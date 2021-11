Siêu xe thu giữ trong các đường dây đánh bạc nghìn tỷ sẽ được xử lý ra sao?

Thời gian qua, lực lượng công an đã liên tục triệt phá các đường dây đánh bạc với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng, thu giữ nhiều siêu xe và tài sản giá trị khác...

Công an huyện Gia Lâm, CATP Hà Nội vừa phối hợp với Cục An ninh mạng, Bộ Công an triệt xóa đường dây đánh bạc trên mạng với số tiền lên tới 14.000 tỷ đồng được tổ chức tinh vi, sử dụng công nghệ cao.

Đường dây này do nhóm đối tượng Phạm Công Anh (SN 1979), Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987), Đinh Văn Hoàng (SN 1985), trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cầm đầu, chỉ đạo trực tiếp 42 đại lý cấp dưới.

Liên quan đến đường dây đánh bạc trên 14.000 tỷ đồng, cơ quan công an đã thu giữ 4 xe ô tô (2 xe hạng sang Mercedes Maybach, 1 xe Chevrolet, 1 xe Mazda CX5), nhiều máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đối tượng và tang vật trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ mới bị triệt phá.

Trước đó, Bộ Công an cũng đã triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền khoảng 30.000 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ đối với 13 đối tượng về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc do Đỗ Ngọc Hà (tức Hà Miên), SN 1984, ở quận Long Biên, Hà Nội cầm đầu.

Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1.771.000.000 đồng, 104 lượng vàng SJC…và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác.

Trước đó, CAQ Nam Từ Liêm (Hà Nội) cũng đã triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ, khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ này là Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Cơ quan công an đã thu giữ 13 xe ô tô siêu sang như Mercedes Benz AMG, Porsche…, hơn 9 tỷ đồng tiền mặt, 20 nghìn USD, phong tỏa 10 tỷ đồng trong tài khoản, 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỷ đồng, 23 cây máy tính, 26 màn hình, 12 bộ thiết bị GSM.

Về việc xử lý tài sản đã thu giữ được trong các đường dây đánh bạc nghìn tỷ vừa bị triệt phá, Luật sư Nguyễn Đào Tơ - Trưởng VPLS Hoàng Huy cho rằng, những chiếc xe siêu sang, điện thoại, máy tính…được xác định có dấu hiệu là vật chứng có liên quan tới vụ án nên bị tạm giữ và niêm phong tại trụ sở cơ quan công an để đợi kết quả giải quyết.

Để xử lý những chiếc siêu xe, máy tính, điện thoại… này cần xác định chủ sở hữu, nguồn gốc của chúng và người phạm tội đã sử dụng siêu xe những tài sản này như thế nào, để xử lý theo quy định pháp luật.

Nếu người phạm tội sử dụng siêu xe, máy tính…để đánh bạc thì những tài sản này được xác định là vật chứng dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước hoặc tiêu hủy theo Điểm a Khoản 2 Điều 106 Bộ luật TTHS 2015 ) - Luật sư Đào Tơ nhận định.

Trường hợp người phạm tội sử dụng số tiền đánh bạc thu được để mua những chiếc siêu xe, máy tính, điện thoại… thì đó là tài sản do phạm tội mà có nên sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước (theo Điểm b Khoản 2 Điều 106 Bộ luật TTHS 2015).

Cũng theo Luật sư Đào Tơ, nếu cơ quan điều tra xác minh những tài sản này không được sử dụng làm công cụ, phương tiện phạm tội, không mang dấu vết tội phạm, không thuộc đối tượng của tội phạm, không có giá trị chứng minh tội phạm và người phạm tội…thì phải trả lại ngay cho chủ sở hữu hoặc người quản lý tài sản hợp pháp đó.

