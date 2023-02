Khi 100% quán karaoke phải đóng cửa...

Trong lòng cũng chẳng rõ là ngấy bánh hay ngấy vợ. Thôi, để yên ấm cửa nhà nên cũng chỉ trả lời đổ thừa cho món bánh.

Giờ này năm ngoái ở quán karaoke Lasvegas, quay cuồng trong tiếng nhạc xập xình, chân gác, chân rung miệng hò hét. Mồm chỉ dừng khi có em gái thương tình tay đỡ cằm tay đổ bia vào cái cổ họng khát khô.

Nào thì bạn thân, bạn sơ, đối tác có dịp bung lụa sống thật tình không e dè chi cả. Khi đi hát, bia bán chạy, taxi nhiều cuốc, nhà nghỉ cháy phòng, sinh phẩm y tế cũng tiêu tốn hơn nhiều. Một cái quán karaoke cũng tạo ra một chuỗi giá trị, đóng góp nhiều thuế cho nền kinh tế.

Thế rồi, quán cháy, người chết, có người hy sinh. Lệnh kiểm tra, rà soát 100% các quán được ban hành trong cả nước, được thực thi triệt để tại Hà Nội. Kết quả 100% quán karaoke tại Hà Nội bị đóng cửa do vi phạm phòng cháy chữa cháy. Thông tin này được Công an thành phố Hà Nội đưa ra trong chiều 26/12/2022, khi tổng kết 60 ngày cao điểm rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm đối với một quán karaoke (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua điều này dưới góc độ pháp luật ta thấy điều gì?

Suốt nhiều năm trời qua chúng ta vẫn hát, vẫn múa ở những nơi không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, không đảm bảo cho tính mạng, sức khỏe con người. Dù tất cả những nơi không an toàn này đều đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, kiểm tra hằng năm.

Điều gì khiến chỉ sau một lần kiểm tra toàn diện, mọi kết quả, thành tựu chấp hành pháp luật, kiểm tra tuân thủ phòng cháy chữa cháy trước đó bị xóa bỏ? Đó có thể là trước đây việc tuân thủ phòng cháy chữa cháy chỉ là hình thức, một cách đối phó, làm cho có, thiếu thực chất. Cấp phép hoạt động, chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy không đúng, không đủ tiêu chuẩn. Không loại trừ có những tiêu cực.

Khi tuân thủ đúng các quy chuẩn xây dựng, phòng cháy chữa cháy hiện hành, chấp hành đúng các quy định pháp luật thì các sai phạm không thể che dấu được. Sai phạm khi áp dụng đúng pháp luật thì không còn lựa chọn nào khác là phải tạm đình chỉ hoạt động. Hậu quả 100% quán karaoke đóng cửa nhưng không có hoặc rất ít người quản lý chịu trách nhiệm.

Cần giải pháp gì cho người kinh doanh và cơ quan quản lý

Đã đến thời các quán karaoke cần triệt để tuân thủ pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Không nên giữ tâm lý luồn lách, coi việc giảm chi phí phòng cháy chữa cháy là một lợi thế trong kinh doanh.

Cơ quan chức năng khi kiểm tra, lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt, áp dụng hình thức khắc phục hậu quả cũng phải vạch ra, chỉ rõ sai phạm cần khắc phục, lộ trình, thời hạn khắc phục, kiểm tra khắc phục để đủ điều kiện hoạt động trở lại. Lỗi càng rõ, khắc phục càng nhanh và cơ hội hoạt động kinh doanh trở lại càng sớm.

Hai bên: người quản lý và người kinh doanh cần thay đổi tư duy trong quan hệ này. Nếu trước đây dường như sự ưu tiên trong quan hệ mềm được đưa lên trước thì nay cần phải lấy các quy định pháp lý chuẩn mực hành xử. Cần cân bằng giữa quan hệ mềm và quy định pháp luật để tạo dựng một quan hệ cân bằng, một lối hành xử hài hòa giúp cho hoạt động kinh doanh phát triển ổn định và bền vững.

Chắc hẳn sẽ cần một văn bản cấp Chính phủ cụ thể, chi tiết hơn để chỉ đạo hoạt động khắc phục sai phạm để nhanh chóng đưa 100% quán karaoke vi phạm quay trở lại hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Karaoke từ khi mới hình thành đã góp phần xóa mù chữ khi người hát phải biết chữ mới tham gia được. Ngày nay bên cạnh những mặt trái thì ngành kinh doanh này đã đóng góp rất nhiều vào sự phát triển tiến bộ văn hóa của xã hội, đóng góp thuế cho Nhà nước, phát triển chuỗi giá trị trong nền kinh tế.

Nên coi đưa các quán karaoke trở lại hoạt động là một nhiệm vụ kinh tế, chính trị để vực dậy ngành dịch vụ sau đại dịch, góp tăng trưởng cho toàn nền kinh tế.

Quách Thành Lực