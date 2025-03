Nên gửi thông báo phạt nguội sớm cho người vi phạm giao thông

Vụ việc một phụ nữ ở Nam Định lái xe tải giao cơm vượt đèn đỏ và rẽ trái sai phép 7 lần, bị phạt tổng cộng 133 triệu đồng khiến dư luận xôn xao. Theo nữ tài xế thì nguyên nhân dẫn đến việc vi phạm liên tục, nhiều lần là do không chú ý quan sát đèn giao thông và nhầm lẫn đèn đỏ được rẽ phải.

Có thể khẳng định hành vi vi phạm trong trường hợp này là quá rõ ràng và bị phạt nguội là đúng quy định, không phải bàn cãi. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là việc người điều khiển giao thông liên tục vi phạm tại cùng một địa điểm, cùng một lỗi tương tự, lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng họ lại hoàn toàn không nhận ra, không biết mình đã vi phạm quy định về an toàn giao thông, với lỗi phải chịu mức phạt tiền rất cao.

Việc hành nghề lái xe tải giao cơm cho công nhân khu công nghiệp thì thu nhập chắc chắn không cao, không thể đủ sức theo kiểu "chơi ngông", chạy vượt đèn đỏ, rẽ phải ẩu để phải chịu mức phạt tiền rất cao như vậy. Đây là trường hợp vi phạm giao thông rất đáng tiếc đối với người phụ nữ này và có thể có nhiều trường hợp khác vi phạm tương tự trong tương lai.

Bởi hầu hết những người vi phạm trong tình huống này, nếu biết là mình đã vi phạm và sẽ bị phạt nguội với mức phạt rất cao thì chắc chắn họ đã ngừng và không dám có hành vi vi phạm liên tục, nhiều lần như vậy.

Mặc dù, thời gian vi phạm ngắn, liên tục nhưng cũng có thể khắc phục, hạn chế được tình trạng vi phạm nhiều lần trong trường hợp này. Đó là cơ quan chức năng sớm có biện pháp, cách thức thông báo sớm cho người vi phạm biết, để họ nhận ra lỗi và không ngừng hành vi vi phạm.

Hiện nay việc tra cứu thông tin về phương tiện khá dễ dàng, bởi cơ quan quản lý phương tiện, cảnh sát giao thông đều có cơ sở dữ liệu về chủ sở hữu các phương tiện giao thông.

Thiết nghĩ, trong trường hợp phương tiện giao thông liên tục có hành vi vi phạm, cùng một địa điểm, cùng một số lỗi lặp đi, lặp lại nhiều lần thì cơ quan giám sát, xử lý phương tiện giao thông qua hình thức phạt nguội nên tra cứu thông tin phương tiện và thông báo sớm cho chủ phương tiện để họ biết, ngừng hành vi vi phạm. Theo đó, cơ quan chức năng nên thông báo sớm qua ứng dụng VNeiD hoặc VNetraffic hoặc trang điện tử của Cục CSGT về tra cứu phạt nguội để người vi phạm biết sớm để nộp phạt và ngừng hành vi vi phạm nếu có.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần đẩy nhanh trình tự, thủ tục thông báo phạt nguội so với quy định hiện hành, có thể chỉ trong vòng 3 - 5 ngày là người vi phạm giao thông nhận được thông báo về hành vi vi phạm bị phạt nguội. Đây là việc làm thể hiện sự nhân văn trong xử lý người tham gia giao thông vi phạm, vừa là giải pháp nhằm góp phần hạn chế tình trạng vi phạm giao thông, mất an toàn giao thông của các chủ phương tiện mà do lỗi vô ý hoặc hoàn toàn không biết mình đã vi phạm, vi phạm nhiều lần.

Luật gia Phạm Văn Chung