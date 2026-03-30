Thảm án con rể truy sát bố mẹ vợ: Giết người vì động cơ đê hèn?

Như Dân trí thông tin, tối 26/3, Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, ở xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị) thuê ô tô do tài xế S. (40 tuổi, ở TP Đà Nẵng) điều khiển di chuyển từ Đà Nẵng vào Quảng Trị rồi dùng súng sát hại tài xế và giấu xác nạn nhân trong rừng keo.

Sau đó, Đạo lái xe tới nhà bố mẹ vợ ở xã Kim Điền, dùng súng bắn mẹ vợ tử vong, bố vợ bị thương nặng. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Công an tỉnh Quảng Trị đang tạm giam Đạo để điều tra các tội Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Ngọc Đạo cùng tang vật vụ án (Ảnh: Nhật Anh).

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận đây là vụ việc hết sức đau lòng. Dù nguyên nhân vụ việc là gì, mâu thuẫn gia đình nghiêm trọng ra sao, mọi hành vi sử dụng vũ lực để giải quyết, thậm chí xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng người khác đều bị nghiêm cấm và sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Từ thông tin hiện có, luật sư cho rằng việc Công an tỉnh Quảng Trị nhanh chóng khởi tố bị can, bắt tạm giam Đạo về 3 tội danh khác nhau là động thái thể hiện sự quyết liệt, dứt khoát và hoàn toàn phù hợp quy định pháp luật.

Đối với tội Cướp tài sản, công an sẽ tiến hành định giá tài sản để xác định tình tiết định khung với nghi phạm. Trường hợp tài sản có giá trị từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng, khung hình phạt có thể áp dụng theo Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 là phạt tù 12-20 năm còn nếu từ 500 triệu đồng trở lên, chế tài có thể áp dụng là 18-20 năm tù hoặc tù chung thân.

Đối với tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, nghi phạm có thể bị truy tố với khung hình phạt là 1-7 năm tù theo khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự 2015.

Công an làm việc với nghi phạm (Ảnh: Nhật Anh).

Đối với tội Giết người, đây là tội danh mà Đạo có thể bị xem xét áp dụng nhiều tình tiết định khung khác nhau bởi chuỗi hành vi phạm pháp mình gây ra. Cụ thể:

Thứ nhất, với hành vi dùng súng sát hại tài xế, sau đó tiếp tục truy sát bố mẹ vợ, nghi phạm có thể bị áp dụng tình tiết Giết 2 người trở lên theo điểm a, khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Với trường hợp của bố vợ, dù người này chưa tử vong nhưng với tính chất, mức độ hành vi mà Đạo gây ra, nghi phạm vẫn có thể bị xem xét trách nhiệm về tội Giết người. Việc bố vợ không tử vong là sự kiện khách quan, nằm ngoài ý chí chủ quan và khả năng kiểm soát của Đạo.

Thứ hai, với hành vi sát hại tài xế rồi thực hiện hành vi Cướp tài sản là chiếc ô tô, đối tượng có thể bị áp dụng tình tiết định khung "Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng" theo điểm e, khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Thứ ba, do nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình và việc Đạo thực hiện hành vi có thể nhằm mục đích trả thù, công an có thể xem xét tình tiết phạm tội "Vì động cơ đê hèn" đối với nghi phạm theo điểm q, khoản 1 Điều này.

Trích dẫn quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, luật sư cho biết phạm tội vì động cơ đê hèn là trường hợp người phạm tội thực hiện hành vi để trả thù, để trốn tránh trách nhiệm của bản thân hoặc phạm tội với người mình mang ơn hoặc những hành vi phạm tội khác thể hiện sự bội bạc, phản trắc. Đối chiếu trường hợp này, có cơ sở để cơ quan điều tra xem xét tình tiết phạm tội vì động cơ đê hèn đối với Đạo.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng (Ảnh: Tiến Thành).

Về việc áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, Điều 5 Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐTP quy định trong trường hợp các tình tiết định khung đồng thời là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định trong cùng một khung hình phạt, các tình tiết định khung còn lại sẽ không được coi là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Bởi vậy, Đạo có thể không bị áp dụng thêm các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015 là phạm tội 2 lần trở lên và phạm tội vì động cơ đê hèn.

Tuy nhiên, Nghị quyết này cũng quy định trường hợp người phạm tội có nhiều tình tiết định khung hình phạt, Tòa án sẽ căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, số lượng tình tiết định khung, số lượng tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt.