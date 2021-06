Gửi cha mẹ già vào viện dưỡng lão, văn minh hay bất hiếu?

Dân trí Nhiều thành viên trong một nhóm diễn đàn khá nổi tiếng mới đây đã có màn tranh luận gay gắt về chủ đề: "Có nên đưa bố mẹ già vào viện dưỡng lão?".

Câu chuyện gia đình của một tài khoản có tên Tran Minh mới đây đã thu hút nhiều quan điểm tranh luận khi anh đưa ra để xin ý kiến mọi người: "Trước khi bố tôi mất, ông bà sống riêng tại một căn hộ vì thấy ở chung với con cái có nhiều điểm bất cập: vợ chồng tôi sinh 3 cháu, ông bà không đồng quan điểm trong việc dạy dỗ cháu với vợ tôi. Ngoài ra, người già cần yên tĩnh trong khi tụi nhỏ thì luôn đùa nghịch ầm ĩ. Vợ chồng tôi lại bận công tác nên giờ giấc sinh hoạt cũng lệch nhiều so với các cụ chỉ ở nhà.

Tuy nhiên kể từ khi bố tôi mất, sức khỏe và tinh thần mẹ xuống hẳn, chúng tôi đã đón bà về ở cùng cho vui. Vốn đã quen nếp sống như trước đây, lại không phải nhà mình nên mẹ tôi sống không thoải mái và luôn miệng đòi đến viện dưỡng lão ở để có bạn bè cùng tuổi cho có sự cảm thông, dễ chia sẻ".

Sự băn khoăn của thành viên này về việc nên hay không chấp nhận mong muốn của mẹ mình, được lý giải dưới nhiều góc nhìn khác nhau, mà có lẽ chỉ người trong cuộc cuối cùng mới đưa ra được đáp án hợp lý nhất phù hợp với hoàn cảnh gia đình mình.

"Đâu phải vào viện dưỡng lão là con cháu ruồng bỏ"

"Tôi là người lớn tuổi được hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng. Tôi rất muốn vào trại dưỡng lão vì nhiều lẽ: không phải phiền đến con cháu; có bác sĩ chăm sóc sức khỏe hàng ngày; được thoải mái sinh hoạt, tha hồ cười nói với bạn bè và điều quan trọng nhất là không phải nghĩ nhiều đến bọn trẻ...", một thành viên có tên Huỳnh Kim Tuyền cho hay.

Đồng tình với việc nên vào viện dưỡng lão, trong đó có lý do chẳng may khi ở cùng mà lúc con cái vắng nhà, các cụ ngã mà không ai biết thì nguy hiểm vô cùng, nhiều người cho biết: "Quan điểm của mình là nếu bố mẹ mình thích vào nhà dưỡng lão thì mình sẵn sàng ủng hộ bố mẹ. Bố mẹ vui là được, người ngoài miễn can thiệp. Mình cũng chẳng có nhu cầu phải giải thích để được sự cho phép của người khác vì đây là việc cá nhân.

Mình đi làm xa và bận rộn không thể lúc nào cũng ở bên chăm sóc bố mẹ được, thay vì bố mẹ ở nhà một mình thì bố mẹ mình có thể vào nhà dưỡng lão rồi cuối tuần mình lại qua chở bố mẹ sang nhà.

Mình vẫn nhớ lời bà ngoại mình nói, bà bảo mọi người đi làm cả ngày, ở nhà không có ai bà ở nhà một mình buồn lắm chỉ có cái tivi để xem thôi.

Còn bà nội mình thì lần đó ở nhà một mình bị đột quỵ nên bị ngã rồi nằm liệt giường. Nói chung mình không muốn điều tương tự lặp lại với bố mẹ. Bảo thuê giúp việc thì mình cũng chẳng tin tưởng vào một người không có chuyên môn y khoa như thế chăm bố mẹ mình đâu".

Một người lớn tuổi khác nêu quan điểm: "Nên thay đổi quan niệm về viện dưỡng lão, không phải cứ con cái kề cận chăm sóc mình là hiếu thuận. Mình vừa không được chăm sóc tốt mà còn không tạo điều kiện tốt cho con cái tập trung làm ăn nữa. Không may một ngày xui rủi mình bị tai biến hay gì đó không ai hay rồi vừa khổ thân vừa khổ con cái.

Cha mẹ cũng có niềm vui riêng lúc cuối đời, con cái hiếu thuận là làm cha mẹ vui, an hưởng tuổi già. Chuyên môn sức khỏe hãy để điều dưỡng chuyên nghiệp làm. Bố mẹ khỏe, vui vẻ và con cái cũng lo được cho bố mẹ trọn vẹn hơn!".

