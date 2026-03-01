Chế tài xử lý hai đối tượng đánh tới tấp nam sinh 19 tuổi ở Hà Nội

Liên quan vụ nam sinh 19 tuổi bị hành hung tối 28/3 tại Hà Nội, Công an phường Yên Hòa đã bắt giữ Giáp Đức Sơn (46 tuổi, quê Bắc Ninh) và Nguyễn Minh Đức (40 tuổi, ở xã Cổ Đô, Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Như Dân trí thông tin, tối 28/3, một nam sinh 19 tuổi điều khiển xe máy trên đường thì gặp ô tô chở Sơn và Đức chạy tốc độ cao, có dấu hiệu vi phạm giao thông như vượt ẩu, đi ngược chiều. Nội dung clip cho thấy sau khi ô tô chặn đầu xe, những người trên xe lao xuống, hành hung khiến nam sinh ngã xuống đường rồi ngồi đè lên người, dùng vật giống gậy gỗ đánh liên tiếp khiến nạn nhân bị thương nặng.

Hai đối tượng bị công an bắt giữ (Ảnh: Đ.T.).

Sự việc gây ra sự bức xúc lớn trong xã hội, nhiều người kêu gọi xử lý nghiêm hành vi côn đồ, coi thường pháp luật cũng như sức khỏe, tính mạng người khác của hai đối tượng. Độc giả Nga Nguyễn bình luận: "Đây không phải đánh nhau hay bộc phát, đây là hành vi mang tính triệt hạ một con người. Nạn nhân còn sống không phải vì các đối tượng biết dừng, mà chỉ đơn giản là… chưa chết.

Nếu những hành vi như vậy không bị xử lý nghiêm thì xã hội này đang gửi đi một thông điệp rất nguy hiểm: mạng người có thể bị chà đạp mà không phải trả giá tương xứng. Không thể chấp nhận, phải xử lý thật nghiêm để chặn đứng kiểu côn đồ coi thường pháp luật này".

"Cần xem thương tích bao nhiêu để có chế tài xử lý thích đáng. Hành động cầm gậy gỗ đánh vào người và đầu thế kia thậm chí có thể khép vào tội giết người", chủ tài khoản Dan Nguoi bất bình.

"Nếu chỉ xử lý ở tội gây rối trật tự công cộng thì không đủ sức răn đe những kẻ ngông cuồng, xem thường pháp luật và tính mạng người khác. Cần xử lý tội cố ý gây thương tích hoặc thậm chí giết người", anh Nguyen Khanh kiến nghị.

Vậy dưới góc độ pháp lý, hành vi của các đối tượng có thể bị áp dụng chế tài xử lý ra sao?

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trương Văn Tuấn (Trưởng Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn Luật sư TPHCM) nhìn nhận hành vi của Sơn và Đức không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự xã hội trên địa bàn mà còn gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận. Bởi vậy, việc công an tạm giữ các đối tượng để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 là có căn cứ.

Với tình tiết định khung dùng hung khí, vũ khí, các đối tượng có thể bị xem xét áp dụng chế tài theo khoản 2 Điều này là 2-7 năm tù.

Nam sinh bị đánh tới tấp sau khi đã ngã xuống đất (Ảnh cắt từ clip).

Không chỉ xâm phạm tới an ninh trật tự xã hội, luật sư nhìn nhận hành động của các đối tượng còn xâm phạm tới một khách thể khác được pháp luật bảo vệ là sức khỏe, tính mạng người khác. Quá trình điều tra tiếp theo, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, xác định mức độ tổn hại sức khỏe của nạn nhân cũng như tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi để xem xét thêm trách nhiệm pháp lý đối với các đối tượng.

"Dữ liệu clip cho thấy các đối tượng hành hung nam sinh một cách quyết liệt, hung bạo, sử dụng vật tày để tấn công với tần suất liên tục, cường độ cao. Công an sẽ xác minh hành vi dùng vật tày tấn công có nhằm mục đích tước đoạt mạng sống người khác hoặc không nhằm xâm phạm tính mạng người khác nhưng tấn công vào các vị trí trọng yếu trên cơ thể và bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra hay không.

Nếu có, đây là hành vi có thể bị xem xét dấu hiệu tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Khi đó, do nạn nhân chưa tử vong, các đối tượng sẽ được áp dụng chế tài thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt theo Điều 57 Bộ luật này.

Nếu xác định hành vi không mang tính chất nguy hiểm tới mức có thể trực tiếp tước đoạt tính mạng người khác, công an sẽ xác minh hành vi có dấu hiệu Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015. Với tình tiết sử dụng hung khí, vũ khí để phạm tội, trong trường hợp nạn nhân xuất hiện thương tật, bất chấp việc mức độ tổn hại có đạt mức 11% hay không, trách nhiệm hình sự vẫn sẽ được xem xét áp dụng", luật sư phân tích.