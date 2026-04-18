Đoạn kênh "tử thần" dài 3km cướp đi mạng sống hàng chục người

Kênh chính Bắc và chính Nam là các công trình thủy lợi lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng năm 1991, chiều dài mỗi tuyến khoảng 35km. Đoạn kênh chính Nam qua xã Phước Giang được người dân gọi là “kênh tử thần”.

Người gặp nạn nhiều không đếm xuể

Theo anh Nguyễn Văn Cảnh (xã Phước Giang), đoạn kênh dài khoảng 100m chạy qua trước nhà là điểm đen tai nạn. Kênh sâu 3,5m với dòng nước chảy xiết, bờ khá dốc và không có hộ lan. Trên đoạn này có cây cầu rộng 2m, nhưng cũng không có lan can và thực tế, nhiều người từng gặp tai nạn tại vị trí này.

Đoạn kênh "tử thần" khiến 28 người thiệt mạng (Video: Quốc Triều).

“Trong 20 năm, qua riêng tôi đã cứu được 10 người rơi xuống đoạn kênh trước nhà. Tôi phải trang bị phao cứu sinh, áo phao để kịp thời cứu người”, anh Cảnh chia sẻ.

Đặc biệt, thời điểm người dân bước vào vụ sản xuất lúa hoặc mùa mưa, tuyến kênh này đầy nước, chảy xiết. Trong khi đó, bờ kênh không đảm bảo an toàn nên nhiều người đã gặp nạn.

“Nhà sát kênh nên khi nghe có người kêu cứu là tôi lao ra ngay. Đoạn này nước chảy xiết, chỉ cần chậm một chút là người gặp nạn sẽ bị cuốn trôi và nhấn chìm”, anh Cảnh nói.

Bờ kênh không có hộ lan, cầu nhỏ khiến nhiều người gặp nạn (Ảnh: Quốc Triều).

Gần đây nhất, hôm 30/3, người đàn ông này đã cứu được một cháu bé rơi xuống kênh. Cũng trong sáng hôm đó, tại vị trí cách nhà anh khoảng 1km, một người đàn ông khác cũng rơi xuống nước và tử vong.

Suốt nhiều năm qua, người dân xã Phước Giang luôn lo lắng bởi tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, một số hộ dân phải bỏ kinh phí làm rào chắn trước nhà để đề phòng tai nạn.

Theo ông Trần Văn Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Giang, chỉ tính từ năm 1996 đến nay, đã có 28 người tử vong trên đoạn kênh dài 3km, riêng những người gặp nạn nhưng được cứu nhiều không đếm xuể.

Anh Nguyễn Văn Cảnh trang bị phao cứu sinh, áo phao để ứng cứu người gặp nạn (Ảnh: Quốc Triều).

Theo ông Thiện, khu vực này có đến 3 đoạn kênh ngầm nên nước chảy rất mạnh. Dòng nước xiết trong khi bờ kênh dốc nên những người gặp nạn rất dễ tử vong. Trong số những nạn nhân, có nhiều người ở nơi xa đến xã Phước Giang, do không quen đường nên gặp nạn, có trường hợp trôi xa hơn 10km.

Thiếu kinh phí

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phước Giang, nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra khiến người dân lo lắng. Chính quyền địa phương đã kiến nghị với đơn vị quản lý, vận hành công trình này nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Kênh chính Nam vào thời điểm chứa đầy nước (Ảnh: Quốc Triều).

“Có quá nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra, tình trạng này sẽ còn tiếp diễn. Do đó, chính quyền địa phương mong muốn cấp trên quan tâm đến việc làm hộ lan trên bờ kênh và lan can cầu để đảm bảo an toàn cho người dân”, ông Thiện kiến nghị.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó trưởng phòng Kỹ thuật (Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi), cho biết đơn vị đang quản lý, vận hành các công trình kênh mương thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Tuyến kênh chính Nam và chính Bắc đi qua rất nhiều khu dân cư. Khi mới xây dựng, những tuyến kênh này không có hộ lan. Về sau, để đề phòng tai nạn cho người dân, công ty đã lắp đặt hộ lan tại một số vị trí. Tuy nhiên do kinh phí quá hạn hẹp nên nhiều đoạn vẫn chưa có hộ lan để đảm bảo an toàn cho người dân.

Nhiều hộ dân tự làm rào chắn đề phòng tai nạn (Ảnh: Quốc Triều).

“Trước đây, một số vị trí trên đoạn kênh qua xã Phước Giang đã được lắp đặt hộ lan nhưng là loại hộ lan kiểu cũ, hiện đã xuống cấp, không còn phù hợp”, ông Đạt thông tin.

Theo ông, phần lớn các tuyến kênh đi qua rất nhiều khu dân cư, trong khi kinh phí của đơn vị hạn hẹp nên không thể lắp đặt hộ lan tại tất cả các điểm này. Thời gian tới, công ty sẽ rà soát những vị trí được người dân phản ánh và tìm nguồn kinh phí để lắp đặt hộ lan cứng nhằm hạn chế tai nạn.