"Nhiều người vẫn cho rằng đem cha mẹ vào viện dưỡng lão là bỏ bê các cụ. Nhưng nếu cha mẹ bạn dù cao tuổi, vẫn còn khỏe mạnh và có thể tự chủ trong sinh hoạt cá nhân thì sống cùng con cháu ổn thôi. Nhưng nếu đã bị lẫn, đi lại khó khăn, lại còn không tự chủ trong sinh hoạt, hay có các hành vi làm nguy hiểm cho bản thân thì làm sao để các cụ ở nhà một mình được. Còn thuê điều dưỡng và người chăm sóc chuyên nghiệp đến nhà khéo còn tốt hơn vào viện.

Cái chính là con cái phải thực lòng quan tâm đến cha mẹ, chứ đầy người sống cùng bố mẹ nhưng cả ngày chẳng thấy mặt nhau, đẩy các cụ cho người giúp việc chăm sóc, thì khác nào ở viện dưỡng lão đâu" - một người đại diện cho những người làm con chia sẻ.

Cần có suy nghĩ mới về viện dưỡng lão trong xã hội hiện đại, đó là quan điểm của nhiều người bởi xã hội càng phát triển thì áp lực công việc với mỗi cá nhân càng cao. Do vậy thời gian dành cho con cái đã hạn chế huống chi là chăm sóc thêm cha mẹ cao tuổi, bệnh tật, việc này viện dưỡng lão sẽ làm tốt hơn.

"Viện dưỡng lão chỉ hợp với cách sống của người phương Tây"

"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", cuộc sống xã hội không ai giống ai, vậy nên mỗi người (con cái) có một cách giải quyết của họ.

Thái độ của dư luận xã hội sẽ tán đồng, ủng hộ khi con cái có nghĩa cử tốt với phụ huynh mình; và sẽ phê phán, không đồng tình đến mức phẫn nộ khi con cái có thái độ ngược đãi cha mẹ.

"Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Theo suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con", người Việt sống cốt ở cái tình cảm, đây cũng là một trong nhiều giá trị văn hóa truyền thống mà ai cũng được thừa hưởng...

Với suy nghĩ này, nhiều người cho rằng chỉ con bất hiếu mới gửi cha mẹ vào viện dưỡng lão. Cái người già cần là sự quan tâm hỏi han, không phải vật chất. "Nên nếu không ở chung được với cha mẹ của mình vừa là bất hiếu vừa là bất hạnh" - một người bày tỏ.

Người này phân tích thêm: "Bất hiếu vì không biết lo tinh thần cho cha mẹ, là cảm giác cô đơn bị bỏ rơi. Bất hạnh là vẫn được sống cùng tuổi già của cha mẹ là cái phúc lớn nhất của con cái mà không biết tận dụng lấy nó. Viện dưỡng lão chỉ nên là nơi cho cha mẹ có hoàn cảnh mồ côi con hoặc cha mẹ hiện đại thích ngao du bạn bè hơn với con cháu mà thôi".

Từng có kinh nghiệm công tác tại một viện dưỡng lão, một thành viên đưa ra lời khuyên: "Tôi đã từng làm việc ở Viện dưỡng lão 1 thời gian. 10 người thì 9 người dặt dẹo mới vô đó nên xin đừng nói có bạn bè ở đó. Ở gần những người lú lẫn, bệnh tật, cha mẹ bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng tiêu cực thôi. Lúc trẻ vì lo cho sự nghiệp của các con, bố mẹ tôi đã từng từ bỏ cơ hội làm giàu để có nhiều thời gian chăm sóc giáo dục chúng tôi. Khi làm bố, tôi yêu con tôi như nào thì tôi biết bố mẹ tôi từng yêu tôi nhiều như thế. Chính vì vậy tôi đã đưa gia đình về quê, tìm việc làm ở quê để có cơ hội ở gần và phụng dưỡng bố mẹ".

"Trẻ cậy cha, già cậy con, nếu có điều kiện sao không thuê ôsin về chăm sóc cho bố mẹ? người già tìm buồn vui với con cháu lúc gần về với tổ tiên, việc đưa bố mẹ vào dưỡng lão để khuất mắt rồi nói là tìm niềm vui với trang lứa và có dịch vụ hoàn hảo chỉ là bao biện của những kẻ vô cảm", một thành viên gay gắt.

Ý kiến của bạn về vấn đề này thế nào, hãy chia sẻ ở khung bình luận bên dưới nhé!

Khả Vân