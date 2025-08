Xe SH sụt hố tử thần: "Sao chưa nhắc tới việc bồi thường cho chủ xe?"

Năm ngày trôi qua từ vụ việc xe máy Honda SH tụt xuống "hố tử thần" trên đường Trường Chinh (phường Kim Liên, Hà Nội), nguyên nhân sự việc đã được xác định do đường ống ngầm của công ty nước sạch rò rỉ dẫn đến xói mòn lớp base dưới thảm nhựa gây sụt lún. Tuy nhiên, đơn vị nào chịu trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại vẫn là câu hỏi của nhiều độc giả chưa được hồi đáp.

"Thế rồi trách nhiệm với nạn nhân ai chịu?", chủ tài khoản tên Privaterelay đặt vấn đề.

"Chưa hề thấy nhắc gì tới trách nhiệm bồi thường cho người dân là sao?", chị Trần Thị Kim Dung tiếp lời.

Chiếc xe SH bị sụt hố (Ảnh: Xuân Ninh).

Không chỉ gây bất bình khi "ngó lơ" trách nhiệm bồi thường cho chủ xe, thông tin phản hồi từ cơ quan chức năng cũng khiến nhiều người hoài nghi về tính chính xác. Phân tích dưới góc độ kỹ thuật về nguyên nhân được cơ quan chức năng đưa ra, độc giả Nguyễn Văn Tiến đặt ra các câu hỏi: "Đường Trường Chinh là đường lớn ở Hà Nội, sao lại đi đường ống nước D100 ngay dưới lớp móng đá dăm được? Nếu đặt ở đó thì khi thi công đường, máy lu đã nghiền nát ống rồi còn đâu? Thứ hai, nước rò rỉ từ đường ống D100 mà có thể gây ra hố tử thần sao? Lý do nghe thật nực cười".

"Nhìn thiệt hại như vậy mà nhà chức trách bảo "hư hỏng nhẹ"? Nếu vụ việc này không phải đàn ông mà là phụ nữ hoặc người tay lái yếu, ngã cắm đầu nguy hiểm tới tính mạng thì sao? Chừng nào chưa xử lý hình sự một cách quyết liệt, triệt để với các hành vi làm đường, thi công ẩu, đe dọa tới tài sản, sức khỏe, tính mạng người khác thì những sự việc như trên vẫn sẽ luôn rình rập chúng ta", bạn đọc có nickname Ảnh Bé viết.

Tiếp tục chỉ ra những điểm bất hợp lý trong vụ việc, anh Nguyen Thanh Binh viết: "Đọc thấy vui. Ống nước bị rò rỉ, công ty cấp nước chưa xác định được vị trí có nghĩa là chưa sửa được đường ống nhưng ''cứ san lấp để đảm bảo an toàn giao thông? Có ai hiểu không?".

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường sau vụ việc (Ảnh: Xuân Ninh).

Từ vấn đề trên, nhiều người hiến kế để đưa ra các phương án xử lý đối với những trường hợp tương tự. Chủ tài khoản Adf viết: "Đợi xác định được bên nào lỗi do khách quan hay chủ quan thì chịu. Nguyên tắc là đường phải an toàn, bất kỳ yếu tố nào gây tai nạn cho người tham gia giao thông do chất lượng đường kém thì đơn vị quản lý vận hành phải chịu. Còn việc đơn vị khác gây ra lỗi làm đường hư hỏng thì bên quản lý đường yêu cầu bên đó bồi thường theo vụ khác".

"Nên ra chính sách yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa đường sá trong phố, các đơn vị làm nắp hố ga, thi công đường điện nếu thi công ẩu gây tai nạn phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc đền bù toàn bộ thiệt hại cho người tham gia giao thông. Giờ nhiều đơn vị toàn thuê thợ không được đào tạo, làm không kiểm soát được kỹ thuật, chất lượng gây thất thoát, lãng phí, ảnh hưởng cả đến an toàn tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông", chủ tài khoản DT bình luận.