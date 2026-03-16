Bỏ ngày hết hạn trên tem đăng kiểm: Tiện cho quản lý, khó cho người lái xe?

Có những thay đổi trong quản lý tưởng chừng rất nhỏ, nhưng khi đi vào đời sống lại chạm đúng vào thói quen của hàng triệu người. Việc tem đăng kiểm mới chỉ còn ghi tháng và năm hết hạn, không hiển thị ngày cụ thể, là một ví dụ như vậy.

Trên giấy tờ, đây là bước điều chỉnh phù hợp với xu hướng số hóa dữ liệu phương tiện khi mọi thông tin chi tiết đã nằm trong hệ thống điện tử. Nhưng khi nhìn từ góc kính lái của người sử dụng xe mỗi ngày, câu chuyện lại không đơn giản chỉ là thay đổi một dòng chữ trên tem.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc hiển thị đầy đủ ngày hết hạn trên tem hoàn toàn không mâu thuẫn với quá trình số hóa (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Số hóa là cần thiết, nhưng không nên bỏ qua yếu tố trực quan

Mấy năm trước khi còn đi ô tô, mấy lần đi xe đến trung tâm kiểm định, tôi nhận ra một điều rất quen thuộc: phần lớn chủ xe không nhớ thời hạn đăng kiểm bằng giấy chứng nhận hay bằng dữ liệu trên hệ thống. Họ nhớ bằng… ánh nhìn. Mỗi khi lau kính, mở cửa xe, hoặc đơn giản là liếc qua góc kính lái, họ biết chiếc xe của mình còn hạn đến ngày nào.

Đó là cách quản lý rất đời thường, nhưng lại hiệu quả. Khi ngày hết hạn không còn hiện rõ trên tem, sự “nhắc nhở thầm lặng” ấy cũng mất đi. Và khi thói quen bị đứt quãng, nguy cơ nhầm lẫn bắt đầu xuất hiện.

Điều đáng nói là trong quy định đăng kiểm, thời hạn hiệu lực của phương tiện được tính chính xác đến từng ngày. Chỉ cần quá hạn một ngày, chiếc xe vẫn đang vận hành bình thường cũng có thể bị xử phạt nếu lưu thông trên đường.

Vì vậy, khi tem chỉ hiển thị tháng và năm, không ít người sẽ vô tình nghĩ rằng mình còn cả tháng để sắp xếp thời gian đi kiểm định. Khoảng cách giữa “tưởng còn hạn” và “đã quá hạn” đôi khi chỉ vài ngày, nhưng lại đủ để người lái xe rơi vào tình huống không mong muốn.

Ở góc độ quản lý, việc chuyển sang hệ thống dữ liệu điện tử là hướng đi cần thiết và đúng đắn. Nhưng với người làm kỹ thuật lâu năm, tôi luôn tin rằng một hệ thống quản lý tốt không chỉ hiện đại, mà còn phải thân thiện với thói quen của người sử dụng. Một dòng chữ nhỏ trên tem đăng kiểm đôi khi có giá trị nhắc nhở hơn cả một cơ sở dữ liệu nằm sâu trong hệ thống.

Vì vậy, câu hỏi đặt ra không phải là tem đăng kiểm có nên hiện đại hóa hay không, mà là: liệu chúng ta có thể hiện đại hóa mà vẫn giữ được sự rõ ràng và thuận tiện cho người lái xe hay không.

Có lẽ đây là lúc cần nhìn lại vấn đề một cách bình tĩnh và thực tế. Số hóa là xu hướng không thể đảo ngược, nhưng những chi tiết trực quan giúp người dân tuân thủ quy định dễ dàng hơn cũng không nên bị bỏ qua.

Nếu một thông tin nhỏ có thể giúp hàng triệu chủ xe tránh nhầm lẫn, tránh vi phạm và chủ động hơn trong việc bảo dưỡng phương tiện, thì giữ lại nó đôi khi chính là lựa chọn hợp lý nhất. Bởi trong quản lý giao thông, điều quan trọng nhất không phải là hệ thống phức tạp đến đâu, mà là người dân có thể hiểu và thực hiện quy định một cách dễ dàng hay không.

Có nên khôi phục ngày hết hạn trên tem?

Từ góc nhìn của người làm kỹ thuật kiểm định, câu hỏi có nên khôi phục đầy đủ ngày - tháng - năm hết hạn trên tem đăng kiểm thực ra không quá phức tạp. Trong nhiều năm làm nghề, chúng tôi luôn coi thông tin về thời hạn kiểm định là một dữ liệu kỹ thuật quan trọng, chứ không chỉ là chi tiết hành chính. Khi một mốc thời gian được thể hiện rõ ràng, người sử dụng phương tiện sẽ dễ dàng nhận biết và chủ động hơn trong việc đưa xe đi kiểm tra đúng chu kỳ.

Thực tế cho thấy nhiều chủ xe chỉ cần một dấu hiệu rất đơn giản để ghi nhớ thời hạn: một con số rõ ràng ngay trước mắt. Nếu tem thể hiện đầy đủ ngày hết hạn, người lái xe chỉ cần nhìn qua kính lái là biết chiếc xe của mình còn bao nhiêu thời gian trước kỳ đăng kiểm tiếp theo.

Sự rõ ràng ấy giúp giảm đáng kể những trường hợp quá hạn chỉ vì hiểu nhầm. Đồng thời, với lực lượng kiểm tra trên đường, việc nhận diện tình trạng đăng kiểm của phương tiện cũng nhanh chóng và trực quan hơn rất nhiều.

Điều đáng nói là việc hiển thị đầy đủ ngày hết hạn trên tem hoàn toàn không mâu thuẫn với quá trình số hóa. Ngược lại, hai yếu tố này có thể bổ trợ cho nhau. Một chiếc tem đăng kiểm hoàn toàn có thể vừa thể hiện rõ ràng mốc thời gian kiểm định, vừa tích hợp mã QR hoặc liên kết với cơ sở dữ liệu điện tử của hệ thống quản lý.

Khi đó, người lái xe có thông tin trực quan để theo dõi hằng ngày, còn cơ quan quản lý vẫn khai thác được toàn bộ lợi ích của dữ liệu số. Đó có lẽ là cách dung hòa hợp lý giữa quản lý hiện đại và sự thuận tiện trong thực tế sử dụng phương tiện.

Tem đăng kiểm chỉ là một miếng giấy nhỏ trên kính lái, nhưng lại gắn với thói quen rất đời thường của hàng triệu chủ xe. Nhiều người trước khi nổ máy vẫn có thói quen liếc qua góc kính xem chiếc xe của mình còn hạn hay không. Đó không chỉ là một hành động kiểm tra kỹ thuật, mà còn là cảm giác yên tâm rằng mình đang tham gia giao thông hợp pháp, đúng quy định. Những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ như vậy thực ra lại là điểm chạm trực tiếp giữa hệ thống quản lý và người dân.

Quản lý hiện đại không nhất thiết phải phức tạp hơn; đôi khi, giải pháp hiệu quả nhất lại chính là giữ lại những thứ đơn giản, dễ hiểu và gần gũi với thói quen của người sử dụng. Khi hệ thống được thiết kế theo cách đó, người dân không chỉ tuân thủ quy định, họ còn cảm thấy mình được hỗ trợ để tuân thủ.

TS. Vũ Thị Minh Huyền