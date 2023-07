Phan Công Khanh bị bắt, dàn siêu xe có thể xử lý ra sao?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa bắt khẩn cấp Phan Công Khanh (tức Khanh Super, SN 1994, quê Bến Tre) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó một ngày, Khanh bị tạm giữ để làm rõ hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung vụ việc, chị L.N.T.H. (32 tuổi, ở TP.HCM) có một ô tô hiệu McLaren cần bán. Qua quan hệ xã hội, chị H. quen và nhờ Khanh bán xe giúp.

Bằng các thủ đoạn gian dối, Khanh chiếm đoạt chiếc xe và giao cho một nhân viên là Mohamach Da Pha (SN 1996, quê An Giang) mang đi cầm cố lấy 2 tỷ đồng. Chị H. sau đó liên tục nhắn tin yêu cầu Khanh trả lại giấy tờ và xe nhưng Khanh không trả lời. Khi phát hiện mình bị lừa, chị làm đơn tố giác gửi công an.

Trước khi bị bắt, Khanh là cái tên có tiếng trong giới buôn siêu xe. Người này sở hữu một công ty chuyên kinh doanh ô tô hạng sang tại TP.HCM, mang về Việt Nam những chiếc siêu xe mới nhất với giá trị cao ngay khi vừa xuất xưởng như Rolls-Royce Phantom VIII (khoảng 80 tỷ đồng), McLaren 720S Spider (23 tỷ), Lamborghini Aventador Roadster (40 tỷ), Ferrari F8 Tributo (22 tỷ) hay hàng chục chiếc Mercedes-AMG G63 trị giá khoảng 13 tỷ đồng mỗi chiếc.

Sau khi Khanh bị bắt, độc giả Dân trí đặt câu hỏi, dàn siêu xe của nghi phạm có thể được giải quyết ra sao?

Trước khi bị bắt, Phan Công Khanh thường xuyên chia sẻ ảnh chụp cùng siêu xe, xe sang và những người nổi tiếng trên mạng xã hội (Ảnh: FBNV).

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn (Giám đốc Công ty Luật TGS, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo Điều 126 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, để đảm bảo cho hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, trong phạm vi thẩm quyền của mình, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có thể áp dụng biện pháp áp giải, dẫn giải, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản.

Theo Điều 128 Bộ luật này, kê biên tài sản là biện pháp cưỡng chế do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng đối với bị can, bị cáo trong trường hợp nhất định nhằm đảm bảo thi hành án. Việc kê biên tài sản sẽ áp dụng đối với những bị can, bị cáo phạm tội mà theo Bộ luật Hình sự 2015 quy định hình phạt tiền, có thể bị tịch thu tài sản hoặc kê biên để đảm bảo bồi thường thiệt hại.

Ngoài ra, chỉ kê biên phần tài sản tương ứng với mức có thể bị phạt tiền, tịch thu hoặc bồi thường thiệt hại. Tài sản bị kê biên được giao cho chủ tài sản, người quản lý hợp pháp hoặc người thân thích của họ bảo quản. Người được giao bảo quản mà tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu, hủy hoại tài sản bị kê biên thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Đối với trường hợp này, theo thông tin hiện có, luật sư Tuấn nhìn nhận tại showroom của Khanh còn sở hữu hàng loạt siêu xe với giá trị lớn. Tuy nhiên, cần phải xác định chính xác số siêu xe đó có thuộc quyền sở hữu của riêng Khanh không hay là tài sản của người khác hoặc đồng sở hữu với người khác.

Ngoài ra, cần làm rõ tính pháp lý của những phương tiện đó và xác định những chiếc xe này có phải tài sản hình thành bởi hành vi vi phạm pháp luật hay không.

Showroom siêu xe K-Super của Phan Công Khanh trưng bày rất nhiều "cực phẩm" có trị giá lên tới hàng chục tỷ đồng (Ảnh: FBNV).

Trong trường hợp dàn siêu xe thuộc quyền sở hữu của riêng Khanh, cơ quan chức năng có thể tiến hành kê biên tài sản nhằm đảm bảo công tác thi hành án và chỉ kê biên tài sản tương ứng với mức bồi thường thiệt hại do nghi phạm gây ra. Nếu những chiếc xe liên quan tới hành vi phạm tội, số phương tiện này có thể bị tạm giữ để điều tra và sẽ bị tịch thu, sung quỹ Nhà nước nếu kết luận cuối cùng của cơ quan tiến hành tố tụng cho thấy đây là tài sản có được từ hành vi phạm tội.

Ngoài ra, theo thông tin hiện có, công ty của Khanh hoạt động theo loại hình Công ty TNHH Hai thành viên trở lên. Theo quy định tại khoản 6, Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020, khi công ty có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam hay chấp hành án phạt tù… thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới nhất của hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

Như vậy, đối với trường hợp này, do Khanh đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên thành viên còn lại sẽ đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty. Khi đó, người này sẽ tiếp tục quản lý showroom cho tới khi có quyết định mới của hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật.

Quyền chiếm hữu, định đoạt đối với số tài sản hợp pháp của công ty, mà cụ thể là dàn siêu xe, sẽ tùy thuộc vào quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được ghi nhận tại Điều lệ của công ty.

Đối với những khách hàng đang thực hiện dở giao dịch mua xe với Khanh, nếu tài sản đó thuộc diện bị kê biên thì phải tạm dừng/hủy bỏ giao dịch cho đến khi có quyết định giải quyết vụ án. Đối với những tài sản không bị kê biên thì giao dịch mua xe với Khanh vẫn có thể tiếp tục. Khi đó, Khanh có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình tiếp tục việc mua bán.

Hoàng Diệu