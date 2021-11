Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đánh bạc trên 1 tỷ đồng

Dân trí Quá trình theo dõi, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề và cá độ bóng đá qua mạng.

Ngày 4/11, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề và cá độ bóng đá qua mạng.

Vào đầu tháng 10, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thành phát hiện trên địa bàn xuất hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề và cá độ bóng đá qua mạng.

5 trong 7 đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: CTV).

Sau đó, đơn vị này đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Quá trình điều tra, theo dõi, đến khoảng 18h ngày 22/10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án tiến hành bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Bùi Thị Huyền Trang (SN 1984), Tô Văn Cường (SN 1991), Hà Thị Sương (SN 1998), đều trú tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành; Phan Đức Trịnh (SN 1994), trú tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề và cá độ bóng đá; thu giữ 4 điện thoại di động.

Qua đấu tranh, khai thác, Ban chuyên án bắt giữ thêm 3 đối tượng gồm: Cao Văn Sơn (SN 1979), Hồ Đình Tâm (SN 2000), đều trú tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành và Nguyễn Thị Dương (SN 1981), trú tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, Nghệ An về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua mạng xã hội Zalo; thu giữ 3 điện thoại di động.

Cơ quan Công an xác định, Bùi Thị Huyền Trang và Tô Văn Cường là các đối tượng cầm đầu; bước đầu xác định nhóm đối tượng trên với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Tú