Kháng cáo bất thành, số phận pháp lý của "tổng tài" dởm sẽ ra sao?

Kết thúc phiên xét xử ngày 31/3 xem xét kháng cáo của "tổng tài" dởm Nguyễn Văn Thiên về tội Gây rối trật tự công cộng, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên hình phạt 2 năm tù như tại bản án sơ thẩm đối với bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo HĐXX, trong suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối lỗi, chỉ thừa nhận khi không thể chối cãi, Thiên cũng không có thêm tình tiết giảm nhẹ mới, các tình tiết cũ cũng không đủ căn cứ để giảm nhẹ dưới khung hình phạt nên quyết định bác kháng cáo.

Với việc bị bác kháng cáo, số phận pháp lý của Thiên sẽ ra sao là thắc mắc của nhiều độc giả.

Tổng tài "dởm" Nguyễn Văn Thiên tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, sau khi kết thúc giai đoạn xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, người phạm tội vẫn có quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét lại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm nếu vẫn không đồng ý với nội dung bản án và cho rằng có các tình tiết phát sinh theo quy định tại Điều 371 (Giám đốc thẩm) hoặc Điều 398 (Tái thẩm) Bộ luật này.

Nếu yêu cầu không có cơ sở, cơ quan có thẩm quyền có quyền không chấp nhận yêu cầu của người phạm tội. Khi đó, bản án phúc thẩm sẽ chính thức có hiệu lực và vụ án sẽ được chuyển sang giai đoạn thi hành án.

Về việc thi hành án phạt tù, Điều 63 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người bị kết án phạt tù có thời hạn, nếu đã chấp hành hình phạt được một thời gian nhất định, có nhiều tiến bộ và đã bồi thường được một phần nghĩa vụ dân sự, thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án có thể quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

Thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là 1/3 thời hạn đối với hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù có thời hạn. Một người có thể được xét giảm án nhiều lần, nhưng phải bảo đảm chấp hành ít nhất 1/2 mức hình phạt đã tuyên.

Đối với trường hợp người phạm tội đã bị tạm giữ, tạm giam trước đó, thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù. Một ngày tạm giữ, tạm giam tương đương 1 ngày tù.

Thiên và Nguyễn Long Vũ tại phiên tòa xét xử sơ thẩm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Về lộ trình và mức giảm đối với hình phạt đã tuyên, căn cứ Điều 5 Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, việc xét giảm mức hình phạt đã tuyên sẽ được thực hiện nếu người phạm tội đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, đã chấp hành 1/3 thời hạn đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tù có thời hạn;

Thứ hai, đối với người bị kết án phạt tù có thời hạn, phải có nhiều tiến bộ, thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động, cải tạo và phải có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên.

Với trường hợp người bị tuyên phạt tù từ 3 năm trở xuống phải có ít nhất 1 quý liền kề thời điểm xét giảm được xếp loại từ khá trở lên. Trường hợp chưa có kết quả xếp loại quý liền kề do chưa đến thời điểm xếp loại quý nhưng có 3 tháng liền kề thời điểm xét giảm được xếp loại khá thì vẫn có thể được xét giảm.

Thứ ba, đã bồi thường được ít nhất 1/2 nghĩa vụ dân sự theo bản án, quyết định của Tòa án;

Thứ tư, được cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền đề nghị bằng văn bản xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

Về mức giảm tại mỗi lần xét giảm án, theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều này, đối với người bị kết án phạt tù từ 30 năm trở xuống, mỗi lần có thể được giảm từ 1 tháng đến 3 năm, tùy thuộc quá trình cải tạo của người phải thi hành án.

Khoảnh khắc Thiên giơ tay ra hiệu cho Vũ tại quán cà phê (Ảnh cắt từ clip).

Đối chiếu trường hợp này, thời gian chấp hành án phạt tù sẽ được tính bắt đầu từ thời điểm bị tạm giữ, tạm giam. Sau khi chấp hành được ít nhất 8 tháng tù, Thiên có thể được đưa vào danh sách xét giảm thời gian chấp hành hình phạt tù.

Để có thể được giảm thời gian chấp hành hình phạt tù, ngoài điều kiện đã nêu, Thiên còn phải đáp ứng các điều kiện khác theo quy định pháp luật gồm chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động, cải tạo và phải có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên; đã bồi thường ít nhất 1/2 nghĩa vụ dân sự cho các bị hại và được cơ quan có thẩm quyền đề nghị xét giảm bằng văn bản.

Trong trường hợp đáp ứng các yêu cầu trên, "tổng tài" dởm có thể được xét giảm thời gian chấp hành hình phạt tù. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, Thiên vẫn phải chấp hành ít nhất 1/2 mức phạt tù của bản án đã tuyên, tức 12 tháng tính từ thời điểm tạm giữ, tạm giam.