho biết: "Hôm qua khi ghe chúng tôi đang chở lúa từ Kiên Giang về, nước đục chảy xiết. Cha tôi thấy có người ném vật gì từ cầu xuống, cứ nghĩ là rác.

Khi ghe chạy cách chừng 10m, cha tôi thấy thằng bé đang chới với nên hô lên "cứu, cứu". Nghe vậy, tôi trong cabin lao ra, nhảy xuống sông bơi về phía thằng nhỏ.

Khi tôi đến gần thì thằng bé chìm rồi. Tôi lặn xuống, cố quơ tay thì bắt được thằng nhỏ. Tôi lúc đó cảm giác cũng đuối nhưng cố đẩy thằng nhỏ lên khỏi mặt nước để nó thở".

Cũng theo lời anh Thành, khi vừa ngoi lên, cháu bé bị sặc rồi khóc thét, hoảng loạn kêu: "Cứu con, đừng bỏ con chú ơi!".

"Một tay tôi ôm nó, một tay bơi và an ủi, "con yên tâm, chú không bỏ, không bỏ". Khi bơi về gần ghe, tôi kiệt sức, cha ném sợi thừng để tôi bám vào.

Lên bờ, thằng bé hoảng loạn, đẩy tôi ra, không cho ai đến gần. Nó lạnh run, mọi người lấy khăn quấn cho nó", anh Thành kể lại.

Anh Thành, người đã cứu sống cháu bé giữa dòng sông (Ảnh: Tiến Tầm).

Như đã đưa tin, vào trưa 11/9, cha con ông Thọ đang lái ghe qua dưới cầu Tôn Đức Thắng (TP Long Xuyên) thì phát hiện cháu bé chới với dưới mặt sông. Ngay lập tức, cha con ông Thọ đã nhảy xuống sông cứu vớt nạn nhân, đưa lên bờ an toàn.

Qua điều tra, công an xác định bé trai tên K. (4 tuổi), bị người yêu cũ của mẹ là Huỳnh Hồng Hải (40 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) ném xuống sông. Hiện cháu đã ổn định sức khỏe nhưng về tinh thần vẫn còn hoảng loạn.

Hải đã bị công an tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người.