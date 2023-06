"Không học tiền tiểu học, con tôi xếp thứ nhất... từ dưới lên"

Nếu như ngày xưa, trẻ hết tuổi mầm non là lên lớp 1, thì ngày nay, chưa hết tuổi mầm, nhiều em đã được bố mẹ lựa chọn "lớp đệm" tiền tiểu học để con không bị "bạn bè bỏ lại phía sau".

Những ngày này, trên các diễn đàn cha mẹ có con trong độ tuổi chuẩn bị vào lớp 1 năm nay liên tục bàn luận, tạo ra hai phe đối lập liên quan đến việc "nên hay không cho con học tiền tiểu học"?.

Chị Hoàng Hạnh (Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết, việc cho con đi học tiền tiểu học đối với gia đình chị là điều cần thiết. Hai vợ chồng định hướng cho con thi hệ Cambridge (Chương trình do Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge (CAIE) - một bộ phận của Đại học Cambridge Anh xây dựng và cấp bản quyền giảng dạy trên toàn cầu) của một số trường tư thục, nên con phải học tiếng Anh, học cộng trừ, học đọc, viết, luyện ngọng, phản xạ là điều cần thiết.

"Bên cạnh việc tham gia lớp tiền tiểu học một tuần 3 buổi, mỗi buổi 1,5 tiếng, tôi cũng cho con học thêm tiếng anh kèm riêng tại nhà từ khi con 3 tuổi. Ở nhà, bố cũng thường xuyên giao tiếp tiếng anh với con. Sau một thời gian cố gắng, con có thể thuyết trình 5 phút bằng tiếng anh mà không cần kịch bản trước. Hiện con đang theo học trường Đoàn Thị Điểm", chị Hạnh chia sẻ.

Cùng chung quan điểm với chị Hạnh, chị Dung (Yên Nghĩa, Hà Đông) có con năm nay học lớp 1. Ngay sau đợt nghỉ tết, chị đã lên nhóm cư dân ở chung cư gom nhóm để tìm giáo viên dạy tiền tiểu học cho con.

"Năm ngoái nhà chị gái có con học lớp 1, bố mẹ không cho con đi học tiền tiểu học mà cho về quê chơi, rồi đi du lịch hết mùa hè, sau đó chỉ học thêm bơi lội, hội họa. Cháu vào lớp 1, học không theo kịp các bạn. Cô giáo chủ nhiệm thì liên tục nhắn tin cho bố mẹ về tình hình học "yếu" của cháu.

Bố mẹ cháu thấy vậy kèm ngày kèm đêm, học lớp 1 mà cả gia đình như đánh vật với nhau, cuối năm, con vẫn đứng thứ nhất... từ dưới lên. Cô giáo vẫn dặn thêm, phải kèm con nhiều hơn vì con không theo kịp các bạn. Nhìn "tấm gương" trước mắt, mình bắt buộc phải tìm lớp tiền tiểu học cho con", chị Dung kể.

Nhiều phụ huynh ráo riết tìm lớp tiền tiểu học để giúp con đỡ bỡ ngỡ khi vào lớp 1 (Ảnh chụp màn hình).

Thời điểm từ giữa tháng 5, đầu tháng 6, trên các hội nhóm phụ huynh, các lớp tiền tiểu học được mời chào đắt hàng như tôm tươi. Việc của phụ huynh chỉ là lựa chọn nhóm nào cho phù hợp.

Với mức giá dao động 80-150 nghìn đồng/buổi, tùy số lượng học viên từng lớp. Đối với những học viên kèm 1-1 tại nhà riêng, số tiền có thể lên đến 500 nghìn đồng/buổi. Nhiều phụ huynh cẩn thận đã chọn lớp cho con học tiền tiểu học từ sau Tết.

"Chương trình học của các con bây giờ khá nặng, nếu học ở trường công, sĩ số học sinh đông, nếu con không "học trước" thì chắc chắn không thể theo kịp các bạn. Mình bây giờ mới đi tìm lớp cho con học tiền tiểu học là muộn, nhiều người cho con đi học từ 2, 3 tháng trước rồi", chị Lan Phương (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) chia sẻ.

"Cha mẹ có đang làm quá"?

Trái ngược quan điểm phải cho con học tiền tiểu học mới theo được các bạn, nhiều phụ huynh lại cho rằng, các bố mẹ đang làm quá, mới vào lớp một đã nhồi nhét các con như thế sẽ khó phát triển về thể chất.

Anh Vũ Anh Tuấn có con năm nay học lớp 1 chia sẻ, anh không cho con đi học thêm đâu cả, con anh cũng học trường công lập bình thường, anh không muốn tạo áp lực và đặt mục tiêu quá sức với thực lực của con.

"Con mới vào lớp 1, chưa gì đã học trước như vậy thì khác nào tạo điều kiện tâm lý lơ là, chủ quan cho con. Thay vì chạy theo số đông, bố mẹ ở nhà kèm cặp con, đấy cũng là cách để thấy được học lực và điểm mạnh, điểm yếu của con", chị Minh cho hay.

Cùng quan điểm trên, nhiều phụ huynh cho rằng, thay vì học tiền tiểu học, bố mẹ có thể chọn trường mầm non chất lượng cho con. Hầu hết các trường mầm non tư thục hoặc mầm non quốc tế đều có chất lượng khá tốt, con vào học lớp 1 suôn sẻ, theo được các bạn là điều nằm trong tầm tay.

Cô Nguyễn Thị Vân, Phó hiệu trưởng khối Tiểu học trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ thêm về vấn đề này, cô Nguyễn Thị Vân, phó hiệu trưởng khối Tiểu học trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam với kinh nghiệm hơn 20 năm giảng dạy cho biết: "Ngày xưa, khi các con đến tuổi thì đi học và không có khái niệm học tiền tiểu học. Tuy nhiên, trong thời buổi hội nhập và các con có phần nào đó phát triển hơn, thông minh hơn, việc các phụ huynh tìm đến các lớp tiền tiểu học là điều bình thường, đặc biệt ở các đô thị lớn, mức độ cạnh tranh học tập cao".

Tuy nhiên, theo cô Vân thì học tiền tiểu học cũng có nhiều dạng, một số trường tư thục tổ chức theo dạng dạy kĩ năng là nhiều, chủ yếu cho các con làm quen với các nét, với bút, sách vở, và với mặt số. Đối với những lớp học như thế này, nếu phụ huynh có điều kiện có thể cho con học cũng là điều tốt, con sẽ không bị bỡ ngỡ khi vào lớp 1.

Trường hợp những lớp tiền tiểu học được dạy mang tính chất như "lò luyện" vào trường điểm, lớp chọn là có, tuy nhiên, những lớp như thế này cha mẹ nên cân nhắc. Mỗi học sinh có năng lực học tập khác nhau, không phải em nào cũng có khả năng tiếp thu được.

Chưa kể việc học trước kiến thức sẽ làm các em chủ quan, xao nhãng lúc đi học, không tập trung chú ý khi cô giảng bài, không thèm viết bài. Điều này là rất không nên.

"Chính vì vậy, việc học tiền tiểu học phụ thuộc chính vào cách nhìn nhận của phụ huynh và định hướng học tập cho con. Không nên chạy theo số đông, không nên áp lực tâm lý sợ con không theo được các bạn. Điều cốt lõi là phụ huynh nên có thời gian kèm và hiểu năng lực của con rõ hơn để con không phải học trong môi trường quá sức", cô Vân chia sẻ.