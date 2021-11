Cận cảnh dàn xe "khủng" bị tạm giữ trong đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng

Ngày 3/11, Cục Cảnh sát hình sự - cho biết, đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an địa phương triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng do 2 đối tượng Đỗ Ngọc Hà (SN 1984, trú tại Long Biên, Hà Nội) và Bùi Hoàng Sơn (SN 1988, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) cầm đầu. (Trong ảnh là các đối tượng trong đường dây bị tạm giữ).