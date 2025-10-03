Phạt lao động công ích người vi phạm giao thông: Người ủng hộ, kẻ lo lắng

Chủ tịch UBND TPHCM mới đây giao công an thành phố chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, bổ sung hình thức phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông, bên cạnh các biện pháp xử phạt hiện hành.

Theo lãnh đạo Công an TPHCM, mức phạt tiền lâu nay chưa đủ sức răn đe, nhiều trường hợp vẫn tái phạm. Nếu bổ sung hình thức như quét dọn, thu gom rác, kẻ vạch sơn, vệ sinh môi trường, dọn dẹp tại các điểm công cộng… sẽ góp phần giáo dục trực tiếp, buộc người vi phạm có trách nhiệm hơn với cộng đồng, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Trường hợp vi phạm gần gấp 1,9 lần mức vi phạm kịch khung về nồng độ cồn (Ảnh: Trần Thanh).

Đề xuất này của thành phố nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận sau khi công bố. Đa số người ủng hộ, cho rằng phạt lao động công ích là giải pháp công bằng và hiệu quả hơn so với phạt tiền.

Song cũng không ít ý kiến băn khoăn, đề nghị tính toán kỹ lưỡng đối với đề xuất này.

Ủng hộ đề xuất của thành phố, nickname Chim Vành Khuyên nhấn mạnh, hình thức phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông, bên cạnh các hình thức xử phạt hiện hành sẽ tạo sự công bằng trong xã hội.

"Người giàu thì tiền nộp phạt với họ chẳng đáng gì, song với người lao động thu nhập thấp lại là gánh nặng rất lớn. Nếu phạt lao động công ích thì tất cả đều giống nhau về sức lao động bỏ ra, công bằng hơn nhiều", bạn đọc nêu ý kiến.

Đồng quan điểm, bạn đọc Do Bui Sy nhìn nhận phạt lao động công ích là một hình thức rất hay, và hiệu quả hơn nhiều so với phạt tiền.

"Khi phải ra đường lao động, chắc chắn vi phạm sẽ giảm rõ rệt vì người nghèo đỡ xót, người giàu thì xấu hổ, mất mặt", bạn đọc nói.

Tài khoản NN cũng cho rằng, việc phạt lao động công ích đối với người vi phạm vừa răn đe, vừa có ích cho xã hội, chắc chắn sẽ làm người dân ý thức hơn nhiều so với phạt tiền. Mặt khác, hình thức phạt này không bị mang tiếng ong ve liên quan tới chuyện phạt tiền.

Bạn đọc Hải Minh nêu ý tưởng: "Người vi phạm có quyền chọn nộp phạt hoặc lao động công ích kèm theo học và thi lại một số bài học ngắn về lỗi vi phạm. Cách này vừa giảm áp lực tài chính, vừa nâng cao kiến thức. Xã hội văn minh cần nhiều hình thức nâng cao dân trí, chứ không chỉ dừng ở phạt tiền".

Tài khoản Bao Chau thì đề nghị cụ thể hơn đối với lỗi vượt đèn đỏ: "Người vi phạm sẽ phải đứng điều phối giao thông tại ngã tư trong vòng một tháng, hoặc là nộp phạt 20 triệu đồng. Chỉ khi trực tiếp đứng điều phối giao thông, người vi phạm mới hiểu hành vi vượt đèn đỏ khiến người khác bức xúc thế nào. Hơn nữa, đó cũng là cách răn đe trực tiếp với những người khác".

Ở góc nhìn khác, tài khoản Ico Review lưu ý, không phải hành vi vi phạm nào cũng do cố tình khi hạ tầng giao thông chưa đảm bảo, đường thì tắc nghẽn.

"Nhiều người vì kẹt giờ làm, gặp đối tác mà buộc phải leo vỉa hè. Nếu phạt nặng quá sẽ tạo thêm áp lực. Do đó, nên áp dụng linh hoạt, kết hợp nhiều giải pháp song song, đồng thời giải quyết tận gốc nguyên nhân ùn tắc", bạn đọc kiến nghị.

Ở chiều ngược lại, cũng có những ý kiến không đồng tình với việc áp dụng lao động công ích.

Bạn đọc Thủy Lâm cho rằng đề xuất phạt bằng hình thức lao động công ích cũng là một ý tưởng, song phải có quy định rõ người vi phạm sẽ phải làm công việc gì, thời gian bao lâu, chứ mơ hồ dễ bị lạm dụng.

"Hơn nữa, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người bệnh nền, hay giáo viên, nghệ sĩ… đi lao động công ích là điều không hợp lý, thậm chí phản cảm", bạn đọc nêu quan điểm.

Bạn đọc Quốc Hưng Lê chia sẻ nỗi lo: "Tôi làm phụ hồ nuôi vợ con. Nếu phải đi lao động công ích, ai lo cho gia đình tôi? Phạt tiền, tôi có thể vay mượn để đóng, sau đó đi làm thêm trả dần. Nhưng nếu phải lao động công ích, con tôi đi học ai đưa đón, tiền đâu ra lo cơm áo hằng ngày?".