"Việc thực thi quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đang có vấn đề"

Nhận định nêu trên được Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đưa ra tại Hội nghị về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC diễn ra sáng 12/9.

Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, được kết nối trực tuyến tới tất cả các địa phương trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An (Ảnh: VGP).

Thợ hàn là một nhóm sử dụng nguồn nhiệt không hợp lý?

Theo ông An, Bộ Công Thương đã rà soát và thấy rằng, đúng là trong pháp luật hiện nay về phòng chống cháy nổ, sau thông tư, chưa có quy định về an toàn điện (Điều 58). Khái niệm an toàn điện rộng hơn là an toàn phòng chống cháy nổ vì còn liên quan đến cả an toàn điện giật; còn có khiếm khuyết trong quy định cụ thể về kiểm soát hành vi sử dụng điện, Thông tư còn đang thiếu, còn phải xử lý về pháp luật liên quan đến bất khả xâm phạm chỗ ở, quy định xâm phạm gia cư…

"Bộ Công Thương đang đề xuất sửa đổi quy định như Bộ Công an đã nêu. Bộ đã có Thông tư 5 về an toàn điện, rộng hơn cả PCCC" - ông An cho hay.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn còn bất cập, đặc biệt là phần điện lực. Ngay cả thi công, thiết kế trong các công trình xây dựng công cộng cũng đã có cả tiêu chuẩn, quy chuẩn nhưng có bất cập.

Cụ thể, có một số công trình có giấy phép, đặc biệt cơ sở kinh doanh có thẩm định thiết kế, thẩm duyệt thiết kế, thẩm duyệt cả phương án PCCC nhưng những công trình dân doanh không cần xin giấy phép xây dựng thì ai thẩm duyệt, và thẩm duyệt rồi thì thi công, ai kiểm tra hoàn công? Kể cả những công trình công nghiệp làm rất kỹ, cơ quan PCCC kiểm tra, nghiệm thu vẫn có tình trạng bỏ qua, không báo cáo trước khi đưa vào sử dụng.

"Suy cho cùng là việc thực thi, chấp hành quy định pháp luật đang có vấn đề mặc dù PCCC là một trong những luật nghiêm ngặt nhất vì liên kết đến luật hình sự. Hành vi làm cháy là hành vi hình sự nhưng mà xử lý vẫn chưa nghiêm" - ông An bày tỏ.

Cuối cùng, Bộ Công Thương thấy rằng ngay trong 11 tập đoàn do Bộ quản lý , năm vừa rồi vẫn xảy ra 160 vụ cháy, rõ ràng công tác quản lý còn chưa hiệu quả. Hiện nay các đơn vị chấp hành tương đối nghiêm, cháy nổ đã giảm nhiều nhưng vẫn xảy ra chết 75 người, bị thương 52 người.

"Hiện nay trong báo cáo của Bộ Công an, thợ hàn là một nhóm sử dụng nguồn nhiệt không hợp lý. Thợ hàn là tác nhân gây cháy nổ kinh khủng, các quán karaoke cũng là do thợ hàn. Nhưng hiện nay chưa ai cấp phép cho thợ hàn, kiểm tra máy của thợ hàn cũng chưa có" - ông An thông tin thêm.

Quang cảnh hội nghị sáng 12/9.

Hà Nội đình chỉ hoạt động 326 trường hợp vi phạm PCCC

Trước đó, báo cáo nhanh về công tác thực hiện triển khai chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 792 ngày 10/9/2022 về chỉ đạo khắc phục vụ cháy tại Bình Dương. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết thành phố cũng đã lập tức ban hành công điện, yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung một số nhiệm vụ.

Cụ thể, phải hoàn thành việc tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường. Hiện nay, ở Hà Nội có trên 1.400 quán bar, vũ trường đang hoạt động; xử lý nghiêm các vi phạm bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Thành phố đã yêu cầu phải giám sát chặt chẽ các cơ sở đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do không bảo đảm các quy định PCCCC theo yêu cầu; vi phạm điều kiện phòng cháy chữa cháy và yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương, lãnh đạo các doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu xảy ra vi phạm.

"Hiện nay toàn thành phố đã đình chỉ 326 trường hợp. Đối với các cơ sở kinh doanh trong thời gian sửa chữa, kiên quyết không cho phép hoạt động và nếu xảy ra sự cố đáng tiếc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật" - ông Sơn thông tin thêm.

Báo cáo về "Giải pháp xây dựng lực lượng dân phòng đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội", ông Sơn cho biết trên địa bàn có khoảng 1.437 công trình nhà cao tầng, siêu cao tầng; 9 khu công nghiệp, khu công nghệ cao, 70 cụm công nghiệp; 5.311 khu dân cư, trong đó có 438 khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao.

Theo ông Sơn, thực tiễn cho thấy vai trò của lực lượng dân phòng trong công tác phòng PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) trên địa bàn là rất quan trọng. Việc đầu tư và hoạt động hiệu quả của lực lượng này góp phần giảm thiểu số vụ cháy, kịp thời dập tắt các đám cháy ngay từ khi mới phát sinh và không để cháy lan, cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Về thực trạng lực lượng dân phòng hiện nay, Hà Nội đã xây dựng và thành lập 5.362 Đội dân phòng/ 5.362 thôn, tổ dân phố (đạt tỉ lệ 100%); với tổng 46.101 đội viên đội dân phòng; mỗi đội dân phòng được bố trí 1 đội trưởng, từ 1-2 đội phó tùy theo số lượng thành viên.

Về trang bị phương tiện PCCC và CNCH, cơ bản các đội dân phòng trên địa bàn Hà Nội đều đã được trang bị phương tiện PCCC và CNCH ban đầu, như: Bình chữa cháy, đèn pin, búa, rìu, xà beng, búa tạ… Tuy nhiên, một số đơn vị chưa trang bị đầy đủ theo quy định của Chính phủ, Bộ Công an, nhất là về trang phục chữa cháy (quần áo, găng tay, mũ, ủng, mặt nạ phòng độc…). Hiện tại, Hà Nội đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, trang bị bổ sung đảm bảo theo quy định.

Lãnh đạo Hà Nội cho biết thêm, trong công tác CNCH, lực lượng dân phòng chủ yếu là phối hợp, hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn được người dân thoát nạn, thoát hiểm trong những vụ việc đơn giản; di chuyển và bảo vệ tài sản, an ninh trật tự phục vụ công tác chữa cháy. Các vụ cứu nạn, cứu hộ người mắc kẹt trong đám cháy, trên các tầng cao, dưới nước, sập đổ cấu kiện, công trình đều do lực lượng chuyên nghiệp thực hiện.

Hiện Hà Nội đang chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng thể nâng cao năng lực và đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá là xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới, theo phương châm "bốn tại chỗ" trong công tác PCCC và CNCH.