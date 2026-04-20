Đoạn kênh 3km đã có 28 người chết: Không thể lấy lý do thiếu kinh phí

Sau khi báo Dân trí có bài viết về đoạn kênh “tử thần” ở xã Phước Giang (tỉnh Quảng Ngãi) đã lấy đi sinh mạng của 28 người dân, nhiều bạn đọc bày tỏ ý kiến cho rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng. Do đó, việc đơn vị quản lý tuyến kênh cho rằng thiếu kinh phí nên chưa thể làm hộ lan, lan can cầu nhằm ngăn ngừa tai nạn là không hợp lý.

Theo bạn đọc Tuan Nguyen Trung, trong 30 năm đã có 28 người chết nhưng đơn vị quản lý tuyến kênh và chính quyền địa phương không có động thái gì đảm bảo an toàn cho người dân là điều khó hiểu. “30 năm đâu phải là ngắn, cần làm rõ trách nhiệm trong vấn đề này”, bạn đọc Tuan Nguyen Trung đề nghị.

Đoạn kênh "tử thần" qua địa bàn xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Cùng quan điểm đó, bạn đọc Loan Bui nêu ý kiến, việc có đến 28 người đã chết trên đoạn kênh qua địa bàn xã Phước Giang cho thấy địa điểm này quá nguy hiểm. Thế nhưng chính quyền địa phương và đơn vị khai thác công trình thủy lợi vẫn không làm nổi hộ lan để bảo vệ tính mạng người dân.

“Lấy lý do kinh phí eo hẹp thì buồn cười quá. Chí ít thì hai bên cầu phải làm mấy trụ bê tông và mấy thanh thép chứ”, bạn đọc Loan Bui góp ý.

Theo bạn đọc Nguyễn Quốc, dù có thiếu kinh phí thì việc ưu tiên làm hộ lan ở đoạn kênh này cũng là điều cần thiết, không thể để tình trạng mất an toàn tái diễn. Đơn vị quản lý kênh không thể lấy lý do thiếu kinh phí để người dân phải sống trong lo sợ suốt hàng chục năm.

Nhiều bạn đọc cũng bày tỏ, vấn đề chính cần xem xét trong sự việc này là trách nhiệm của chính quyền địa phương và đơn vị quản lý, vận hành kênh. Có rất nhiều cách để làm hộ lan, lan can cầu thế nhưng hàng chục năm qua vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Điều này cho thấy chính quyền và đơn vị quản lý kênh thiếu trách nhiệm, nếu tình trạng này kéo dài sẽ có thêm nhiều người thiệt mạng.

Bờ kênh không có hộ lan, cầu không lan can khiến nhiều người rơi xuống nước (Ảnh: Quốc Triều).

“Biết nguy hiểm vậy mà bao năm nay không làm rào chắn hai bên cây cầu. Chính quyền và người dân cứ im lặng thì cứ thế mà tiễn thêm nhiều người chết oan qua kênh này thôi”, bạn đọc Tuan Diep nêu ý kiến.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan xác minh, báo cáo sự việc để có hướng chỉ đạo xử lý.

Như Dân trí phản ánh, đoạn kênh dài 3km qua địa bàn xã Phước Giang không có hộ lan, một số cây cầu không có lan can nên có nhiều người rơi xuống nước. Trong 30 năm qua đã có 28 người chết đuối trên đoạn kênh này.

Đại diện Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, phần lớn các tuyến kênh đi qua rất nhiều khu dân cư, trong khi kinh phí hạn hẹp nên không thể lắp đặt hộ lan tại tất cả các điểm này. Thời gian tới, công ty sẽ rà soát những vị trí được người dân phản ánh và tìm nguồn kinh phí để lắp đặt hộ lan cứng nhằm hạn chế tai nạn.