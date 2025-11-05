Thiếu nữ Hà Nội lộ clip nhạy cảm trên mạng khi thay đồ tại tiệm chụp ảnh

Ngày 5/11, Công an phường Bạch Mai, TP Hà Nội cho biết đơn vị đang xác minh phản ánh của người dân về việc một tiệm chụp ảnh trên địa bàn làm lộ hình ảnh nhạy cảm của khách hàng.

Theo phản ánh, ông N.D.T. (ở phường Hoàn Kiếm) cho biết sáng 23/9, con gái ông là N.T.B.K. (18 tuổi) cùng 3 người bạn cùng tuổi đến tiệm chụp ảnh Hàn Quốc (ở đường Bạch Mai, phường Bạch Mai) để chụp ảnh.

Tại đây, K. và một bạn nữ vào phòng chờ thay trang phục để thay đồ chụp. Buổi chụp sau đó diễn ra như bình thường. Tuy nhiên, đến ngày 24/10, B.K. phát hiện trên một trang mạng "đen" lan truyền clip cô cùng bạn thay đồ tại tiệm chụp ảnh trên.

Tiệm chụp ảnh xảy ra vụ việc (Ảnh: T.D.).

Ông T. cho biết gia đình phát hiện được 25 đoạn clip riêng tư của con gái trên nhiều website, diễn đàn người lớn. Đồng thời, nhiều clip của nhiều khách nữ khác cũng bị lộ và phát tán.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã đến tiệm chụp ảnh kiểm tra và biết trong phòng thay đồ có gắn camera. Khi làm việc, đại diện tiệm chụp ảnh cho biết đó không phải là phòng thay đồ, đồng thời nói rằng có biển chỉ dẫn, nhưng thực tế biển này bị che khuất bởi một chiếc đèn dùng để livestream, khiến khách rất khó nhận thấy.

Nhân viên quản lý tiệm ảnh xác nhận sự việc xảy ra đúng như phản ánh của ông T., tuy nhiên việc lộ clip nhạy cảm trên mạng không phải do tiệm ảnh đăng tải, mà do bị hacker tấn công.

"Sau khi xảy ra sự cố, chúng tôi đã tháo bỏ camera đó”, người quản lý nói.

Lãnh đạo Công an phường Bạch Mai cho biết đang tiến hành xác minh nên chưa thể cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc.