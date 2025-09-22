Hàng chục hộ dân bức xúc vì không có đường vào nghĩa địa thắp hương

Nghĩa địa Chùa Trương, nơi an nghỉ của hàng trăm người dân xã Bích Hào (Nghệ An) suốt hàng chục năm qua, đang đứng trước nguy cơ bị "xóa sổ" khi hàng loạt phần mộ bị rào chắn bởi thép gai, cọc bê tông và những vườn keo của các hộ dân lấn chiếm.

Tình trạng này khiến việc thăm viếng, hương khói cho người đã khuất trở nên vô cùng khó khăn, gây bức xúc lớn trong cộng đồng.

Phản ánh tới phóng viên Dân trí, 15 hộ dân đại diện cho hàng trăm hộ ở xóm Xuân Ngọc và xóm Xuân Hiền (xã Bích Hào) cho biết nhiều năm nay, đất nghĩa địa bị lấn chiếm gần hết, đường vào bị chặn, khiến việc thăm viếng, hương khói cho người đã khuất vô cùng khó khăn. Người dân lo ngại, khi có người mất, việc tìm nơi mai táng trở thành vấn đề nan giải.

Nghĩa địa Chùa Trương giờ chỉ còn một dải nhỏ trên đỉnh đồi (Ảnh: Quang Dũng).

Theo người dân địa phương, từ xa xưa, nghĩa địa Chùa Trương được quy hoạch trên một quả đồi rộng gần 5ha, rợp bóng cây, thoáng đãng. Hàng trăm ngôi mộ của nhiều thế hệ được an táng tại đây, trong đó có cả những phần mộ đã tồn tại hàng trăm năm.

Tuy nhiên, vài chục năm trở lại đây, một số hộ dân đến định cư dưới chân đồi, dần khai thác đất nghĩa địa để trồng trọt, chăn nuôi. Ban đầu là những khoảnh nhỏ, nhưng theo thời gian, ranh giới giữa đất mộ và đất vườn bị xóa nhòa.

Đến năm 2013, khi xã Thanh Xuân (cũ) thuê đơn vị đo đạc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 6 hộ dân khu vực chân núi Chùa Trương đã được đo luôn phần đất vốn thuộc nghĩa địa. Sau đó, các hộ này cắm mốc, rào thép gai, dựng cọc bê tông và biến khu vực trước kia là nơi chôn cất thành vườn trồng keo.

Một người dân bức xúc chia sẻ: “Giờ nghĩa địa chỉ còn một dải nhỏ trên đỉnh đồi, nhưng cũng đã kín mộ cải táng. Những chỗ trống đều bị rào kín, không thể tiếp cận được”.

Ông Bùi Văn Thảo cho biết lối đi cạnh mộ cha mẹ nay đã bị rào kín (Ảnh: Quang Dũng).

Ông Bùi Văn Thảo (70 tuổi, trú tại xóm Xuân Hiền) cho biết bố ông mất năm 1961, mẹ mất năm 1994, đều được chôn tại đây.

“Trước kia, chỉ cần men theo lối nhỏ từ đường lớn là tới mộ. Nhưng vài năm nay, lối này đã bị rào kín. Giờ muốn thắp hương, tôi phải vòng lên đỉnh đồi rồi đi xuống, đường xa, dốc, trơn, nguy hiểm. Có lúc phải đợi khi chủ vườn đi vắng mới dám chui rào vào. Thật đau lòng vì mộ cha mẹ mình nằm trong vườn nhà người khác”, ông Thảo chia sẻ.

Cùng chung nỗi bức xúc, bà Nguyễn Thị Thủy (60 tuổi, trú xóm Xuân Ngọc) cho biết mộ ông, cha mẹ bà đều ở đây.

“Năm ngoái, tôi định xây bờ bao cho sạch sẽ thì họ ngăn cản, nói đất đã đo và chờ cấp sổ đỏ. Đám tang đưa người lên chôn cũng bị ngăn cản, lời qua tiếng lại, suýt xô xát”, bà Thủy nói.

Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, khu vực đất bị 6 hộ dân lấn chiếm hiện đã trồng kín keo, hàng rào thép gai giăng dày đặc. Bên trong, nhiều ngôi mộ nằm lẻ loi giữa đồi keo, lối đi bị chặn.

Khu đất lấn chiếm đã được rào kiên cố bằng cọc bê tông, dây thép gai (Ảnh: Quang Dũng).

Ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào, cho biết xã đã nhận được đơn phản ánh của người dân. Nghĩa địa Chùa Trương có từ lâu đời, nhưng nhiều khu đất trống đã trồng keo.

“Do mốc giới không rõ ràng, hồ sơ địa chính thiếu thông tin, cán bộ đo đạc trước đây chỉ dựa vào lời dân, dẫn tới cấp đất chồng lấn. Xã đã nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng không thành”, ông Thành nói.

Ông Thành cho biết thêm, trong thời gian tới, xã sẽ cử cán bộ địa chính phối hợp với các bên liên quan để đo lại, phân định rõ ranh giới, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.

Người dân có phần mộ thân nhân tại nghĩa địa Chùa Trương mong chính quyền sớm xử lý dứt điểm vụ việc, trả lại nguyên trạng hoặc ít nhất mở một lối đi riêng.

“Chúng tôi chỉ cần một con đường, không lấy lại được đất thì cũng phải đảm bảo mộ cha ông được thăm viếng đàng hoàng. Người chết cũng cần được yên nghỉ”, ông Thảo nói.